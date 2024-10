Petković: Rodeova izjava kulminacija obesmišljavanja dijaloga i postignutih sporazuma

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da je izjava nemačkog ambasadora na Kosovu Jorna Rodea "da za prijem u Savet Evrope Priština neće morati ni da formira ZSO", kulminacija obesmišljavanja dijaloga i sporazuma postignutih u Briselu.

"Ukoliko Rode misli da ukida tekovine dijaloga i nagrađuje Prištinu za šarenu lažu, neka to jasno kaže. Neverovatno je da iko u političkoj i diplomatskoj zajednici u EU uopšte razmatra prijem Prištine u Savet Evrope, u trenutku kada režim Aljbina Kurtija sprovodi ekstenzivno pravno, političko i fizičko nasilje nad Srbima na KiM", napisao je Petković na društvenoj mreži "X".

Dodao je da "imperativ poštovanja ljudskih prava i preuzetih obaveza mora biti snažniji od svakog jednokratnog političkog interesa".

