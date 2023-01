Šole: Nisam došao da bih postavljao ultimatume već da podržim dijalog

Viši savetnik Stejt Departmenta Derek Šole izkavio je danas da nije došao u prištinu i Beograd da bi postavljao bilo kakve ultimatume već da izrazi snažnu podršku dijalogu uz posredstvo EU i istraži načine kako bi dijalog mogao da napreduje.

On je to rekao na konferenciji za novinare na pitanje Tanjuga da li je tačno da je Prištini postavljen ultimatum da do proleća formira ZSO i dodao da ne želi da govori o tome na koji će se način Priština ubediti da sprovede sporazume.

"Radimo u bliskom partnerstvu sa našim kolegama u EU. Moj kolega Eskobar je bio početkom nedelje u Briselu kako bi o tome razgovarao. Ja ću moći da obavim razgovore o tome kako da sve usmerimo u pozitivnom smeru i radićemo na tome u predstojećim danima", rekao je Šole odgovarajući pitanje da li misli da je EU dovoljno jaka da posreduje u dijalogu i koja je uloga SAD u tom procesu.

Preneo je da je u Prištini istakao da bi Zajednica srpskih opština trebalo da se formira i da je razgovarano o načinu na koji bi to trebalo učiniti.

"Trebalo bi da se sporovede ZSO i da to bude u skladu sa ustavom Kosova. Ne mogu da otkrivam na koji način će se obaviti implementacija sporazuma, to je korak za koji verujemo da će u određeno vreme biti sproveden", rekao je Šole.

Kada se radi o postizanju kompromisnog rešenja Šole je rekao da smatra da postoji šansa da do toga dođe.

"Evropski predlog je dobra osnova za razgovor, želimo da pokrenemo tu diskusiju i nadamo se da će do nje doći u narednim danima. Smatramo da je napredak u normalizaciji odnosa veoma važan. Stabilnost, pre svega sada zbog ruske agresije. O detaljima predloga smo razgovarali i to je nešto što čvrsto pozdravljamo", rekao je on.

Rekao je i da je imao razgovore sa predsednikom Srbije, premijerkom i ministrom spoljnih poslova o brojnim pitanjima, pa i o Kosovu i da je tom prilikom istakao da SAD žele da se situacija smiri, da se smiri kriza koja predugo traje i da žele da se angažuju u dijalogu i da ga podrže.

"Verujemo da je dijalog uz posredstvo EU najbolji put da se unapredi evropska budućnost Kosova i Srbije i pozdravljamo obe strane u tome da interese građana stave na prvo mesto prilikom donošenja odluka i da se unapredi svakodnevni život građana. Znamo da će odluke biti teške, ali SAD su ovde da podstaknu lidere da preduzmu te kritične korake, kao što smo bili tu i u prošlosti. To je jedan od razloga zašto smo hteli da dođemo ponovo ovde", rekao je Šole.

Dodao je da se razgovaralo i o energetici, ekonomiji, kao i daljoj saradnji SAD i Srbije.

"Podržavamo napore Srbije da divesifikuje svoje energetske izvore, poveća energetsku efikasnost i radi na boljoj povezanosti regiona, kao i na povećanju upotrebe obnovljivih izvora energije. U ključnom smo momentu kada se radi o našim odnosima. Odnosi SAD i EU su jači nego ikada i želimo da pomognemo Ukrajini da se odbrani od ruske agresije, ali želimo i da radimo sa Srbijom kako bi promovisala demokratiju, ekonomski razvoj, regionalne energetske integracije i vladavinu prava", rekao je Šole.

Rekao je i da su od njega i američki državni sekretar Entoni Blinken i predsednik SAD Džozef Bajden tražili da dođe odmah na početku godine u region.