TRGOVINSKA RAZMENA SA ČEŠKOM UVEĆANA 3 PUTA Vučić: U 2023. premašiće 2 milijarde evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je u prethodne dve godine trgovinska razmena sa Češkom uvećana tri puta, odnosno da je u 2022. godini bila 1,7 milijardi evra, kao i da se nada da će možda već u 2023. godini premašiti dve milijarde evra.

On je na konferenciji za novinare, nakon potpisivanja deklracije rekao da ima dosta projekata na kojima se radi sa Češkom.

- Teškim radom smo uspeli ne mali broj prepreka da savladamo. Uspeli smo da obezbedimo prostor za češku kuću, koje će biti stecište za okupljanje ne samo Čeha, već i svih ostalih. Mesto za sastanke i privredne kontakte. Uspeli smo to da završimo i ponosan sam na to - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima planiraju se brojni projekti u različitim oblastima.

- Postoje fabrike koje hoće da ulažu u našu namensku industriju. Vidim da je reč mir u svetu zabranjena, više ni misice kada odu na takmičenje ne smeju da kažu da su za to. U španskoj ligi su prvo iznosili transparente 'peace' (mir), e onda su to ukinuli posle dva kola i stavili ukrajinsku zastavu. Pošto je to tako, srpska namenska ulaganja imaće mnogo ulaganja, ali i promena da bismo prodavali oružje. Ne prodajemo oružje Ukrajini ni Rusiji, ali ćemo drugima. Zato nam je dobra saradnja sa Češkom - rekao je on.

Dodao je da Srbija sarađuje sa Češkom i u vezi sa nekretninama, saobraćajem, tramvajima i mnogim drugim stvarima i da će doći do napretka i u trgoviskoj razmeni.

