MINISTAR VUČEVIĆ: Deo opozicije politizuje situaciju, blokada Gazele ugrožava bezbednost

Ministar odbrane iloš Vučević ocenio je danas da deo opozicionih partija politizuje dve velike tragedije koje su zadesile Srbiju i koristi kako bi osvojili vlast, kao i da nema nikakvog smisla u odluci da se u znak protesta protiv nasilja organizuje blokada mosta “Gazela” i dela međunarodnog auto-puta u Beogradu, jer se na taj način, kako je rekao, ugrožava bezbednost građana.

- Zamislite, žale za nastradalim u osnovnoj školi i u Mladenovcu tako što će da blokiraju Gazelu. Meni to stvarno nema nikakvog smisla. Da se borite protiv nasilja i tražite veću bezbednost u školama i društvu tako što ćete ugroziti bezbednost drugih. Tako što ćete da blokirate auto-put ili most ‘Gazelu’. Ja ne mogu da nađem vezu - rekao je Vučević komentarišući najave dela opozicije da će danas na dva sata blokirati “Gazelu” i dodao da je blokada “iživljavanje nad građanima”, preneo je portal nsuzivo.rs.

Dodao je da nije prvi put da se u Srbiji dešavaju tragični događaji i da je srpsko društvo ne tako davno prošlo kroz slične tragične događaje, ali da tada nije bilo politizacije događaja.

- Ovo je ogoljena potreba jednog dela opozicije da dođu do vlasti koristeći nesreću i tragediju koja nas je zadesila. Nacionalnu i porodičnu, pre svega onih porodica koje su ovo doživele. I u tom kontekstu toga do sada nije bilo. Imali smo i ranije teške događaje, ali nikada niko to nije politizovao kao što se to danas radi. I time pokazuju da ne žele da naš narod bude politički zreo narod i stabilna država - rekao je Vučević.

Kako je rekao, masovna ubistva u OŠ “Vladislav Ribnikar” i u okolini Mladenovca poziv su na ujedinjenje i na stabilizaciju celog društva i države.

- Ovo nije momenat kada ćemo gledati kome ćemo otkinuti glavu da bi ne znam šta uradili ili ne znam šta ispravili. Niti ćete nešto ispraviti niti će smanjiti bol porodica. Niti ćete, na žalost, vratiti te živote. Vi se bavite prosto dnevnom politikom, odnosno pokušavate da na nesreći i tragediji, bez izbora, dođete na vlast - naveo je Vučević.

Istakao je da je odluka o raspuštanju Vlade i odlaska na vanredne parlamentarne izbore na premijerki Ani Brnabić.

- To je pre svega pitanje za mandatarku da li će Vlada skratiti mandat. To ne znači da će biti neke prelazne Vlade. Nego će se ići na izbore, ako takav bude scenario. Ako misle da će neko s ulice da uđe, umesto Vlada. Vlada može samo da kaže da ćemo da idemo na izbore. U tom smislu može da se skrati mandat pa da se ranije ide na birališta, a ne da neko zameni Vladu s ulice bez izbora. Taj scenario nećete sigurno gledati - rekao je Vučević.

Vučević je istakao da je Srbija kroz istoriju prošla kroz razna iskušenja i da je potrebno da, nakon masovnih ubistava koja su se dogodila, srpsko društvo izađe ujedinjeno i jače.

- Stradanje dece je osetljiva tema koja nikoga ne može da ostavi ravnodušnim. Iz poštovanja prema žrtvama, stradalima i njihovim porodicama potrebno je da se Srbija ujedini, da se stabilizujemo. Da budemo u molitvama sa njima. A ne da pretimo koga ćemo da spalimo, obesimo ili srušimo. Nije ovo ‘divlji zapad’ pa da tražite nekog koga ćete da vešate - rekao je Vučević.

Podsetimo, deo opozicije najavio je za danas protest pod nazivom “Neka sve stane” koji bi trebalo da počne u 18 časova.

Autor: