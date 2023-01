Dodik: Hajku na Danila Vučića pokrenuli neprijatelji Republike Srpske

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da plasiranje lažnih vesti i hajka koja je pokrenuta iz Sarajeva i dela međunarodne zajednice zbog prisustva sina predsednika Srbije Danila Vučića obeležavanju Dana Republike, jasna je poruka da nije poželjno slaviti i radovati se Danu Republike Srpske.

"Moj odgovor na takve poruke je jasan - Dan Republike se slavio i slaviće se, i lepše i veličanstvenije, a oni mogu da lažu, izmišljaju i rade šta god žele. Sada im smeta prisustvo mladića, patriote, obeležavanju Dana Republike, kao što im je smetao i njegov otac, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kada je bio u poseti Potočarima, pa su ga kamenovali", rekao je Dodik. On je ocenio da "nije važno ni gde ste, ni šta radite, važno je samo da ste Srbin, da volite svoje, poštujete tuđe, i odmah ste smetnja i pojedinim ambasadama i radikalnom delu političkog Sarajeva koji gaji mržnju prema Republici Srpskoj i njenim prijateljima i poštovaocima". To samo navodi na zaključak, da kod njih, koje je očigledno mržnja, uzela pod svoje, još nije usahnuo "ratnički neoprimitivizam", istakao je Dodik i dodao da to dovoljno govori u kakvoj zemlji živimo i gde bi bili da nije Republike Srpske. Dodik je rekao da ono što je nezamislivo u normalnim zemljama, u zajedničkim institucijama BiH je očigledno normalno da u medijima osvanu poverljivi podaci u vezi sa posetom i pripadnicima obezbeđenja Danila Vučića Republici Srpskoj, odnosno BiH. "Šta su želeli - da ga postave kao metu i da ga neko ubije samo zato što je došao na obeležavanje Dana Republike na koje godinama dolazi!? Da li je problem biti sa svojim narodom, radovati se rođendanu Republike Srpske, obići groblja srpskih mučenika, razgovarati sa porodicama poginulih srpskih boraca?", upitao je Dodik. On je poručio da takva neprofesionalnost bezbednosnih agencija i svih zajedničkih institucija koja je iskazana iz najgorih pobuda - mržnje prema Republici Srpskoj i svemu što je srpsko, nikada više neće biti tolerisana. "Političko Sarajevo mora jednom da shvati da je BiH sastavljena od dva entiteta i da ovde žive tri konstitutivna naroda koja imaju ista prava. Samo tako možemo ići dalje, a ovakve hajke i mržnja koju ispoljavaju pojedini zvaničnici i mediji u Sarajevu, neće više prolaziti", poručio je Dodik. Sarajevski mediji objavili su dopis Ambasade Srbije u BiH upućen Ministarstvu inostranih poslova u Savetu ministara kojim ih službeno obaveštava da će Danilo Vučić, sin predsednika Srbije, boraviti u BiH. U tom dokumentu navedena su, između ostalog, i imena pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koja su bila u pratnji sina predsednika Srbije kao štićene ličnosti.