Atmosfera je krajnje ozbiljna, pred nama su jako teški dani, rekla je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić premijerka Srbije Ana Brnabić.

- Predsednik Vučić je nekoliko puta rekao i znali smo da će to tako biti i nikada ništa nismo krili od naših građana i našeg naroda. Najvažnije je da kažem da nikada ništa nećemo kriti. Politika predsednika Vučića jeste da potpuno otvoreno i transparentno razgovaramo sa našim narodom i da kažemo kakva je situacija i šta je na stolu – rekla je Brnabić.

Kako kaže, Vučić je uvek bio u potpunosti otvoren i da je sam rekao da će razgovarati sa Vladom, sa svim strankama i da će o svemu obavestiti kako političke predstavnike tako i narod.

- Ništa se ne krije i ništa se neće odlučiti bez naših građana – rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla da ljudi krenu od sebe i toga kako su oni radili i šta su pokušavali da urade, dodaje da o tome ima mnogo dokaza.

- Neverovatno je bilo gledati kada su izašle depeše Vikiliksa i svi tajni dokumenti šta je prethodna vlast radila. Oni definitivno kreću od sebe, da se nešto radi tajno i da se tajno pregovara. To u Srbiji ne postoji od 2013. godine, od kada je na vlasti SNS. Sve se radi transparentno i narod je uvek informisan o tome – rekla je premijerka.

Brnabić je rekla da je Vučić još direktniji kada priča ambasadorima o tome kako neke stvari nisu fer i nisu korektne prema Srbiji, čak i kako ne poštuju principe međunarodnog prava.

- U jednom od svojih nastupa, predsednik je upotrebio reč da moramo da „meandriramo“ između tih izazova, ali da u tom postupku mi uvek držimo isti pravac. Vodimo politiku koja ima jasan cilj, a to je čuvanje svojih državnih i nacionalnih interesa. Takođe, da štitimo svoju želju da sami donosimo odluke o našoj unutrašnjoj i spoljnoj politici, da ona nije nametnuta sa strane, od strane ambasadora ili bilo kojih velikih sila – rekla je Brnabić i dodaje da Srbija ima svoju politiku, svoj put i da štiti nacionalne interese.

Kako kaže, vremena od Drugog svetskog rata do sada nisu bila teža, dodaje da su pritisci sve teži i veći. Ističe da je cilj da se nastavi put donošenja odluka nas samih o nama samima, ali i nastavak podizanja životnog standarda naših građana.

- Mnogo smo uradili da se Srbija podigne poslednjih godina, da sa začelja postane lider i da se u mnogim stvarima takmiči sa državama članicama EU. Mi taj položaj ne smemo da ugrozimo, ali sa druge strane ne smemo da ugrozimo naše nacionalne interese – rekla je Brnabić.

Dodaje da je ono što govore opozicija i pojedini mediji sramota, kako kaže, to su pokušaji da se dobiju politički poeni na račun sopstvene zemlje. Kako kaže, jedini način i uvek prisutan je udar na predsednika Vučića i napadi na njega.

- Pre izbora su pričali da nikada ne bi uveli sankcije Rusiji, a da je Vučić taj, za koga imaju saznanja da će to uraditi ako pobedi. Međutim, samo dan posle izbora, oni su promenili mišljenje i izneli da je to što Vučić ne uvodi sankcije pogubno po naš narod. To se sve oblikuje kako bi se nanela šteta Aleksandru Vučiću, a čineći to, nanose direktno štetu i interesima našeg naroda – rekla je Brnabić.

Kako kaže, slična je situacija bila dugo i sa Kosovom i Metohijom.

- Pričali su narodu da se navodno bore za naš integritet i suverenitet, da je za njih Kosovo neodvojivi deo Srbije, a sa zapadnim ambasadorima su radili sve kako bi obezbedili potpuni legitimitet za jednostrano proglašenje nezavisnosti i nisu učinili ništa da se to promeni – rekla je Brnabić.



