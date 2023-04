VUČIĆ NAJAVIO SJAJNE VESTI: Napravili smo zdravu državu, do kraja godine veliko povećanje penzija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će do kraja godine penzioneri dobiti veliko povećanje, kao i da je Vlada Srbije napravila zdravu državu.

"Napravili smo zdravu državu, kada kažem da će biti povećanje plata i penzija znate da to dolazi. Ne smemo da je dovedemo u situaciju kao 2012, 2010., moramo da uvek imamo stabilan i čvrst dinar i imamo dovoljno para u budžetu da možemo da isplaćujemo više", rekao je on prilikom obraćanja građanima u Sokobanji. On je istovremeno zahvalio penzionerima na razumevanju.

"Hvala što ste uvek razumeli državu. Kod nas je nekako sve drugo važnije sem države. Uvek smo svačije interese pretpostavljali interesima države. Ljudi razumeju da moramo da čuvamo interese", rekao je Vučić.

