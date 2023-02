Đurđev: Otvaranje Кontinentalove mega fabrike u Novom Sadu znak da je ovaj grad postao regionalni investicioni centar

,,Ako se po jutru dan poznaje, onda nema sumnje da će novi gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić nastaviti putem koji je izabrao njegov prethodnik Miloš Vučević. U vreme sveopšte kontinentalne ekonomske i energetske krize gigant poput Кontinentala ne samo da ne planira da napusti Novi Sad, već je u njemu otvorio novu mega fabriku koja će značiti na hiljade novih radnih mesta, dobre plate za radnike i biće važan impuls sveopštem ekonomskom razvoju grada" - izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On je posebno istakao to što Кontinental ne zapošljava samo manualnu radnu snagu, već i mašino, elektro i industrijske inženjere i da je ovo prilika za iste da ostanu u svojoj zemlji. ,,Nisam siguran da se ostali gradovi na celokupnom međunarodnom prostoru Panonskog basena mogu pohvaliti ovako kvalitetnim i kontinuiranim prilivima investicija kao što je to slučaj sa Novim Sadom. Ovaj grad ima sve predispozicije da bude inovacioni i investicioni lider u regionu i sve ukazuje na to da će ga Milan Đurić voditi u tom pravcu" - zaključio je predsednik Srpske lige.