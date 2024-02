TURSKOJ PRETI RAZORAN ZEMLJOTRES! Istanbul bi mogao da bude na udaru! Okačili i upozorenja na cunami: PITANJE JE VREMENA!

Vlasti u Turskoj već mesecima strahuju od mogućeg razornog zemljotresa, koji bi mogao da pogodi Istanbul i čak i da izazove cunami.

Na brojnim lokacijama u gradu su postavljeni znaci za upozorenje na cunami već mesecima, a kojima se građani pozivaju da se hitno evakuišu u više delove grada, što dalje od Bosfora.

Prvi znakovi postavljeni su u Bujčekmečeu, koji se nalazi u evropskom delu grada i uz obalu koja je gusto naseljena, a od mora je dele samo plaže i promenada.

Istovremeno, znaci su postavljeni i u centralnim delovima Istanbula, piše Protothema.

Eftimios Lekas, profesor dinamičke tektonike primenjene geologije i upravljanja prirodnim katastrofama i predsednik OASP, još jednom je upozorio na veliki zemljotres u Istanbulu i dodao da su seizmolozi iz celog sveta dali slične procene.

"Rased Severne Anadolije koji počinje od Kaspija i završava se u Egejskom moru u dužini od 1.300 kilometara, ima samo jedan deo koji nije polomljen i nije izazvao veći zemljotres, a to je onaj koji se nalazi u podmorju južno od Istanbula“, rekao je on za ERT, povodom procena da se u Istanbulu očekuje jak zemljotres jačine do 7,5 stepeni Rihtera.

Istovremeno je pojasnio da nije reč o novom rasedu već o velikoj tektonskoj strukturi koja je ogranak Severnoanadolskog raseda. Drugi krak je onaj iz Nikomedije koji prolazi kroz Bursu i razdvaja se u dva kraka, 50 kilometara južnije.

On je rekao i da pravac ide ka Grčkoj.

"Oba ova raseda imaju jedan pravac Istok, Zapad. Dakle, oba raseda imaju projekciju u Egejskom moru, a ne u kontinentalnoj oblasti Grčke".

"Nisu ovo samo procene turskih seizmologa, već odgovaraju procenama iz celog sveta. Dakle, trenutno se pretpostavlja da očekujemo veliki zemljotres u Istanbulu", rekao je Lekas.

"Sam predsednik Erdogan vodi kampanju na osnovu zemljotresa i kaže da je njegov kandidat bolje u stanju da se nosi sa potencijalnom zemljotresom u Istanbulu. Dakle, razumete da u Istanbulu, pošto je to grad od 20 miliona ljudi, postoji veoma velika izloženost stanovništva", istakao je Lekas.

Istanbul je u opasnosti Lekas kaže da je alarm za Istanbul upaljen i da je grad ugrožen zbog prenaseljenosti i velikog broja objekata. Trećina kuća u Istanbulu je starogradnja, a sve je zidano pre nego što su izglasane nove građavinske regulativne. "Ali, to nam ne govori mnogo... Tek prošle godine smo videli šta se dešava i sa novogradnjom. Tu im je bio najveći problem, te strukture su prošle godine eksplodirale u toku noći. Izgradnja u novom gradu Istanbulu prema aerodromu takođe se pokazala nebezbednom“, istakao je Lekas.

"Grčka može i ne mora da bude ugrožena"

Lekas je ostavio otvorenu mogućnost da zemljotres zahvati područje Grčke, napominjući da su 1999. godine imali direktan efekat zemljotresa i bio je zemljotres u u Atini, 20 dana nakon Turske.

"Ali sada podudaranje nije potpuno i dvosmerno jer treba da vidimo kada će se zemljotres desiti, kakve će dinamičke i geometrijske karakteristike imati, pa da vidimo da li će uticati na grčko područje. Možda neće uticati na njega, ali videćemo“, rekao je profesor.

Podsetimo, Tursku je prošle godine u februaru pogodila serija razornih zemljotresa koja je sravnila brojne gradove u blizini granice sa Sirijom. Broj žrtava u obe države premašio je 50.000, a porušeno je na stotine hiljada objekata gotovo do temelja.

I godinu dana nakon razornih potresa mnoge porodice i dalje žive u privremenim smeštajima i prikolicama, jer su u potresu izgubili sve ono što su za života stekli.