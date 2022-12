ORLIĆ: SRBIJA DANAS STOJI UZ SVOG PREDSEDNIKA SLOŽNO I ODLUČNO

Neka bude jasno svima: Srbija danas stoji uz svog predsednika, složno i odlučno kao nikada pre, izjavio je potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Vladimir Orlić.

- Ponosna je na svaku reč koju je Aleksandar Vučić uputio terorističkom zlikovcu Kurtiju, banditskim slugeranjama poput Rašića i Trajković, kao i bezočnim licemerima iz EU - rekao je Orlić i dodao:

Briselski sporazum su svi oni zajednički najpre brutalno zgazili, a danas i doslovno sahranili. Dok teroristički ološ ogrezao u srpskoj krvi neskriveno pokušava da na KiM izvede novi pogrom, u tome im servilno pomaže ljudski otpad koji se lažno predstavlja za "predstavnike Srba" bez glasova i u sopstvenoj kući. A na sve to EU odgovara jadnom i bednom podrškom za varvarsko gaženje svih principa i svakog prava. Ako je i od profesionalnih licemera - mnogo je.

- I prevršilo je svaku meru. To im je, pravo u lice, saopštio predsednik Srbije. To im je, kroz reči svog predsednika, saopštio i naš narod, svi ljudi slobodni, časni i ponosni, koji neće više da trpe piromana i krovoloka iz Prištine, njegove ljigave čauše i evropske mentore. Poručila im je to - cela Srbija - rekao je Orlić.

Autor: