Orlić: Sednica o KiM bi trebalo da bude prilika da se pokaže jedinstvo

Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić ponovio je danas da je sednica na temu KiM najavljena za 2. februar i dodao da bi to trebalo da bude prilika da se pokaže ozbiljnost, odgovornost i spremnost svih u srpskom drustsvu da se postigne jedinstvo.

Orlić je podsetio da je predsednik Aleksandar Vučić i pre nekoliko meseci govorio u Narodnoj skupštini o Kosovu i Metohiji, podsetivši da je to bila duga rasprava.

"I prošli put je predsednik govorio o tome, ovaj put čak više možda važi s obzirom na trenutak, da bi to trebalo da bude prilika da se pokaže spremnost da postignemo jednistvo i da se zajednički izborimo za ono što bi trebalo da je državni i nacionalni interes", rekao je Orlić.

Sa tom porukom je Vučić, kaže Orlić, i prošli put dolazio u skupštinu i obratio se narodnim poslanicima, dok su oni iz bivšeg režima, kako kaže, sada ponovo poziv na jedinstvo dočekali sa histerijom.

"Neki su isto veče kada je predsednik Srbije rekao da poziva sve da razgovaraju, da ih upozna i sa tokom razgovora i sa čime se suočavamo, rekli da ih ništa ne zanima, a otprilike su kazali koliko ih je uopšte briga i za KiM i za naš narod, i za bilo šta - nego hoćemo mi javnu pozornicu za nas", rekao je Orlić.

On je naveo da su predstavnici bivše vlasti tokom prošle skupštinske rasprave o KiM bili tu pola sata - sat, kada je bio njihov "red za kameru".

"Toliko su otprilike pokazali interesovanje za puna dva dana ili dve noći koliko je predsednik proveo u skupštini. Mislim da ni na sekund nije napustio sednicu, slušao je svakog i to je trajalo više od 25 sati", rekao je predsednik Narodne skupštine.

Ocenjuje da nema odgovornosti i da se možda neki raduju što Srbija ima ozbiljna upozorenja od "diplomatske petorke", da ukoliko nismo spremni da razgovaramo dalje i da idemo kroz proces dijaloga i normalizacije, da su tu potencijalno teške posledice po našu zemlju.

"I sad se neko ponaša u stilu, ma baš me briga, ja i nisam u skupstini da bih o tome brinuo, došao sam da rušim Vučića. Videli ste da tako glase njihove poruke. A ako će da se slomi kičma Srbiji i to nije problem ako je to za nas pogodan način da mi srušimo Vučića. Ako vam je to jedina poruka onda je to lišeno, ne samo odgovornosti nego i smisla i pameti", poručio je Orlić.

To su, kako je rekao, kazali i "levi" i "samoproglašeni rodoljubi".

Orlić je primetio da su pojedini rekli da Vučić nije hteo da razgovara, a zapravo je, kaže, bilo obrnuto.

"Vučić je 2017. godine pokrenuo unutrašnji dijalog, pružio svima ruku, hajde da vidimo oko čega smo saglasni. I, kako su oni reagovali? Isti ti koji kažu da Vučić nije hteo da razgovara. Kazali su sada, kada ih je Vučić pozvao da se vide, ma kakav dijalog, nas to ne zanima", rekao je Orlić.

Orlić je naveo da su i tada te stranke, i leve i desne orijentacije, napravili međusobno jedinstvo, ali ne na temu zaštite državne politike, već na temu, hajde da zajedno rušimo Vučića.