Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je kod Jovane Jeremić u Novom vikend jutru i tom prilikom govorio o svim aktuelnim temama.

Predsednik Vučić je rekao da smo svi znali i očekivali odgovor koji je dobio od KFOR-a.

- Oni su u svom pažljivo sastavljenom pismu upućenom Vladi Srbije, koji sam i ja dobio, odgovorili su da smatraju da nema potrebe za povratkom Vojske Srbije na teritoriju KiM, pritom se pozivajući na Rezoluciju 1244. Ali oni se nisu pozvali na deo Rezolucije, pošto nemaju pravo da odbiju taj zahtev. Oni su se pozvali na normativnu normu da čuvaju red i poredak - rekao je Vučić.

Kako kaže, oni su nam pismo uručili na Badnje veče. Dodaje da bi pozitivan odgovor na taj dan bio u redu, ali da smatra da nije umesno negativan odgovor poslati na takav praznik.

Predsednik Vučić je rekao da u profesionalnom smislu ne može da kaže da NATO neprofesionalno obavlja svoj posao, već da su samo oruđe u rukama zapadnih sila.

- Čekaćemo, ukazivaćemo kako i gde i na kojim mestima nisu zaštitili srpski živalj - rekao je Vučić.

Vučić ističe da, ukoliko se u Klokotu ne osećate sigurno, onda kako ćete na drugim mestima. Dodaje da je sramna kampanja podrške iz sveta za Azema Kurtaja.

- Dobio sam jednu poruku na Hilandaru u vezi sa tim napadom, a čak 11 poruka u vezi Rade Trajković koja je sedela negde na nekoj klupici. Nisu se nasekirali oko ranjenih dečaka i to je ono što moramo da očekujemo - rekao je predsednik.

Kako kaže, postoje dve grupe koje vrše pritiske oko KiM. Dodaje da su jedni takozvani patrioti, koji ne doprinose ni sa čim, a žele da izađu veći iz te situacije.

- 2010. zbog lične popularnosti, nekoliko političara iz Srbije je tražilo presudu iz Suda pravde, iako je bilo jasno da ćemo da izgubimo. NJima je bilo potrebno samo dan za danom da prežive, a ne da urade nešto za svoju zemlju - rekao je Vučić.

Dodaje da će borbu za Srbiju da nastavi i da nekima neće biti lako da odgovaraju na postavljana pitanja.

Predsednik Vučić je rekao da je posebno interesantno da deo naših medija nije namerno govorio o srpskim dečacima.

- Oni su rekli da je došlo do pucnjave. Tamo nije došlo do pucnjave, tamo je jedan čovek zbog mržnje prema srpskom narodu i srpskoj deci, videvši ih da nose Badnjak, pucao na njih - rekao je Vučić.

Ističe da ćemo morati da se suočavamo sa svim tim. Dodaje da je posredi pokušaj ubistva dvojice srpskih dečaka.

- Predstoji nam težak period, ali borićemo se i očekujemo pozitivan ishod i po tom pitanju. Nastaviće se problemi za nas i sve ovo što se dešava rezultat je atmosfere koju je Kurtijev režim dugo pravio - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da mediji mogu da rade šta god hoće, čiji god da su. Dodaje da je pitanje u nečem drugom. Podsetio je na proteste zbog krvave košulje Borka Stefanovića, a niko nije pogođen ranjavanjem srpskog dečaka. Kako kaže, lako je tumačiti stvari onako kako vama odgovara.

- Po pitanju povratka naših snaga na KiM, nemamo šta mnogo da uradimo, možemo samo da se borimo za bezbednost Srba preko onih snaga koje se tamo nalaze upravo zbog njihove bezbednosti - rekao je Vučić.

Kako kaže, mi se danas borimo za slobodu svih i to je velika razlika između nas.

Vučić je rekao da su oni protiv podele, zato što su za nezavisno Kosovo u celini. Dodaje da je za gospođu Trajković Srbija, u kojoj lepo živi, susedna država. Kako kaže, za njega Kosovo nije nezavisna država, dok za Radu Trajković jeste. Kako kaže, to je razlog zašto ona ne želi ništa srpsko na KiM.

- Meni je čista savest, rekao sam i Srbima sa KiM da oni najbolje znaju koliko sam ja bio sa njima poslednjih godina. Najlakše je naći krivce za svoje neispunjene živote - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je njegova majka bila urednik vesti u noći kada je bombardovan Javni servis, i dodaje da to nije bilo tako nikome ne bi mogao da objasni da nije znao da će doći do bombardovanja Javnog servisa.

- Ne mogu da kažem da sam oguglao, ja sam tri godine trpeo laži o nekoj Jovanjici, i to je sve deo istog plana - rekao je Vučić.

Kako kaže, strane službe rade svoj posao, ističe da su nam uništili posao sa litijumom.

- Oni nisu želeli da dozvole da Srbija ostvari prednost koju ima, jer je bilo potrebno svesti Srbiju na prosek rasta regiona - rekao je Vučić.

U 12 protest Dalibor Jevtić, gradonačelnik Štrpca, uključio se u program i rekao da je za danas u 12 sati organizovan veliki protest u tom gradu. - Očekuje se veliki broj naših sunarodnika koji će ovde doći i jasno i nedvosmisleno pokazati i poručiti da oni čiji je posao da nam osiguraju miran život, da je poslednji trenutak da to urade - rekao je Jevtić. Kako kaže ,dečaci su dobro i ističe da je to sada najvažnija stvar. Ipak, dodaje, atmosvera je u narodu teška zbog svega što se dešava. Kako kaže, ljudi ne mogu ni svoj najradosniji hrišćanski praznik da proslave kako treba. - Još više bole pokušaji da se na drugačiji način prikaže ovaj pokušaj ubistva. Neko sada želi da prokaže kako je tu došlo do nekakvog sukoba, pucnjave i slučajnog ranjavanja. To boli sve nas, ne samo porodicu, već sve nas koji su jasno i od samih svedoka čuli šta se tada dogodilo - rekao je Jevtić.

Vučić je rekao da je dobro da imamo i dalje bolnicu u Gračanici, u koju se ulaže veliki novac.

- Želim im svima dobro zdravlje, srećnu Novu godinu i da znaju da će Srbija biti uz njih. Neće biti lak period pred nama, ali je važno da pokušamo da radimo što je moguće više. Mi svojim radom moramo da podižemo Srbiju brže i snažnije - rekao je predsednik Srbije nakon uključenja Jevtića.

Kako kaže, kada pogledate minimalnu zaradu koja je pre deset godina bila 15 a danas je 40 hiljada dinara, sve vam je jasno.

- Mi smo 2008. do 2014. izgubili veliki broj zaposlenih, a tek sada smo vratili broj zaposlenih. To pokazuje da smo mnogo toga uspeli da promenimo. Ali to nije dovoljno, moraćemo da radimo još više - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da standard napreduje i da je to dobro, ali ističe da moramo da radimo još jače i da guramo napred.

- Srećan sam što smo uspeli da nađemo nalazište zlata, i to na jugoistoku Srbije - rekao je Vučić.

Komentarišući napade na njega zbog toga što je uneo Badnjak u Predsedništvo, rekao je da je navikao da ga stalno za nešto optužuju.

- Znate li nekoga ko me nije optuživao na hrast na auto-putu, to je bila kampanja ludila, a mi smo ovako sačuvali bar 500 života. I to samo kada pričamo o bezbednosti, a da ne pričam o nečem drugom. Takođe i Beograd na vodi, za koji su non stop napadali, a sada svi žele da žive tamo - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da nam se smeju zbog litijuma. Dodaje da deo zemalja u regionu želi po svaku cenu nešto loše Srbiji i to zato da bi držali balans i ravnotežu da Srbija ne odskoči.

- Kada imate litijum vi odskačete. I sada vi odjednom nasednete na maestralnu kampanju stranih službi. Međutim uništili smo i unazadili Srbiju. Ja sam to znao od prvog trenutka, ali nisam razumeo dubinu napada koji je bio isplaniran na nas - rekao je Vučić.

Kako kaže, srećom imamo dobru situaciju, dodaje da će ova zima proći dobro, ali da će naredna biti teška.

Vučić je rekao da očekuje velike probleme i pritiske oko KiM, ali i oko sankcija Rusiji.

- Nikada ništa ne obećavam, ali sam već sto puta rekao da je moje možda mnogo jače nego nečija najtvrđa zakletva - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je teško pripitomiti "čoveka", aludirajući na Srbiju, kada je svakoga dana kinjite i napadate.

- Ja ne mogu da potcenjujem njihove reči, lako mi je da kažem bilo šta loše, ali moram da brinem šta ko govori. Trudićemo se da razgovaramo sa Nemcima, da im objašnjavamo šta je posredi. Nemci se trude da se pozivaju na međunarodno pravo, ali im ne ide kada je u pitanju Srbija - rekao je Vučić.

Kako kaže, zapad se jedino ne poziva na Rezoluciju 1244, zato što im je tu politika drugačija.

- Očekuje nas otvaranje novih fabrika, imaćemo strahoviti rast izvoza zbog nemačkih kompanija. To ne znači da ćemo bilo kome od njihovih novinara niti političara da dozvolimo da nas unižava - rekao je Vučić.

Kako kaže, jako mu je žao ako je cilj da nas pripitome, a ne da rasađuju partnerski.

Kada je u pitanju poređenje sa Putinom, Vučić je pitao, na čiju je to teritoriju stranu srpska noga zgazila i čiju mi to teritoriju branimo.

- Stvari treba postaviti na čistac. Poređenja su im ionako besmislena. Mene ne interesuje sa kim me porede, mi imamo srpsku politiku koja nije ni Rusija, niti Američka, niti Engleska, a ponajmanje Albanska. Vodićemo srpsku politiku, bićemo na evropskom putu, ali ćemo voditi računa o svom narodu - rekao je Vučić.

Vučić je dodao da je on dugo u politici, i da ume da poredi periode i asocijacije.

- Majka mi je skoro rekla da je potpuno sed, ali nije samo pitanje godina, ja sam dugo u politici. Vučelić mi je rekao, neće se naljutiti što ovo otkrivam, da gleda ovo oko Kosova, i rekao mi je da čak i gde imam mogućnost da lako odogvorim i steknem poene, ja neću da se saglasim sa našim ljudima. Ja sam rekao da nije moje da se saglasim sa ljudima uvek, već da sačuvam mir, koliko smo pruga napravili, kolike su plate, koji su rezultati - istakao je Vučić.

Lažna obećanja Vučić se osvrnuo i na vladavinu Slobodana Miloševića upitavši zašto smo sebe unizili izručivši predsednika na Vidovdan. Upitao je da li smo zatim postali član Evropske unije. - Nismo, ubili smo premijera - podsetio je Vučić i dodao da smo zatim izurčili generale, a da i posle toga nismo postali članica Evropske unije. - Danas kada pogledate sva lažna obećanja prvo moramo da idemo na ispunjenje svega što je potpisano - rekao je Vučić.

Upitan da li je srpska vojska sposobna da štiti svoj narod na KiM Vučić je odgovori kontrapitanje zašto Kurtijevi jurišnici nisu pošli na sever 20 dana.

- Vojnicima sleduje 25 odsto povećanje plata sada. A za specijalne jedinice će biti posebno, to sam već pričao. Hoćemo da napravimo najbolje specijalne jedinice u ovom delu Evrope. Ima ih oko 1.200, uključujući i Kobre, koje su se 100 odsto odazvale na poziv da brane otadžbinu. Naša vojska je 10 puta jača nego što je bila, svi su obavili izvanredan posao. Vojska služi za odvraćanje, i moraćemo dalje da je snažimo. Danas uz zdravstvo, i nove bolnice, nastavljamo da osnažujemo Vojsku Srbije - istakao je Vučić.

Vučić je rekao i da je Amerika jedna od zemalja koja najviše gura nezavisnost takozvanog Kosova, ali da je sa njima moguće razgovarati.

- Oni se trude da razumeju našu poziciju. Ja ne znam da li nas stvarno slušaju, ali ja sam imao dobre razgovore sa ambasadorom Hilom. On ima vrlo tvrde stavove, ali on čuje i sluša šta mi govorimo, za razliku od nekih koji neće ni da nas čuju. Takav je i Šole, takav je i Eskobar. Da li će to izroditi neko rešenje, ne znam, ne verujem u to. Skeptik sam po prirodi. Pa oštriju ste reakciju imali iz EU na šok bombu, petardu jednu, to je jedno ništa, nadigli su dreku kao da je ne znam šta. A upucavanje dece, dakle ubica pucao u decu srpske nacionalnosti. Na to moramo da se naviknemo, kao kada vam za badnji dan pričaju o agresiji na Hrvatsku, a nikako da se sete Oluje i Jasenovca - dodao je predsednik.

Biće obezbeđena potpuna prehrambena sigurnost Vučić je rekao da će Srbija obezbediti punu prehrambenu sigurnost. - Moja molba za ljude je da znaju da to neće samo da se dogodi - istakao je Vučić i zamolio da probamo da se radujemo, što mnogima smeta, za nešto što je u državi dobro. Vučić je rekao da će obilaziti svako gradilište i istakao napredak u državi. - Do juna ćemo završiti obilaznicu oko Beograda - rekao je Vučić i dodao da je najzagađeniji vazduh bio 2010. godine istakavši da se o tome ćutalo.

Predsednik je istakao i da su ga napadali zato što je rekao da želi da nova obilaznica nosi ime Milutina Mrkonjića.

- Napadali su i neki iz moje stranke. Pa sećate se kako je napadan spomenik Stefanu Nemanji. Da ne pričam da smo sklonili Milošu i Karađorđu, pošto je ubijena dinastija Obrenović. Karađorđeve pristalice su sklonile bistu. Ispravljamo nepravde, mi nismo imali ulicu Jasenovačkih žrtava, a imali smo Zadarsku. Pa nismo imali ulicu Junaka sa Košara. Narod koji se ne seća svoje prošlosti i ne brine o njoj, taj narod nema ni svoju budućnost. Ovako, ne znam šta bih rekao, moramo da brinemo i o ljudima koji su gradili. Mrkonjić je imao ogromnu energiju, iako nije bilo novca. Uspeo je jedan deo zemlje da podigne posle bombardovanja i svega. Druga stvar je što je manje uradio posle 2000, iako su bili u vlasti. Da bi ste znali građani, mi smo imali Šid Beograd, Beograd Niš, i Beograd-Novi Sad. I to je napravljeno u Titovo vreme. Još nešto je napravljeno u Miloševićevo vreme, i to je sve. A mi smo napravili Niš-Gradina, sve do Preševa, pa radili kompletno sve do makedonske granice, pa auto-put Beograd-Čačak. Ubrzano nam teku radovi na deonici Požarevac-Gradište-Golubac. Mnogo toga radimo i gradimo. Ove godine čekamo da potpišemo ugovor za Bački Breg-Sombor-Vrbas, dalje sa rumunskom granicom. Do 2024. završavamo i do Loznice put. Mi smo za 10 godina uradili više nego za 60 prethodnih - rekao je Vučić.

Poslednji mandat

Vučić je rekao da je u poslednjem mandatu i da može da kaže sve što misli i ističe da se nikom ne dodvorava.

- Moje je da guram zemlju, biće borba, ali verujem da će zemlje ubrzano da napreduje. Što ste se prestravili, ja ne mislim da menjam Ustav. Mislim da ne bih ni izdržao treći mandat, a dojadio sam i Bogu i ljudima. Trčim borbu sa sobom, a ne sa političkim protivnicima - rekao je predsednik.

Predsednik Vučić je našem narodu u Republici Srpskoj i rukovodstvu poželo srećan praznik.

- Želim da kažem našem narodu da uvek mogu da računaju na podršku Srbije... Neka živi Republika Srpska, srećan Božić i Hristos se rodi - rekao je Vučić na kraju intervjua.

