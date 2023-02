Pismo koje je Željko Mitrović uputio Ponošu prenosimo u celosti:

Svi znamo da se u Srbiji kaže "Posle bitke svi su generali pametni" ali ima u Srbiji i onih, bivših i prisilno penzionisanih generala koji i posle svih bitaka ipak budu pronađeni glupi na tviteru.

Bivši poručnik Zdravko Ponoš koji je zbog svakodnevnog čaškoljenja Tadićevih genitalija, postao čak i načelnik generalštaba vojske Srbije, odakle je brzo najuren zbog zloupotreba, loših odluka, a ja bih rekao i veleizdaje.

Dobio je čak orden od Miloševića, a ja se dobro sećam, kao da je juče bilo, kad mi je Mira Marković tada rekla, onaj moj Sloba će onom hrvatskom špijunu Ponošu, izgleda uručiti kovanicu jer ga pritiska znaš već ko, a on je Slobi važan i ne može da ga odbije.

E moj Ponoše, da ste bili srpski častan vojnik, a ne strina, sami bi se odrekli lažnog priznanja, jer ste i tada bili tajni lobista onih koji su bili srpski neprijatelji, ali to smo već videli više puta da vam oficirski čvarci, šinjel i uprtači, sa sve društvenim privilegijama koje oni nose, znače više od interesa Srbije, čiji ste sramni general bili.

Naravno da vam smeta veliki uspeh PR-DC-a, jednog od najznačajnijih srpskih proizvođača savremenog naoružanja na svetskom nivou, jer vaša politika i obećanja koja ste dali su se sva odnosila na urušavanje i slabljenje srpskih oružanih snaga, obećanja i izvršenja koje ste dali tadašnjim srpskim neprijateljima, obećanja koja se odnose na topljenje i uništavanje srpskog vojnog oruđa i oružja neću ni da pominjem.

Na području jamming-a ali i antijamminga, ja sam lično uradio više, za samo dve godine, nego što ste vi za period cele vaše vojničke karijere, a ne bi ni za još tri naredna života pa makar napregli vaš skromni-neuronski sistem do maksimalnih mogućnosti. A da se podsetimo to vam je baš bila uža specijalnost, čak ni Kosovska ometanja predajničkih TV i drugih sistema niste uradili kako treba, jer niste znali da izračunate snagu ERPA u antenskim sistemima, jer ste i dijagrame zračenja izračunali i postavili ametersko-diletantski. Istina, za vaše nesposobnosti niste krivi samo vi, već i ograničenja u kapacitetima pri rođenju, ali to ne može biti izgovor za izdajničku i šlihtarsku politiku, prema našim tadašnjim neprijateljima zarad vašeg društvenog statusa i privilegija.

Kako sam shvatio da ste gluplji nego što je bilo ko mogao i da pretpostavi, moram da vas obavestim o nekoliko stvari, za koje, ako ih ne budete razumeli, pozovite nekog da vam prepriča na jeziku koji je vama prihvatljiv i razumljiv. PR-DC je sam na IDEXU napravio ugovore u vrednosti od preko 30 miliona evra, u samo dve zemlje od kojih ni jedna nije Srbija.

Da ste imali bilo kakvih sposobnosti i ambicija, ne bih ja morao da se bavim i onim što mi nije bilo u planu. Istina je, kako kažete, da mi je Aleksandar Vučić prijatelj, ali to samo znači da ću ja iz tog razloga dati sve od sebe da mu pomognem, i da ću jednu količinu IKA BOMBARDERA pokloniti srpskoj vojsci jer to je za mene lično najvažnija misija, jer srpska vojska, sada kada je Vučić vrhovni komandant, raste iz dana u dan i jača po svim kategorijama, a današnji komandni i generalski sastav vojske je blistav primer kako se razvija srpska odbrambena industrija.

Svakako vama, u čije se vreme vojno oružje, oruđe i ostala oprema topila u visokim pećima, otpisivala i prodavala u bescenje, nije značajan razvoj srpske odbrambene industrije, a posebno razvoj visokih tehnologija u oblasti bespilotnih letelica, u kojoj PR-DC postaje svetski prepoznatljiv na tržištu koje se brzo razvija.

Ja sam takođe kao i vi prozapadno orijentisan, ali to ne znači da general srpske vojske treba da bude potrčko bilo koje strane vojske niti da ima političke ambicije zbog kojih je spreman da izdaje i prodaje nacionalne interese sopstvene zemlje. Ja da se pitam vi bi bili u zatvoru kao veleizdajnik, a generalske čvarke, čizme, uprtače i šinjel bi odavno vratili, jer ni kao suvenir ne zaslužujete da ih posedujete.

I još nešto, pošto sam detaljno proučio vaša karijeru spreman sam da pred kamerama, u živom duelu, postavim vam neka pitanja na koja Srbija mora dobiti odgovore, jer to što ću ja izneti i pokazati biće šokantno za sve poštene i patriotski orjentisane građane.

Kada pominjem mogući duel, obećavam da vas neću otvarati na bolnim temama o porodičnim vezama sa ustaškim koljačima i ostalim vašim bratskim vezama sa srpskim krvoločnim neprijateljima. Sram vas bilo i stidite se zakletve koju ste dali pred srpskom zastavom.

Sa velikim gađenjem i prezirom Željko Mitrović - nastavak sledi.

