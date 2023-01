VESIĆ: KROZ PROJEKTE INTEGRALNOG RAZVOJA UREĐUJEMO JUŽNU I ZAPADNU SRBIJU

U toku je realizacija projekata obnove i uređenja lokaliteta na teritoriji južne i zapadne Srbije, od kojih su najvažniji - put preko Radan planine koji spaja tri banje i Đavolju varoš i Caričin grad u jednu turističku celinu a meštanima put skraćuje ѕa polovinu a započeti su radovi na parku Čukljenik u Lebanu, na mostu, trgu i amfiteatru u Bojniku dok su završena trim staza i letnja pozornica na citadeli Hisar u Prokuplju i uređen je park i put do brda Hisar u Leskovcu, rekao je Goran Vesić, ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture gostujući u Novom vikend jutru Jovane Jeremić na TV PINK.

Vesić je rekao da su do sada završeni ”amfiteatar, trg i park u Ovčar banji, pristanište na jezeru Međuvršje na kome je završeno čišćenje od trave i trske i otpada, urađena je rekonstrukcija železničke stanice Ovčar banja, rekonstrukisana je pristupna saobraćajnica ka vrhu Kablara sa dva parkinga u dužini 1,5 kilometara, Prirodnjački centar i parking manastira Blagoveštenje”.

Ministar Vesić je rekao da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture odvojilo 1.4 milijarde dinara u budžetu za 2023. godinu za programe integralnog razvije zapadne i južne Srbije.

”Formirali smo Komisiju koju vodi moja pomoćnica Tanja Popović a koja je zadužena za realizaciju ovog programa. Na teriroriji opštine Čačak izgradićemo stakleni vidikovac na vrhu Kablara koji će biti prava tureistička atrakcija a uredićemo centar Ovčar Banje. U Lučanima radimo most a u Kraljevu pešačko – biciklistički most do srednjevekovnog grada Maglič. Srednjevekovni grad Maglič se rekonstruiše a radićemo i kopiju srednjevekovnog sela koje će biti prava turistička atrakcija. U Lebanu radimo biopostrojenje za preradu otpadnih voda sa botaničkom baštom, park Čukljenik i projekat rekonstrukcije Caričinog grada a u Bojniku uređujemo centar ovog mesta i turistički centar Dobre vode. U Medveđi radimo kulturni centar Sijarinska banja, rimsko kupatilo i rekonstrukciju specijalne bolnice Gejzir. U Leskovcu gradimo skladišno distributivni centar za voće i povrće a u Prokuplju kanalizaciju kroz projekat Čista Srbija. U Kuršumliji gradimo vizitorski centar za Đavolju varoš i saobraćajnicu dužine 8 km od Kuršumlijske banje do autoputa”, rekao je Vesić.

Ministar Vesić je rekao da je politika predsednika Vučića razvoj svih delova Srbije i njihovo saobraćajno povezivanje. ”Predsedniku su podjednako važni autoputevi, brze pruge ali izgradnja vizitorskog centar Đavolja varoš, rekonstrukcija srednjevekovnog grada Maglič ili stakleni vidikovac na vrhu Kablara. Samo tako se Srbija razvija. Nema malih i velikih projekata jer svaki projekat koji Srbiju čini boljom je podjednako važan”, rekao je ministar Vesić.

