Vučić: Skupština SNS 27. maja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će Skupština Srpske napredne stranke biti održana 27. maja.

"Tada ćemo donositi sve važne odluke", rekao je Vučić za TV Pink.

Dodao je da će pre toga kao predsednik, upravo zbog programa Srbija 2025. ići u posetu gotovo svakom okrugu u Srbiji.

Vučić je rekao i da je danas sa ministrima iz SNS imao dug razgovor o svim problemima sa kojima se država suočava i šta sve može da se uradi da se osnaži privreda, vojska, zdravstvo.

"Nisam nikada izgovorio da želim da ponovo budem predsednik vlade i da ću da se kandidujem za premijera, pošto ne možete da se kandidujete za premijera, već se kandidujete na listi narodnih poslanika. Niti mi je to želja, niti sam to izgovorio na stranačkom sastanku, kao što su to preneli neki regionalni mediji", istakao je Vučić.

U Predsedništvu Srbije ranije danas održan je sastanak Vučića sa premijerkom Anom Brnabić i ministrima iz SNS-a.