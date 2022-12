Petković 'spustio' nemačkog ambasadora: Zar albanski novinari vrede više?!

Petković je tako reagovao na objavu Rodea na Tviteru povodom napada na ekipu Kljana Kosova u Zubinom Potoku, u kojoj je Rode naveo da nemačka ambasada snažno osuđuje nasilje nad novinarima i zatražio da se medijima omogući da rade slobodno i bez straha od nasilja.

- Ambasadore kako to da niste osudili zabranu ulaska na KiM novinarki RTS-a Svetlani Vukmirović? Da li albanski novinari vrede više ili je problem u Svetlaninom izveštavanju o životu Srba na KiM?! Svi novinari treba da imaju jednaka prava, zar ne? - upitao je Petković na Tviteru.

.@GermanAmbKOS how come you did not condemn ban entry to K&M for RTS journalist Svetlana Vukmirović? Do Albanian journalists worth more or the problem is in Svetlana’s reporting about the life of Serbs in K&M?!

All journalists should have equal rights, shouldn’t they? https://t.co/RWlSGtO30U