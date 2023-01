SRBIJA I TURSKA SU PRIJATELJI! Vesić: Ponosni smo što turske kompanije žele da ulažu u Srbiju, i pored krize u Evropi (FOTO)

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infratsrukture Goran Vesić ugostio je danas ambasadora Turske u Srbiji Hamija Aksoja, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju odnosa dve zemlje i pozvao turske kompanije da dodatno investiraju u našu zemlju.

Turske kompanije rade na nekoliko važnih projekata u Srbiji, poput izgradnje Moravskog koridora, gde je kao deo konzorcijuma izvođača angažovana turska „Enka“, kao i izgradnje brze saobraćajnice Kuzmin – Sremska Rača, na kojoj radove izvodi „Tašijapi”.

Vesić je preneo turskom ambasadoru da radovi na Moravskom koridoru dobro napreduju, i da će do proleća biti završena prva deonica od Pojata do Makrešana, zatim do Kotromana kod Kruševca u septembru, dok će deonica Kraljevo – Čačak biti završena do sredine 2024. godine. Ceo projekat biće okončan do sredine 2025. godine.

Ambasador Aksoj je naveo da je više od 1.000 turskih radnika angažovano na izgradnji Moravskog koridora, dodajući da je zadovoljan što se radovi izvode u skladu sa planom, i da turske kompanije žele da i dalje ulažu u Srbiju.

Ministar Vesić je istakao da dobro napreduju radovi i na deonici Kuzmin - Sremska Rača, a naveo je i da je završeno projektovanje puta od Požege do Kotromana, i da mu je drago da je među zainteresovanim kompanijama ima i onih iz Turske.

Naveo je da će uskoro biti potpisan ugovor između Srbije i EU o izgradnji brze pruge Beograd - Niš koja će biti finansirana kroz grant EU, kroz kredit Evropske investicione banke kao i iz budžeta Republike Srbije. Vesić je najavio tender za izbor izvođača i pozvao i turske kompanije da učestvuju.

„Ponosni smo što turske kompanije žele da ulažu u Srbiju, i pored krize u Evropi. To govori da u našoj zemlji vide dobro poslovno okruženje“, istakao je Vesić.

Ministar Vesić je napomenuo da „Er Srbija“ postaje najsnažnija regionalna avio-kompanija, koja ima odličnu saradnju sa turskom nacionalnim avio-prevoznikom, sa kojim ima potpisan kod-šer sporazum.

Ambasador Turske je konstatovao da je srpski avio-prevoznik „Er Srbija“ postigao veliki uspeh u prethodnom periodu, što je, dodao je, slučaj i „Turkiš erlajnsom“.

Posebno je napomenuo da mu je drago što je „Er Srbija“, među brojim novim destinacijama, uvela i let do Ankare.

Aksoj je pozvao ministra Vesića da u što skorijem periodu poseti Tursku. Ministar Vesić je ambasadoru Turske poklonio uramljenu fotografiju na kojoj je zabeležen boravak Sabihe Gokčen, usvojene cherke Kemala Paše Ataturka i prve žene borbenog pilota na svetu, u Beogradu, 1938. godine, što je Aksoja veoma obradovalo.

„Ovo je najbolji poklon koji sam dobio od kako sam u Beogradu“, rekao je Aksoj.