'ČEKAMO 10 GODINA DA PRIŠTINA URADI SVOJ DEO POSLA' Premijerka odgovorila Kurtiju: Uradi to

- Za 3 dana, 19. aprila, navršava se tačno 10 godina, cela decenija od potpisivanja Briselskog sporazuma. Čekamo 10 godina da Priština uradi svoj deo posla, 10 godina da se formira Zajednica srpskih opština. Uradi to - napisala je premijerka na Tviteru u objavi u kojoj je označila Miroslava Lajčaka.

In 3 days, on 19 April, it will be exactly 10 yrs, a whole decade, since the Brussels Agreements was signed. We've been waiting for 10 yrs for Priština to do its part of the work, 10 yrs for the Community of Serb Municipalities to be established. Do it. @eu_eeas @MiroslavLajcak https://t.co/uhc1mZKtH5