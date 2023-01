VUČIĆ OBIŠAO RADOVE NA BRZOJ PRUZI BEOGRAD-BUDMPEŠTA: Gradi se više nego ikada! Do kraja 2024. godine ćemo ići od Beograda do Subotice za sat i pet minuta! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilašao je danas radove na rekonstrukciji i izgradnji brze pruge Beograd – Budimpešta, deonica Novi Sad – Subotica je treća deonica brze pruge koja se radi.

Odgovarajući na pitanje medija o sastanku sa višim političkim savetnikom državnog sekretara SAD Derekom Šoleom, Vučić kaže da nije optimista po prirodi.

- Imao sam korektan, otovren i sadržajan razgovor sa Šoleom. On je pokazao poštovanje prema Srbiji. Razlikujemo se po pitanju odnosa prema Kosovu i Metohije i to je to - kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da se nadao da se snovi ostvaruju. Dodaje da po ugovoru treba da završe do kraja 2025. a mi verujemo da to može biti i do kraja 2024.

- To znači da će te od Beograda do Subotice za manje od dve godine ići za sat i pet minuta - rekao je Vučić.

Kako kaže, sada imamo jedan od najboljih vozova na jugoistoku Evrope. Dodaje da će uskoro potpisati i za brzu prugu Beograd-Niš.

- To su tektonske promene, strašne, ogromne promene - rekao je predsednik i dodao da se gradi više, snažnije i uspešnije nego ikada.

Predsednik kaže da će u ponedeljak prestaviti svaki metar izgrađenih puteva i auto-puteva.

- Sve ću da vam pokažem - navodi Vučić.

Predsednik je rekao da se nada da će imati priliku da ugosti predsednika Sija u Srbiji i zamolio da mu prenesu da je to još jedanput javno rekao.

Vučić: Poslednja pruga u Srbiji je izgrađena 1976. godine!

- Radovi idu brže od predviđenih rokova, bolje je nekad da platite i više, a da platite ranije i onda vidite rezultate kao što je u slučaju deonice Beograd-Novi Sad. Želimo da železnica, ne samo da postoji, nego da radi i živi. Računamo da sve ovo možemo da završimo do kraja 2024. godine. Važno nam je to i zbog razvoja turizma, i podizanje svih mesta koja se na mapi puta nalaze - rekao je predsednik.

Kako kaže, Srbija danas, uprkos svemu i teškim okolnostima kroz koje prolazi i ceo svet, sve kilometre i pruge koje smo podigle u našoj zemlji bile su pruge podignute do 1976. godine, poslednja je Beograd- Bar.

- Od tada, do 2012. nismo podigli nijedan kilometar pruge. Za ovih 10 godina uspeli smo da podignemo 108,1 kilometar novih pruga, to su brze, najsavremenije pruge. Rekonstruisali smo 781,5 kilometar pruge i sada očekujemo da završimo novih 156 kilometara pruge, a rekonsturisanih mnogo više - rekao je predsednik.

Istakao je da imamo velike planove i želju za dalje radove, dolazak investitora, i nove fabrike u mnogim mestima.

- Ekselencijo, hvala još jednom i vama i predsedniku Siju, hvala vašim stručnjacima, hvala i našim radnicima i kompanijama koje obavljaju odličan posao. Još mnogo toga moram da uradimo i napravimo da bi Srbija napredovala.

Obraćanje ambasadorke Čen Bo

- Izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta ima veliki značaj ne samo za Srbiju, nego i za povezivanje drugih regiona. Radovi napreduju i uverena sam da će kineski izvođači koji imaju svetsku tehnologiju i iskustvo u izgradnji brze pruge, kvalitetno odraditi ovaj projekat i uz snažnu podršku srpskih partnera u skorijem vremenu uspešno završi ove deonice - rekla je ona.

Kako su najavili predstavnici kineske kompanije koja je izvođač radova, a to je potvrdio i predsednik Vučić, svi radovi biće okončani do kraja 2024. godine.

Predsednik je na početku obilaska pozdravio radnike i pohvalio da sve lepo izgleda.

Predsednik je rekao da su zamolili kineske partnere da malo ubrzaju radove.

- Imamo malo problema, ali sad ćemo da ubrzamo. Da se za šest meseci ubrzaju radovi, da radimo bar upola brzo kao vi u Kini. Poslednja pruga u Srbiji je izgrađena 1976. godine. Ništa posle toga - rekao je predsednik Vučić i dodao da je od 2012. do danas izgrađeno je 108,1 kilometar pruga.

- Ovo će mnogo da znači i za Topolu, ostala nam je kao slepo crevo. Probleme imamo sa rezervnim delovima za vozove, treba da odmah uzmimamo dovoljno delova, da se to ne dešava.

U obilasku su predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor, Pokrajinske vlade Igor Mirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović i ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo.

Izvođač radova je kineski konzorcijum "China Railway International" i "China Communications Construction Company", vrednost ugovora je 1,16 milijardi dolara.

Projektom je predviđena rekonstrukcija devet železničkih stanica (Novi Sad, Sajlovo, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo i Subotica), kao i tri nove stanice sa staničnim kapacitetima (Rumenka, Vrbas i Lovćenac).

Autor: