Vesić: Projekat brze pruge Beograd – Niš za dobro građana

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić poručio je danas u parlamentu da je projekat izgradnje brze pruge Beograd – Niš, kao nastavak železničkog koridora Beograd – Subotica, od značaja za celu zemlju i on ne pripada vladi, niti jednoj stranci, već je projekat za dobro građana.

Na izlaganje Đorđa Miketića iz poslaničke grupe „Moramo – Zajedno“, koji je izneo primedbe na to što BG voz ne ide do Pančeva, ili do Pazove, tvrdeći da se to može rešiti „jednim potpisom“, zamerio što Pan voz ide samo do Pančevakog mosta, ali i rekao da i sam podržava ideju izgradnje železnice, u skladu sa potrebama građana, Vesić je izneo podatak da se brzim vozom „Soko“ od Beograda do Novog Sada za 11 meseci prevezlo više od 1,5 miliona ljudi, odnosno bilo je više od 2,6 miliona vožnji, kao i da je izdato skoro 2.000 mesečnih karata.

„Ne možete meni da govorite o BG vozu, to je nadležnost lokalne samouprave. Ali, dok sam ja bio na funkciji u Beogradu, BG voz je produžen do Mladenovca i Lazarevca. Od Vukovog spomenika do železničke stanice Mladenovac stiže se za oko 63 minuta, a to je brže nego automobilom ili autobusom. Pripremamo projekat izgradnje gradske železnice, paralelno sa metroom, koja će ići ne samo do nacionalnog stadiona, već i do centra Surčina i aerodroma. Kasnije će ići do centra Obrenovca. To je suština železnice“, rekao je Vesić.

Nemoguće je, dodao je, da se obnove svi kilometri pruge, kojih ima oko 3.300, ali da se posle decenija neulaganja u pruge, sada investira i planira da se u narednim godinama izgradi preko 1.700 kilometara.

Vesić je napomenuo da je voz do Pančeva obnovljen upravo na njegovu iniciajtivu kao ministra, a da BG voz ne može do Pančeva bez dogovora dve lokalne samouprave.

„Vi ste pokrenuli peticiju građana, koji su bili u pravu i to sam rekao. Bilo bi fer da kažete da sam ja reagovao 10-ak dana pošto sam stupio na funkciju ministra, i našao delimično rešenje za to. Ni ja ni SNS nemamo ništa sa autobuskim prevoznikom u Pančevu, koji je imao monopol, jer da imamo, ne bi bilo voza danas. Poslali smo i inspekciju tom autoprevozniku, jer nije normalno da postoji monopol“, rekao je Vesić.

Dodao je da Panvoz vozi do Pančevakog mosta jer tu postoje uslovi za presedanje putnika.

„Pančevo nije deo Beograda, kako je bilo do 1941. godine, tako da Beograd ne može bez dogovora sa Pančevom da proširi BG voz. Kroz projekat rekonstrukcije BG voza planiramo da uključimo ne samo Pančevo, nego i Pazovu i druge opštine iz kojih i ka kojima ljudi iz Beograda gravitiraju. Od leta će biti i više polazaka Panvoza, jer stižu nove kompozicije“, rekao je Vesić-

Dodao je da je dok je bio u Gradu Beogradu sprovodio ideju potpunog povezivanja svih prigradskih opština BG vozom.

„Železnice se razvijaju. Drago mi je što se zalažete za ekologiju i siguran sam da se zalažete za razvoj železnice. To nije pitanje politike. Ali kada neko ko je vaš politički protivnik kao što je Vučić, Brnabićka ili ja uradimo dobre stvari za ekologiju recite to javno. Neće vam pasti kruna sa glave”, rekao je Vesić.

Ministar je napomenuo da se svuda opasne materije prevoze železnicom, što nije novo, i nije tačno da se prevoze bez procedura i kontrole.

Dodao je da će prevoz opasnih materija železnicom kroz Beograd biti ukinut kada bude izgrađena obilaznica oko Beograda, od Bubanj potoka do Pančeva, koja se trenutno projektuje, a obuhvatiće i drumsko-železnički most kod Vinče.

To izmeštanje je, podseća, predviđeno urbanističkim planom još 1971. godine, a do tada su opasne materije išle tik pored Kalemegdana, Dunava i Save.

„Čudi me da oni koji su ranije bili na vlasti, kao da ne znaju da postoje strategije i planovi, decenijama unazad da se izmesti železnička stanica. To nije bila odluka vlasti 2015. godine već još 1971. godine. Mi samo te planove sprovodimo, jer imamo stabilnu ekonomiju, više želje i znanja. Nismo mi ništa izmislili u odnosnu na ono što se ranije planiralo. I vrlo smo upsešni u time, a ako želite da nam se pridružite u tome, vrlo rado...Ja sam uvek spreman da saslušam svaku inicijativu, bez obzira sa koje strane dolazi. Kad su se požalili građani Pančeva, ja nisam pravio pitanje da li ste tu vi“, rekao je Vesić Miketiću.

Dodao je i da nije u redu reći da su koruptivni poslovi samo oni koje sprovode kineske kompanije, samo zato što su kineske, navodeći da i američki Bhtel, koji radi Moravski koridor, radi na osnovu ugovora Srbije i SAD.

„Pa to nije sa vas koruptivno, ali jeste kada rade kineske ... To je ružno i ne treba da se radi“, rekao je Vesić.

Kazao je i da nije tačno da „jednim potezom pera“ on, kao ministar može da uvede BG voz do Pančeva.

„Nisam ja baš tako svemoćan kako vi mislite. BG voz je nadležnost Beograda, koji može da se prošiti ugovorom Beograda i Pančeva ali i ako Srbijavoz ima dovoljno kompozicija a nema ih. Da li mogu Pančevo i Beograd da se dogovore ne znam... Da može jednim potezom pera, to bi se rešilo, jer ja ne bih ni razmišljao...“, rekao je Vesić.

Ministar je podsetio da je plan EU da u narednih 10 godina udvostruči broj železničkih koloseka, iz više nego jasnih razloga, a Srbija to prati, zahvalivši Miketiću što podržava izgradnju železnica.

Autor: