VUČIĆEVIĆ ZA PINK: Francusko-nemački plan je non-pejper, njegovi detalji se ne smeju iznositi - Ako neki vladar NE KRIJE NIŠTA OD NARODA, to je Aleksandar Vučić (VIDEO)

Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera, govoreći o sutrašnjoj sednici Skupštine Srbije na kojoj će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kaže da se u poslednja tri, četiri meseca svakog drugog dana dešavaju organizovani napadi na Srbe na Kosmetu.

Vučićević je rekao da su među napadima i napadi na srpsku decu, dodajući da je jedini razlog napada to što su Srbi.

- Sve to radi Aljbin Kurti - naveo je Vučićević i dodao da niko u izveštajima koji piše KFOR i Euleks ne kaže da su to albanski teroristi koji namerno pucaju ne bi li prognali Srbe sa Kosmeta.

Vučićević je podsetio na napade na Badnji dan, na Božić, na pucanje na Srbe koji su vozili automobil.

- Imate takvih incidenata koliko hoćete - istakao je Vučićević i dodao:

Vidim jutros da u nekim medijima kažu "Zamislite, u Skupštinu nije poslat francusko-nemački plan". Pa ljudi, to je non-pejper. Razumem ja ove hejtere iz opozicije, Boška Kolubarca, Milicu Zavetnicu Šljivovicu, Miloša bečkog, francuskog i tako dalje, sve ja njih razumem što hoće da profitiraju na ovoj političkoj krizi, ali ne razumem neke nezavisne, pod znacima navoda medije. Moram da kažem da to nije ništa drugo, do čista mržnja.

Vučićević je pojasnio da je non-pejper nezvaničan dokument koji se razmenjuje između zainteresovanih strana, a čiji se detalji ne smeju objavljivati.

- Ako bi država Srbija sada objavila kompletan non-pejper, ako bi predsednik, Vlada to objavili, ako bi se to u Skuupštini čitalo, mi bismo prekršili ta diplomatska pravila i bili bismo u problemu i ugrozili bismo svoju poziciju i to ovi "majstori" odlično znaju - ocenio je Vučićević i dodao:

Oni kažu da neko krije nešto od naroda. Ko krije? Ako je neki vladar u modernoj istoriji Srbije sve govorio svom narodu, ako postoji neki vladar koji ništa nije krio od svog naroda, onda je to aktuelni predsednik Aleksandar Vučić.

Vučićević se osvrnuo i na najave nekakavih protesta i istakao da im je malo što će svi moći da govore u Skupštini, pa da sada dogovaraju da dovedu i neke jake navijače sa obe tribine.