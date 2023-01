MILETIĆ O POSETI ŠOLEA SRBIJI: Nisam primetio nikakvo uslovljavanje i dodatni pritisak i to mi se sviđa (VIDEO)

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije prof. dr. Dejan Miletić kaže da je dolazak višeg savetnika u američkom Stejt departmentu Dereka Šolea osveženje.

- Rekao je da nema namere nikom nikakve sankcije, nikakve represivne mere da uvodi, već da želi da sasluša i da pomogne. Uglavnom su i slušali kako Srbija vidi razvoj regiona, ne samo naše zemlje. I to mi se sviđa. Nova je formulacija je i da nemačko-francuski predlog nije gotova stvar već osnova sa kojom ćemo dalje razgovarati - istakao je Miletić.

Kako je dodao, sve je bilo u formi predloga i razmišljanja i kada je reč o procesu evropskih integracija.

- Nisam primetio nikakvo uslovljavanje, nikakav dodatni pritisak i to mi se sviđalo. Razgovarali su o energetici, kako da Srbije ne bude zavisna. Mislim da je to dobro za Srbiju. Fokus jeste na dijalogu, Šole je to istakao, ali pre svega toga Zajednica srpskih opština - naveo je Miletić.

On je ocenio da su to važne poruke i dobar znak za dalje unapređenje odnosa i da nema razloga da Srbija bude nezadovoljna Šoleovom posetom.

Predsednik Društva lobista Nenad Vuković je govoreći o poseti Šolea istakao da je glavni fokus na bezbednosti i stabilnosti u regionu.

- Šole jeste insistirao na nemačko-francuskom predlogu, ali Amerikancu njegovog kapaciteta mora biti jasno da ne možete tražiti od jedne strane, ono što ne tražite od druge. Llobiranje je kontinuirani proces, i sve dok kosovski Albanci lobiraju, to će raditi i srpska strana i Amerikanci to znaju - istakao je Vuković.

Prema njegovim rečima, ohrabrujuće je to što smo u procesu, odnosno u dijalogu.

