'IZA SPORAZUMA STOJE POTPISI TRI STRANE' Dačić: ZSO ostaje glavna tačka svih naših dogovora o Kosovu i Metohiji

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da Zajednica srpskih opština (ZSO) ostaje glavna tačka svih naših dogovora o Kosovu i Metohiji i da ona mora da bude formirana i to po dogovorenim principima, iza kojih stoje potpisi tri strane.

U Briselskom sporazumu iz 2013. godine je jasno napisano šta je ZSO, to je još detaljnije regulisano u sporazumu 2015. a potpisali smo ga jer je on dobar za našu zajednicu na KiM, rekao je Dačić za današnju "Politiku".

- Sporazum nije idealan ali u uslovima u kojima smo pregovarali o njemu, to je maksimim koji smo mogli da izdejstvujemo. To su sporazumi koji daju našem stanovništvu u ruke sve poluge upravljanja, od ekonomije, razvoja, obrazovanja, zdravstva, pa do bezbednosti i policije - rekao je Dačić.

Naveo je da su ovi sporazumi kruna učešća naše države u dijalogu uz posredovanje Evropske unije, koja se i sama obavezala da će potpisano biti primenjeno.

Prema njegovim oceni nikada nije postojao razlog da se sporazum ne primeni, osim upornog odbijanja Prištine da ga sprovede i neograničene tolerancije zapadnih posrednika prema njihovoj destrukciji.

- ZSO ostaje glavna tačka svih naših dogovora o Kosovu i Metohiji - naglasio je Dačić i dodao da ona mora da bude formirana i to po dogovorenim principima, iza kojih stoje potpisi tri strane.

Autor: