Vesić: Čačak daje veliki doprinos razvoju Srbije

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić prisustvovao je danas obležavanju Dana grada Čačka, gde je najavio nekoliko projekata važnih za taj grad, pored završetka dela autoputa od Pakovraće do Požege, koji pokazuju koliko Vada Srbije vodi računa o Čačku.

Ministar je istakao da je na poslednjoj sednici vlade izdvojeno 500 miliona dinara za sanaciju mosta između Mrčajevaca i Mršinaca, na zahtev Grada Čačaka.

"Uspeli smo da obezbedimo novac, jer je to jedini most između Čačka i Kraljeva na Zapadnoj Moravi, koji je u lošem stanju i o kome se nije vodilo računa", rekao je Vesić.

Takođe, ukazao je da u Ministarstvu koje vodi postoji program za integracioni razvoj Ovčarsko-Kablarske klisure, u okviru kojeg će se raditi izmuljavanje jezera Međuvršje, stakleni vidikovac na Kablaru sa centrom za posetioce.

"Važno je da ljudi vide koliko lepo izgleda Ovčarsko-Kablarska klisura. Uradićemo Rehabilitacioni centar u Ovčar banji, kao deo bolnice i prvi ekološki katamaran, koji će biti u toj klisuri", naveo je Vesić.

Prisetio se i da mu se pre oko godinu dana, dok je bio zamenik gradonačelnika Beograda, pismom obratio gradonačelnik Čačka Milun Todorović, i ukazao na nelogičnost - da knez Stracimir, osnivač grada Čačka, nema ulicu u Beogradu.

"Mnogi Nemanjići nisu imali ulice, ni spomenike, ponašali smo se kao da taj period naše istorije ne postoji. Odlučili smo da ukinemo ulicu koja zvala po vojvodi Hrvoju, koji nema veze sa Srbijom, i sada se jedna ulica u Beogradu nosi Stracimirovo ime", rekao je Vesić i poručio gradonačelniku da je sada na njemu da podigne Stracimiru spomenik.

Vesić je poručio da, osim što se Srbija razvija u zemlju koja vodi samostalnu i nezavisnu politiku, moramo da se sećamo svoje istorije, da bismo sami sebe više poštovali, tim pre, jer nam je istorija velika i slavna.

Ukazao je i da će se ovo doba razvoja Srbije i pečat koji je ostavio predsednik Aleksandar Vučić, pamtiti i po tome što je Srbija vodila slobodnu, nezavisnu spoljnu politiku, po borbi za KiM u neverovathnim uslovima, po ekonomskom napretku, ali pre svega po tome što se zemlja saobraćajno i ekonomski razvila.

"Prvi put u istoriji Srbije gradimo autoputeve ne samo od severa prema jugu, već povezujemo svaki deo Sbrije. Ja sam iz grada pored vašeg i ljudi koji su rođeni, odrasli u manjim mestima, dobro znaju šta znače saobraćajnice, i transport. Bez autoputeva i pruga nema ni novih radnih mesta, nema ostanka ljudi tamo gde žive, ni boljeg standarda i razvoja tih delova Srbije", rekao je Vesić.

Ukazao je da je upravo Čačak osetio kamo izgleda kada se dobije autoput, a osetiće do kraja godine osetiće Požega, a zatim sledi dalja izgradnja autoputa prema RS i Crnoj Gori.

"To kako izgleda povezati se na autoput, osetiće Kruševac već u oktobru. A potom Trstenik, Vrnjačka Banja, Kraljevo, pa ćemo graditi brzu saobraćajnicu prema Novom Pazaru i Raški, brzu prugu prema Nišu, posle pruge Beograd - Subotica... već 2028. godine iz Niša do Budimpešte ići brzim vozom za četiri sata. To niko nije mogao da zamisli", rekao je Vesić.

Ministar je ukazao i da izgradnja infrastrukture znači nova radna mesta, viši životni standard, snažniji budžet, jaču državu, koja može da izdvaja više za vojsku, kulturu, da brani svoje sunarodnike na svakom delu teritorije gde god žive, da može da bude ponovo najznačajnija zemlja na Balkanu.

Podsetio je da je u budžetu za narednu godinu samo za infrastrukturu i kapitalne projekte opredeljeno 3,6 milijardi evra, što je tri puta više meho ukupno u periodu od 2008-2012.

"Tako se Srbija razvija. A, toga ne bi moglo da bude, bez vizije Vučića da svaki deo Srbije treba povezati, da ljudima treba omogućiti da žive normalno, pošteno, od svog rada, da mogu da zarade, prehrane porodice, razvijaju poslove, da zemlja dobije strane investicije, da možemo da se razvijamo", rekao je Vesić.

Dodao je i da će Srbija ovu godinu završiti sa više od 3,9 milijardi evra stranih investicija, a to je više nego sve zemlje Zapadnog Balkana zajedno i veliki je uspeh u vreme krize, u kojoj niko u Evropi ne zna šta će se dogoditi sutra, kakva će biti ova, a kakva sledeća zima.

"Da li će biti energenata, hrane... od toga strahuju i razvijenije zemlje nego što je Srbija. A, mi imamo dovoljno energenata i hrane, jer smo se na vreme pripremali, kao što smo se i prvi snašli kada se desio kovid", poručio je ministar.

Dodao je i da se sada u Srbiji gradi kanalizacija za više od 3,5 miliajrdi evra, pa će više od 69 opština prvi put dobiti kanalizaciju.

"Radimo stvari koje Sbrija nije radila vekovima unazad. Vreme je da Srbija sustigne razvijene zemlje i da konačno naši ljudi žive u zemlji kakvoj zaslužuju", rekao je ministar.

To je ono što ljudi prepoznaju.

"Hvala što Čačak daje veliki doprinos razvoju Srbije. Čačak je jedinstven po tome što ima najveći broj malih i porodičnih preduzeća. Niste grad velikih kompanija, možda ste bolje prošli kroz tranziciju, ali to govori o preduzimiljivosti ljudi ovde, da znaju da zarde, da se organizuju i samo im trebala država da stane iza njih i pomogne da budu bolji. U ime Vlade Srbije i svoje ime, čestitam vam Dan grada", poručio je ministar Vesić.

