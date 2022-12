Dačić: Srbija spremna da interveniše, ali će učiniti sve da se sačuva mir

Srbija je uvek spremna da interveniše ukoliko dođe do oružanog napada na Srbe na severu KiM, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i naglasio da će Srbija učiniti i uložiti sve da se mir sačuva, prenosi RTV.

"To je jasno bilo i svih ovih nedelja", rekao je Dačić na TV Insajder, na pitanje da li njegova izjava ''da je bezbednosna situacija na KiM analizirana i da su shodno procenjenoj opasnosti i situaciji na terenu, sve jedinice Vojske Srbije koje se nalaze u tom regionu stavljene u stanje pripravnosti za reagovanje u slučaju napada na Srbe sa severa Kosova'', znači da bi Srbija bila spremna da vojno interveniše.

"Sve ćemo uložiti u mir, u nastavak dijaloga, ali ako dođe do fizičkog napada, ubijanja Srba, pogroma, a Kfor ne želi da interveniše i obavlja mandat po Rezoluciji 1244, Srbija će biti prinuđena da to uradi", rekao je Dačić i dodao da je suština da do toga ne dođe i da se Srbija nada da do toga neće doći.

Jučerašnja rafalna paljba kod Zubinog Potoka, kako je istakao, jedan je segment u nizu događaja koji govore o eskalaciji situacije na KiM.

"Teško bi bilo posmatrati sve te događaje izolovano, ako pri tome ne vidimo čitav sled događaja i to da se čitava međunarodna zajednica umesto planovima bavi gašenjem požara koji se svake nedelje pojavljuju na КiM", dodao je Dačić.

Dačić je upitan i da prokomentariše navode pojedinih beogradskih medija koji su objavili snimak o kako su naveli navodnoj pucnjavi i pokušaju uklanjanja barikade u Zubinom Potoku, zbog čega su se oglasili i kosovska policija i Kfor demantujući da je došlo do bilo kakve razmene vatre sa ljudima na barikadi.

Na pitanje da li zna ko je pucao, Dačić je rekao "ko god je pucao, nije smeo da puca!".

"Zašto bi Srbi pucali na Kfor u Zubinom Potoku?", pitao je i dodao da oni koji garantuju bezbednost moraju da daju potpunu informaciju o tome šta se tamo tačno dogodilo.

Na pitanje da li zvanični Beograd ima veze sa organizovanjem barikada Dačić je rekao da su Srbi na na KiM politički faktor sam za sebe i da bore za svoja prava i legitimno.

"Ako mislite da su predstavnici vlasti u Beogradu učestvovali u organizovanju barikada i svega ostaloga, slušajte, valjda je dovoljno jasno da su Srbi na KiM politički faktor sam za sebe. Oni se bore za svoja prava, legitimno", rekao je Dačić.

Podsetio je na tri crvene linije koja Srbija ima.

Prva se, kako je rekao, odnosi na Zajednicu srpskih opština i na to da Srbija ne može da pristane da ponovo pregovara na tu temu u nekom novom mirovnom planu i pregovaračkom procesu, ''jer bi to značilo bacanje devet godina''.

Druga crvena linija je, kako je dodao nezavisnost tzv. Kosova, odnosno učlanjenje tzv. Kosova u Ujedinjene nacije, a treća fizička bezbednost Srba na KiM.

Dodao je da sve Beograd radi u želji i nastojanju da se svi problemi reše dijalogom, deeskalacijom, a ne novim tenzijama.

Na pitanje da li je pitanje Kosovo ono što Srbiji stoji na evropskom putu, Dačić je odgovorio potvrdno, ali je i naglasio da je bolje da se to formuliše tako da Srbiji na evropskom putu stoji njen odnos prema teritorijalnom integritetu.

Dačić je ocenio i da napretka u dijalogu nema, i to zbog Aljbina Кurtija.

