VUČIĆ U DAVOSU OD 16. do 20. JANUARA! Predsednika Srbije na Svetskom ekonomskom forumu očekuje niz susreta sa svetskim zvaničnicima! (FOTO)

Svetski ekonomski forum (WEF) u Davosu, 53. godišnji sastanak, biće održan od sutra do 20. januara, gde će okupiti rekordan broj biznismena, predstavnika najvećih svetskih kompanija, lidera država i poznate ličnosti, a učestvovaće i predstavnici Srbije.

Prisustvo predsednika Vučića u Davosu najavljeno je na zvaničnom Tviter nalogu Svetskog ekonomskog foruma.

Forum u poznatom švajcarskom zimovalištu Davos poslednji put je održan u tradicionalnom terminu, u januaru, 2020. godine, pošto je 2021. bio organizovan virtuelno, a 2022. je održavanje bilo pomereno za maj zbog korona virusa.

Davos će i ove godine okupiti poslovnu i političku elitu. Prema zvaničnoj agendi WEF-a, Srbiju će predstavljati predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministarka kulture Maja Gojković.

Aleksandar Vučić (@avucic), President of Serbia (@SerbianGov), will join the @wef’s Annual Meeting on 16-20 January in Davos, Switzerland. https://t.co/pmGTXzEOU5 #wef23 pic.twitter.com/CufnLqGadD