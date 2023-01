Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje kod Jovane Jeremić u Novom vikend jutru.

Predsednik Vučić je rekao da smo svi znali i očekivali odgovor koji je dobio od KFOR-a.

- Oni su u svom pažljivo sastavljenom pismu upućenom Vladi Srbije, koji sam i ja dobio, odgovorili su da smatraju da nema potrebe za povratkom Vojske Srbije na teritoriju KiM, pritom se pozivajući na Rezoluciju 1244. Ali oni se nisu pozvali na deo Rezolucije, pošto nemaju pravo da odbiju taj zahtev. Oni su se pozvali na normativnu normu da čuvaju red i poredak - rekao je Vučić.

Kako kaže, oni su nam pismo uručili na Badnje veče. Dodaje da bi pozitivan odgovor na taj dan bio u redu, ali da smatra da nije umesno negativan odgovor poslati na takav praznik.

Predsednik Vučić je rekao da u profesionalnom smislu ne može da kaže da NATO neprofesionalno obavlja svoj posao, već da su samo oruđe u rukama zapadnih sila.

- Čekaćemo, ukazivaćemo kako i gde i na kojim mestima nisu zaštitili srpski živalj - rekao je Vučić.

Vučić ističe da, ukoliko se u Klokotu ne osećate sigurno, onda kako ćete na drugim mestima. Dodaje da je sramna kampanja podrške iz sveta za Azema Kurtaja.

- Dobio sam jednu poruku na Hilandaru u vezi sa tim napadom, a čak 11 poruka u vezi Rade Trajković koja je sedela negde na nekoj klupici. Nisu se nasekirali oko ranjenih dečaka i to je ono što moramo da očekujemo - rekao je predsednik.

Kako kaže, postoje dve grupe koje vrše pritiske oko KiM. Dodaje da su jedni takozvani patrioti, koji ne doprinose ni sa čim, a žele da izađu veći iz te situacije.

- 2010. zbog lične popularnosti, nekoliko političara iz Srbije je tražilo presudu iz Suda pravde, iako je bilo jasno da ćemo da izgubimo. NJima je bilo potrebno samo dan za danom da prežive, a ne da urade nešto za svoju zemlju - rekao je Vučić.

Dodaje da će borbu za Srbiju da nastavi i da nekima neće biti lako da odgovaraju na postavljana pitanja.

Predsednik Vučić je rekao da je posebno interesantno da deo naših medija nije namerno govorio o srpskim dečacima.

- Oni su rekli da je došlo do pucnjave. Tamo nije došlo do pucnjave, tamo je jedan čovek zbog mržnje prema srpskom narodu i srpskoj deci, videvši ih da nose Badnjak, pucao na njih - rekao je Vučić.

Ističe da ćemo morati da se suočavamo sa svim tim. Dodaje da je posredi pokušaj ubistva dvojice srpskih dečaka.

- Predstoji nam težak period, ali borićemo se i očekujemo pozitivan ishod i po tom pitanju. Nastaviće se problemi za nas i sve ovo što se dešava rezultat je atmosfere koju je Kurtijev režim dugo pravio - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da mediji mogu da rade šta god hoće, čiji god da su. Dodaje da je pitanje u nečem drugom. Podsetio je na proteste zbog krvave košulje Borka Stefanovića, a niko nije pogođen ranjavanjem srpskog dečaka. Kako kaže, lako je tumačiti stvari onako kako vama odgovara.

- Po pitanju povratka naših snaga na KiM, nemamo šta mnogo da uradimo, možemo samo da se borimo za bezbednost Srba preko onih snaga koje se tamo nalaze upravo zbog njihove bezbednosti - rekao je Vučić.

Kako kaže, mi se danas borimo za slobodu svih i to je velika razlika između nas.

Vučić je rekao da su oni protiv podele, zato što su za nezavisno Kosovo u celini. Dodaje da je za gospođu Trajković Srbija, u kojoj lepo živi, susedna država. Kako kaže, za njega Kosovo nije nezavisna država, dok za Radu Trajković jeste. Kako kaže, to je razlog zašto ona ne želi ništa srpsko na KiM.

- Meni je čista savest, rekao sam i Srbima sa KiM da oni najbolje znaju koliko sam ja bio sa njima poslednjih godina. Najlakše je naći krivce za svoje neispunjene živote - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je njegova majka bila urednik vesti u noći kada je bombardovan Javni servis, i dodaje da to nije bilo tako nikome ne bi mogao da objasni da nije znao da će doći do bombardovanja Javnog servisa.

- Ne mogu da kažem da sam oguglao, ja sam tri godine trpeo laži o nekoj Jovanjici, i to je sve deo istog plana - rekao je Vučić.

Kako kaže, strane službe rade svoj posao, ističe da su nam uništili posao sa litijumom.

- Oni nisu želeli da dozvole da Srbija ostvari prednost koju ima, jer je bilo potrebno svesti Srbiju na prosek rasta regiona - rekao je Vučić.

U 12 protest Dalibor Jevtić, gradonačelnik Štrpca, uključio se u program i rekao da je za danas u 12 sati organizovan veliki protest u tom gradu. - Očekuje se veliki broj naših sunarodnika koji će ovde doći i jasno i nedvosmisleno pokazati i poručiti da oni čiji je posao da nam osiguraju miran život, da je poslednji trenutak da to urade - rekao je Jevtić. Kako kaže ,dečaci su dobro i ističe da je to sada najvažnija stvar. Ipak, dodaje, atmosvera je u narodu teška zbog svega što se dešava. Kako kaže, ljudi ne mogu ni svoj najradosniji hrišćanski praznik da proslave kako treba. - Još više bole pokušaji da se na drugačiji način prikaže ovaj pokušaj ubistva. Neko sada želi da prokaže kako je tu došlo do nekakvog sukoba, pucnjave i slučajnog ranjavanja. To boli sve nas, ne samo porodicu, već sve nas koji su jasno i od samih svedoka čuli šta se tada dogodilo - rekao je Jevtić.

Vučić je rekao da je dobro da imamo i dalje bolnicu u Gračanici, u koju se ulaže veliki novac.

- Želim im svima dobro zdravlje, srećnu Novu godinu i da znaju da će Srbija biti uz njih. Neće biti lak period pred nama, ali je važno da pokušamo da radimo što je moguće više. Mi svojim radom moramo da podižemo Srbiju brže i snažnije - rekao je predsednik Srbije nakon uključenja Jevtića.

Kako kaže, kada pogledate minimalnu zaradu koja je pre deset godina bila 15 a danas je 40 hiljada dinara, sve vam je jasno.

- Mi smo 2008. do 2014. izgubili veliki broj zaposlenih, a tek sada smo vratili broj zaposlenih. To pokazuje da smo mnogo toga uspeli da promenimo. Ali to nije dovoljno, moraćemo da radimo još više - rekao je Vučić.

Autor: Pink.rs