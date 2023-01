Ministar odbrane Miloš Vučević gostovao je danas u jutarnjem programu televizije Hepi, gde je govorio o vojsci Srbije, specijalnim jedinicama, namenskoj industriji, kao i o situaciji na Kosovu i Metohiji.

Vučević je podsetio da je za jaku vojsku potrebna snažna ekonomska država i da je vojska stavljena u prioritetnu politiku.

-Do 2012. godine su nas ubeđivali da nam ne treba vojska. Jedna lažna dogmatika da niko neće ratovati, a u okruženju nam svi žele sve najbolje i nema nikakve opasnosti. I ta je priča išla dok nije došlo do Ukrajine, dok niste videli da svaka država ima svoje interese. Kada imate demotivisanu i slabu vojsku onda ste lak plen, onda nemate atribute državnosti, a vojska je jedan od atributa. Vojska je u jednom trenutku pretila da će biti slabije naoružana od nekog društva lovaca, a više se i pucalo u jednom lovu. Mi smo vojsku pravili kao skup gorana i ljubitelja prirode, imaju par tačkica gde su se rasporedili i da se neki ministar slika. Oni misle da kada urade neke administrativne mere i pređu na NATO standarde vi ste završili stvari, a suštinski vi gubite vojsku. Danas imamo drugačiju situaciju i država je ekonomski snažnija da može da ulaže u opremu. Juče nas je predsednik na godišnjoj analizi, pre svega mene, s pravom opomenuo da ne pričamo samo opremi, več i o boljoj trenažnoj obuci. Više smo govorili o boljoj opremi, da imamo najbolje artiljerijsko oružje, točkaše, gusenice, a ne sme se zaboraviti još bolja i modernija obuka.

Naša vojska nije poražena na KiM 1999. godine

Predsednik Vučić najavio je reformu specijalnih jedinica, a Vučević je istakao da je to jedan projekat koji će biti među prioritetnim zadacima ministarstva odbrane u 2023.

-General Mojsilović i ja smo krajem prošle godine dobili taj zadatak od predsednik republike. Već smo napravili timove Generalštab i Ministarstvo odbrane. Moramo nabaviti opremu za njih, kupiti oružje za njih, imamo izviđačke čete, sve to treba da ukomponujemo. Juče je predsedniku prikazano kako treba da izgleda taj format. To je sjajna prilika za ljude koji vole svoju državu, patriote, na Sretenje se objavljuje konkurs. Vrlo se teško nalazi 5.000 specijalaca, ali početna plata će biti između 200 i 220 hiljada dinara sa svim dodacima koja imate za dežurstva, ali tu je i najbolja oprema, uniforma, puške, vozila, najsavremenija obuka. Vi ste elita elite, vi ste udarna pesnica otadžbine. Javni poziv će trajati 60 dana. Imaćete priliku i da po povoljnim uslovima rešite svoje stambeno pitanje, jer država gradi stanove. To je fantastična prilika za mlade ljude. Imamo koncept gde ćemo razvijati vojne kampove i baze za specijalne jedinice, a fokus će prvo biti na 72. specijalnoj i 63. padobranskoj. Mi smo imali korpus specijalnih jedinica i ukinut je pred NATO agresiju. Naša vojska nije poražena na KiM 1999. godine. Oni su nama zauzeli jedino samu karaulu Košare, jer je nemoguće braniti zbog geološkog položaja. To su bile najteže krvave bitke. Vojnički mi nismo poraženi. Nama niko nije pomagao, da se ne lažemo. Bilo je država koje nas nisu bombardovale i hvala im na tome, ali smo se sami borili. Vrlo je bitno ko je na čelu države. Mi smo četvrt veka ponovo formiramo vojsku.

Mi razvijamo sami tehnologiju i spremamo i nabavku iz inostranstva

Vučević je najavio i reformu namenske industrije, koja je bila na udaru NATO agresije, te da je napravljen tim koji se bavi sagledavanjem stanja.

-Na ukrajinskom ratištu ima mnogo artiljerijskog oružja, ali specijalne jedinice prave ključni faktor prevlasti na terenu. Male borbene jedinice koje mogu da upadnu, napadnu zasede i iznenade pritivnika. Mi imamo naše dronove i razvijamo naše dronove. Vojnotehnički insitut razvija dron Pegaz, koji na prikazu u Nikincima je fantastično navodio našeg Orla, vrlo precizno. Mi razvijamo sami tehnologiju i spremamo i nabavku iz inostranstva. Neke kompanije stoje lošije, neke bolje u namenskoj industriji. U jednoj fabrici imamo trećinu odsutnih svaki dan, što zbog bolovanja što zbog godišnjih. Oni su neki relikti prošlosti, oni su od 90-ih izašli iz sistema vojske. Kada govorimo o sistemu odbrambene industrije Srbije suština je da trećina proizvoda koja se pravi mora da bude za vojsku Srbije. Srbija kao vojno neutralna vodi računa ko je kupac, jer ne želimo da budemo na bilo koji način diskreditovani. Mi stavljamo našu vojsku na prioritetnu listu. Namenska industrija je bila deo velike Jugoslavije i velike vojske. Imate nasleđe kada su pravili 200.000 pušaka. A onda vam nestane veliko tržište sa manje vojske. Pa onda period sankcija kada ne možete da izvozite. Zato imate zaostatak. Ja sam celog života na desnom centru. Gledao sam podatke o ljudima koji su hteli da prave litije na barikadama, njih 62 iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, a niko od njih nije služio vojsku. Jer volite Srbiju, dođite u vojsku da se obučite. Šta ćete da branite, pa vi pušku niste držali? Dođite da vidite kako se namešta krevet, vezuju čizme, pa ćete doći do puške. Ne možete tako da se malo vozite kolima, malo se slikate, pa idemo kući. A molili boga da ih niko ne pusti. Poziv za te momke, ide martovska i junska klasa, javite se, dođite da pokažete patriotizam. Pustite vi te autolitija.

Ima mnogo toga što je na ponos u našoj namenskoj industriji

Vučić je najavio da namenska industrija izvozi i u NATO zemlje najmodernije oružje, a ministar najavljuje i još veći rad na tome.

-Najveće je interesovanje za samohodne top haubice. To je vrlo konkurentno na svetskom tržistu po kvalitetu i ceni. Pošto razvijenije zemlje imaju jaču namensku industriju i prodaju mnogo skuplje. Ima mnogo toga što je na ponos, a predsednik će do kraja meseca pokazati nešto najnovije što je proizvedeno u našoj namenskoj industriji i ono što smo kupili.

Amerika menja svoju politiku, ne treba im nova tačka sukoba

-Kosovo ima podršku, to je njihovo čedo koje ljuljaju. Čedo koje je nastalo u ponižavanju Srbije i NATO agresiji. Interesantno je da ovi kvazi nacionalisti, koji voze dobra kola, a ne bi ušli u tenk, govore da se pomirimo jer je sve gotovo. Odsecite, priznajte, prihvatite, pa gde nam je država. Samo da vas kao narod obeshrabre i jedno pitanje ide na to ako je sve gotovo a što je toliki pritisak na to da sve to priznaju? Ako svi ti veliki koji se pitaju da je gotovo, šta će vam Srbija? Kada nešto proistekne iz nasilja nema neku dugovečnost. Mnogo je bitno da se politički dijalog nastavi. Amerika menja svoju politiku, oni vide Kosovo kao nezavisnu državu, ali utisak je da imaju dozu pragmatizma i čuju i Srbiju. Americi ne treba nova tačka sukoba. To uliva nadu da može d ase traži politički dogovor, a da ne bude zasnovan na lomljenju ruku i nogu Srbiji. Korektniji je odnos SAD nego nekih evropskih država.

Mislim da su svi uvideli da se niko ne igra i ne preti praznom prškom

Prvi čovek vojske naveo je da se na Kosovu dešava konstantna politika progona Srba i poništavanje srpskog imena i preziema, kulture, državnosti, a da je to sve finalni čin koji traje od 1999. godine i podignut je na stepen više.

-Vidite pucanje na dečake koji slave Badnji dan. Oni dižu optužnice posle 24 godine za Raču. jer im treba novo polje tenzije i sukobljavanje. Oni stalno pričaju da smo mi mala Rusija i da je Vučić mali Putin, a on se pretvara u Zelenskog. Što se tiče Vojske Srbije ona je izvršila sve naredbe koje su stizale s vrha, od predsednika kao vrhovnog komandanta. Ono što me čini ponosnim je prisutnost patriotizma, bilo je smirenosti, odlučnosti i koncentrisanosti. Tri su faktora tu bila bitna- politička mudrost i taktičko postupanje predsednika Vučića, odlučnost srpskog naroda na KiM koji su na hrabar način branili osnovne ljudske slobode i atribut državnosti vojska Srbije. Mislim da su svi uvideli da se niko ne igra i ne preti praznom prškom. To su crvene linije, nema Bljeska, nema Oluje, nema marta iz 2004. godine. Ne čekamo izbegličke kolone. Nemojte da se igramo da mi sada u centralnoj Srbiji čekamo kolonu. KFOR mora da garantuje bezbednost za sve. Videćemo kako ćemo dalje postupati po tom pitanju. Festival licemerja je nastao sa osuđivanjem sa zastavicama. Pucano je neko ko je Albanac i pripadnik kosovskih snaga bezbednosti na dečake koji su slavili Badnji dan. Dobili smo u pravnoj hijejrarhiji nivo jači opšti akt kojima NATO pakt garantuje bezbednost na KiM. Potpisali su šta garantuju. Svaki dan i mesec koji promašimo u daljem jačanju naših odbrambenih kapaciteta koštaće nas jednog dana mnogo. Ne mogu da uđem u narativ onih koji kažu da zveckamo oružjem. Nikome se ne ratuje, ali nisu svi u komšiluku dobronamerni. To je kao da živite u ulici gde imate nekoga koji vas stalno maltretira, a vi morate da se branite jer idete do škole, posla, prodavnice. Neki nas provociraju i nanose nam zlo. To ne znači da raspirujemo šovinizam, već vodimo računa o sebi. Umivamo se i kažemo da svaka država ima svoje interese. Imamo istorijsku potrebu da napravimo najbolji mogući odnos sa BiH. Prirodno je da sarađuju Bosna, Crna Gora, Severna Makedonija. Nemojte da skandirate “Ubij Srbina” i da vam smeta ćirilično pismo. Kada se ljudi upoznaju smanjuju se tenzije.

