Vučićević: U telefonima uhapšenih ekstremista pronađene su poruke o planiranju puča i ubistva predsednika Vučića!

Cilj ekstremista bio je da pucaju na Predsedništvo i da ubiju predsednika, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na Tv Pink, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista "Informer".

Vučićević je, komentarišući poruke koje su ekstremni desničari razmenjivali među sobom i planiranje puča i ubistva Aleksandra Vučića, rekao je da su posle hapšenje ekstremista pronađene te poruke u njihovim telefonima.

- Činjenice su neumoljive. Službe su provalile jedan deo njihovog plana, ali nisu mogli da znaju čitav plan - rekao je Vučićević.

Kako kaže, tako smo imali i hapšenje Bobačeka sa ozbiljnim naoružanjem.

- Kako se to oni bore za Kosovo, tako što pucaju po Beogradu? Tvrde da je Kosovo sveta srspka zemlja, a što pucate po Beogradu, zašto imate zločinačke planove po Beogradu? - rekao je Vučićević.

Kada je u pitanju novac koji su primili za to i od koga je on došao, to je, dodaje, na policiji da istraži.

- Ne znam ko stoji iza toga, hoću da verujem i na osnovu onoga što znam jeste da Rusija ne stoji iza toga, ali da li neki ekstremisti stoje iza toga, to ne znam - rekao je Vučićević.

On ističe da su najveći problem oni koji relativizuju sve to i tvrde da je predsednik sam organizovao sve to.

- Lažu da je sve to organizovao Vučić, da li ste videli razradu te teorije Bojana Pajtića? On sada tvrdi da je Vučić organizovao i napad na njega u Srebrenici. Evo pitam se, koju drogu koristi on? To je strašna mržnja i histerija. Već godinama plasiraju najgore i najodrvatnije laži o predsediku Vučiću, kao i o onima koji kažu bilo šta dobro o njemu i njegovoj politici - rekao je Vučićević.

Kako kaže, svi oni znaju kakvi su njihovi rejtinzi kao i šta srpski narod misli o njima.

- Oni najbolje vide kako su građani Srbije odreagovali na njihove pokušaje i iz Skupštine. Vide koliko je pala podrška njima, oni jedva da bi preskočili izborni cenzus. Sa druge strane, podrška Vučiću je porasla, kao i njegovoj stranci. Oni su iz tog razloga užasnuti svojom nemoći i zato i plasiraju samo laži - rekao je Vučićević.

Vučićević je rekao da kada je potrebno napasti VUčića sa desna, oni će sa desna, kada je potrebno sa leva, onda će tako, a kada je potrebno biti veliki Srbin, biće i to.

- Jedino je bitno srušiti Vučića i oteti mu vlast. Oni takvom politikom pokušavaju da sakriju od građana Srbije sve dobre vesti koje su svuda oko nas.

Autor: