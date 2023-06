BIA UPOZORILA NA PLAN PRIŠTINE: Sve se će uraditi uoči Vidovdana

Petar Petković direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju rekao je na konferenciji na da je BIA upozorila da je plan Prištine bio da to urade uoči Vidovdana.

- Dakle na vreme smo, mnogo sati pre ove akcije koja se dogodila sinoć u Zvečanu, obavestili određene obaveštajne strukture i najmoćniju silu na svetu. To je dokaz koji jasno pokazuje ono što smo saznali. A to je da je plan Aljbina Kurtija i Prištine bio da oružje koje su prikupljali od ljudi koji nisu imali dozvole, sada podmetnu Srbima da bi to bio povod za nova hapšenja i krize. Dakle, 26, pre četiri dana, bez ikakve najave, iz stanice KP u Kosovskoj Kamenici, transportovana je izvesna količina Zolja, Osa, eksploziva, mina, kalašnjikova, u sedište regionalne direkcije KP u Gnjilanu - kazao je Petković.

Petković je na konferenciji pokazao dokument broj 571-013/2023 koji je poslat 23.6.2023. godine u rano jutro najmoćnijoj zemlji sveta.