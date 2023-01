MILOVANOVIĆ O HORORU NA KiM: Terorista koji je pucao na GOLORUKU SRPSKU DECU je trebao da garantuje mir, a šta je on uradio?! On je samo izvršilac, a Kurti taj koji stoji iza svega!

U Novom vikend jutru Jovane Jeremić, gostovao je direktor Srpskog Telegrafa, koji je zajedno sa voditeljkom komentarisao nezapamćeni incident koji se juče dogodio na Kosovu i Metohiji, ističući da je u pitanju teroristički akt.

- Incident je blaga reč, to je zločin! Ti ljudi su napadali, a na kraju supoucali u decu koja nose badnjak. Tako shvatamo sa kakvom decom imamo posla. To nije neki Albanac koji je slušao šta Kurti priča, već čovek koji treba da štiti mir na Kosovu, onaj koji treba da čuva Srbe. On je trebao da garantuje mir, a on je na Badnji dan pucao na goloruku decu - rekao je Milovanović.

Na slikama se vide rane, smatram da je Božija volja što taj metak nije otišao par centimetara dalje, gde bi došlo do fatalnog ishoda, rekao je on, pa dodao:

- I onda vi trebate da razgovarate sa Kurtijem. Taj terorista i manijak je sigurno bio na skupovima... Moglo je svašta da se desi. Ovo je Krvavi Božić za srpski narod... Kasno su se svi setili da osude. Pratio sam i način na koji je Kurti govorio o svemu. Nisu to samo građani Kosova, to su Srbi, srpska deca! Pokušavao je da izvuče nešto za sebe. Ovaj je samo izvršilac, a Kurti je taj koji je pucao, on je bio u njegovoj uniformi - rekao je Milovanović.

Bitno je da je svet video sa kakvim monstrumima u uniformama mi imamo posla, naveo je on.

- On je pre podne uzeo orden, a popodne pucao na decu. To je farsa! Sada svet vidi da su to teroristi i manijaci. Oglašavaju se, sada će da pozivaju na mir... Gospodo iz Brisela, puca se na srpsku decu! - priča Milovanović.

