Vesić: Od juna obilaznicom do Bubanj potoka, u martu 2024. građevinska dozvola za izgradnju nastavka obilaznice do Pančeva (VIDEO)

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je danas radove na izgradnji obilaznice oko Beograda, na petlji Avala, koji se ne zaustavljaju ni vikendom, kako bi deonica od Straževice do Bubanj potoka bila puštena u saobraćaj 1. juna, kako je i planirano.

Vesić je rekao da je petlja Avala, jedna od dve, uz petlju Bubanj potok, izgrađena na deonici od Straževice do Bubanj potoka, dugoj 9,6 kilometara.

"Ukupna dužina obilaznice oko Beograda je 47,7 kilometara, i ona se gradi duže od 30 godina, a najviše je urađeno u poslednjih 10", istakao je ministar.

Projekat petlje Avala uradio je Institut za puteve, a zanimljivo je da je u neuobičajenom obliku - “kruške”, umesto “trube”jer procene pokazuju da se saobraćaj u tom slučaju brže odvija, dodao je Vesić.

"Obilaznica oko Beograda biće završena do juna, tada će krenuti vozila i moći ćemo da preusmerimo saobraćaj oko glavnog grada. Obilaznica ima dva tunela, Beli potok i Straževicu, dva mosta dužine 930 metara i četiri nadvožnjaka", precizirao je Vesić.

Ministar je istakao i da je potpisan ugovor sa CIP-om za projektovanje nastavka obilaznice od Bubanj potoka do Pančeva, u dužini od 31 kilometar.

"Do marta naredne godine imaćemo završen projekat, sa građevinskom dozvolom, odnosno izdatu građevinsku dozvolu i tada ćemo inati sve uslove da počnemo da gradimo i poslednji deo obilaznice, od Bubanj potoka do Pančeva, sa velikim drumsko -železničkim mostom kod Vinče. Početak gradnje zavisi od stanja u budžetu”, najavio je Vesić.

To znači da će po završetku tog poslednjeg dela, Beograd dobiti i železničku obilaznicu, pa će sav železnički teretni saobraćaj, kome glavni grad nije odredište, biti izmešten iz centra prestonice, naznačio je ministar Vesić.

"Ovo je novo lice Srbije, koje je predsednik Aleksandar Vučić ponudio i obećao građanima pre 10 godina. Suština te pokitike je izgradnja velikih infrastrukturnih projekata, zahvaljujući kojima se Srbija razvija, saobraćajno povezuje, a to omogućava i nove investicije i ravnomerni razvoj. To je suština politike koju sprovodimo i to je Srbija koju svi želimi da vidimo. I ova obilaznica je jedan od simbola te politike, jer je počela da se gradi pre 30 godina, a sada se završava. Srbija postaje moderna uređena evropska zemlja", poručio je Vesić.

Ministar je ukazao i da će se, kada obilaznica bude "proradila", saobraćaj na auto-putu kroz Beograd, na "Gazeli" rasteretiti između 10 i 15 odsto.

"Dao sam nalog da se od juna zaustavne trake na 'Gazeli' pretvore u žute trake, pa će javni gradski prevoz i taksi vozila prolaziti brže. Tako će se smanjiti gužve", rekao je Vesić.

Naveo je da će se sa preusmeravanjem saobraćaja na obilaznicu značajno smanjiti zagađenje u Beogradu, a biće i manje saobraćajnih nesreća, jer, kako je dodao, analize pokazuju da je tamo, gde ima obilaznica oko gradova, manje nezgoda i manje gužvi.

