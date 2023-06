VUČIĆ U NOVOM VIKEND JUTRU O SVIM AKTUELNIM TEMAMA: Kurti neće stati, on želi rat! Moramo da guramo napred

Predsednik Vučić bio je gost 'Novog vikend jutra' Jovane Jeremić na TV Pink u kojem je govorio o svim aktuelnim temama.

Govoreći o situaciji u Rusiji Vučić je rekao da se divi ljudima koji uvek moraju da reaguju u trenutku kada se nešto zbiva i koji sve znaju.

- Ja taj luksuz sebi kao predsednik ne mogu da dozvolim... Republika Srbija kao ozbiljna država nikada neće podržati puč, prevrat vojnim sredstvima. To su stvari koje ne možete da dozvolite - rekao je Vučić.

Kako kaže, vlast se menja na izborima, jasno iskazanom voljom građana, a ne drugačije.

- Ovo nije događaj koji neće ostaviti posledice i po stanje na bojištu u Ukrajini ni u unutrašnje političko stanje. Mislim da će to ostaviti dubinske posledice - kazao je Vučić.

Vučić je rekao da je predsednik Rusije Vladimir Putin u svom obraćanju govorio o Prvom svetskom ratu.

- Putin je govorio o Prvom svetskom ratu, ne znam koliko gledaoci znaju, da Rusija nije izgubila u Prvom ratu. Imali su više divizija, ali je teška situacija iznutra, i strane službe koje su razbile jedinstvo u Rusiji, doveli do nemira u zemlji. Uprkos pokušaju Kerenskog, da u jednoj uspešnoj bici u junu 1917. godine preokrene stvar, izbija Oktobarska revolucija koja je dovela do decenija uništavanja, svega što je pravoslavno, i decenija uništavanja ekonomije - kazao je Vučić.

Kako kaže, kada se pažljivo pogledaju istraživanja u Rusiji vidi se kako je neko pažljivo izabrana niša kojom se indirektno napada Putin.

- Ono što znamo sa sigurnošću, ja kao predsednik ne želim da kažem ko je učestvovao spolja. Kada kaže Prigožin "pa nisu to motivi za rat, rat je nepotreban"... vidite da se niko dubinski ne bavi istraživanjima. Sem jedne agencije. Uvek se pitam da li ima još neka osoba koja to pažljivo pročita - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da je mnogo ruskih helikoptera juče srušeno, ukupno sedam.

- To su vredni helikopteri, nema ih ispod 40 miliona evra... Dobro je da šteta nije mnogo mnogo veća. To je završeno zahvaljujući oštroj, decidnoj, jasnoj reakciji Putina - ocenio je Vučić.

Kako je naglasio, ovo će ostaviti velike posledice i sada Putin ima posebno težak zadatak.

- Mora da podigne motivaciju kod vojske... Ništa od toga neće biti lako - kazao je Vučić i dodao da smatra da je greška bila što je Vagneru data ogromna moć:

Čim se dočepaju miliona misle da treba da određuju svet. Misle da su sve to uradili bez pomoći države. Možete misliti kako je kad nekom date tri hiljade tenkova, 10 aviona, 150 helikoptera, svu silu ovoga sveta, šta taj u nekom trenutku pomislim. Pitanje odbrane je pitanje države, plašim se da su Rusi mnogo toga iz devedesetih ponovili.

Vučić je rekao da ne bi komentarisao kako bi eventualno slabljenje moći Putina moglo da utiče na Srbiju.

- Morate da imate celinu slike, ne navijački pristup. Mi imamo u Srbiji sliku po pitanju međunarodnih odnosa navijački pristup, kao neko ko navija za Zvezdu ili Partizan. Zaboravite to kad su u pitanju međunarodni odnosi, mi imao jednu Srbiju. Ne možete da držite pridike državi i pričate šta mislite, bez da razmišljate o sankcijama - izjavio je Vučić.

Protestante ujedinjuje mržnja prema Vučiću

Vučić je pitao i šta je to što ujedinjuje Mišu Vacića i Srđana Noga sa Olenikom ili Stojkovićem, koji nose NATO zastave.

- Reći ćete da ih ujedinjuje mržnja prema Vučiću. Vi morate da imate neki cilj, a ne ličnu mržnju. Mi se nikada ne pitamo možemo li mi da opstanemo. Rusija je u ratu, Kina je veoma moćna, ali nije blizu. I Kina je strpljiva i čeka svoje vreme. Mislite li da možemo da preživimo ako se svaki dan tučemo sa Zapadom. Koliko morate biti neodgovorni. Mislite da je lako otići u Brisel, da trpite sve moguće pritiske - upitao je Vučić.

KURTI HOĆE RAT

Vučić je govoreći o situaciji na Kosmetu naglasio da u svakom trenutku treba da se sagleda celina stvari.

- Ključnim akterima je jasno i na zapadu da je glavna krivica u Kurtijevom režimu - naveo je Vučić i dodao da nije siguran da smo stigli do vrha eskalacije.

Kako kaže, neće Kurti stati, a suština je u tome da Kurti neće ZSO.

- On želi rat i sukob, to mu fali u biografiji. Nije mu dovoljno što to želi, već želi da nas uvuče u sukob sa NATO-om - kazao je Vučić.

Vučić je rekao da Srbija sada mora da bude oprezna.

- Turci su na veoma ozbiljan način naoružali KSB, koji ne sme da postoji ni po kumanovskom sporazumu, ni po UN. Baš briga sve za međunarodno pravo. To su oni, pravo jačeg. Oni prave njihovu vojsku koja ne sme da postoji - rekao je Vučić i dodao da to pravdaju činjenicom da "su oni postali nezavisni".

Vučić je istakao da su Turci dali minobacače, oklopna vozila, barjaktare, haubice od 105mm.

- To su sve stvari koje danas KSB ima. Mi to moramo da uračunamo. NATO im nije do sad dao da podižu barjkatare, ali imaju noću vidljivost desetinama kilometara. Mi moramo da budemo oprezni, jesmo i znamo šta radimo. Moramo da imamo adekvatna sredstva ako naš narod bude ugrožen da reagujemo. To nisu priče i bajke, svet se promenio - upozorio je Vučić.

Vučić je rekao da je Srbija odbila da kupi turske barjaktare, jer su snabdevali Prištinu.

- U roku od pet meseci stiže nam više stotina kamikaza dronova, koje smo uzeli na Bliskom istoku. To uzimamo da bismo odvratili potencijalnog agresora - rekao je Vučić.

Odgovarajući kritičarima Vučić je pitao one koji bi da se proglasi ratno stanje da li bi oni otišli dole.

- Hoćete vi da idete dole? Al to nije da prošetate do Autokomande, i da držite lažne patriotske govore. A tada to nećete. Hoćete da to radi profesionalna vojska. A kada bi prvi vojnici stigli u kovčezima, onda bi vikali to nije naš rat. Mi moramo da pazimo, i da brinemo o tome šta će reći i Zapad i Istok. Niko u zemlji se nije zapitao kako to da su zapadnjaci promenili stav. Ne verujem im ni ja iskreno. Ali šta ustvari hoćete. Da slušam teorije zavere koje sam slušao ovde. Bolje da ne govorim na koga mislim, ili ono što slušam na Hepiju svako drugo veče. Nije tačno da Amerikanci misle o Srbiji kao devedesetih godina, imaju mnogo bolji stav. Ali oni misle da je stav od Kosovu odvojen od toga, ali mi mislimo suprotno - kazao je Vučić.

SLEDI SASTANAK SA SRBIMA SA KOSMETA

Vučić je rekao da posle ima sastanak sa Srbima sa Kosmeta.

- Mislite da je država igračka, da su životi nečije dece igra. Mislite da je Radoš Petrović pušten zato što je Kurti tako odlučio. Nevin čovek potpuno. To je rezultat razgovora u Briselu. Šta je to što želite od svoje države. Hoće neko da pita Putina kako si pustio da neko krene tenkovima na tebe, a onda više nije krivično pravno odgovoran. A hapsiš onog ko ukrade dva sladoleda. Morao je tako da postupi da bi izbegao još veću nesreću - istakao je Vučić.

Vučić je upitao da li neko želi da idemo protiv Amerike, i dodao da na kraju nema odgovora na pitanje koje je postavio.

- Govore mi da sam izdajnik, a ja jedini nisam isporučio nikoga Hagu. Šešelj, Radeta, Jojić. Naša vojska nije postojala, a danas je stotinu puta jača. Naša policija je stotinu puta spremnija. Bezbednost na našim ulicama je bolja nego u gotovo svim evropskim gradovima. Nama su potrebne investicije, mi moramo o tome da brinemo. Do 20. juna investicije u Srbiji iznose milijardu i 919 miliona, to je ono što nas drži. Za nas su spas strane direktne investicije. Ako ljudi to ne razumeju, onda ne razumeju šta je države - naglasio je Vučić.

EKSPO 2027

Vučić je rekao da će Ekspo 2027 doneti novi zamajac celoj Srbiji.

- To će doneti novi zamajac i novi zamah Srbiji. Apsolutno svega. novih inovativnih tehnologija. Samo zbog Ekspa. Neverovatne stvari. Sve će se sliti u Beograd. Uspeli smo da pobedimo Malagu. Za Malagu je lobirao Antonio Banderas, a gradonačelnik je podneo ostavku kada nisu dobili. Borili smo se i za Expo i za otpriznavanje Kosova - kazao je Vučić.

Vučić je poručio ljudima da veruju svom rukovodstvu, i da neće dozvoliti pogrom.

- Dajte do poslednjeg trenutka da izbegnemo intervenciju. Dajte da imamo dobre odnose sa Afrikom, Azijom, Latinskom Amerikom. Dajte nam mogućnost da to gradimo sa Evropom i Amerikom. Ako to ne budemo radili nemamo šansu da opstanemo - rekao je Vučić.

Albanci uhapšeni na teritoriji centralne Srbije

Vučić je prokomentarisao izjavu Borka Stefanovića, koji je rekao da trojica albanskih terorista koji su uhapšeni moraju da budu pušteni.

- Sada su došli sa "dokazima", kaže jeli su sendviče. A mi imamo priznanje čoveka koji je rekao da se izgubio dok je brao pečurke, a sada su jeli sendviče. To je pitanje za organe u Kraljevu. Ne verujem da je moguće da prođete bez optužnog akta. Ono što tvrdim ljudima je da su ih naše jedinice uhapsile na teritoriji centralne Srbije. Posedujemo sve materijale koji nam to potvrđuju. Uzgred smo ponudili da svi naši pripadnici iz te jedinice budu ispitani poligrafski. I da su oni spremni da organizuju poligrafiste. Ali to se koristi za žestoku kampanju protiv Srbije. To koristi Kurti, Nemci, Amerikanci, Englezi - kazao Vučić.

"Navala" poseta iz Evrope, zatim iz Afrike, dolazi i predsednik CG Predsednik Vučić je najavio "navalu" evropskih državnika i važnih poseta evropskih lidera ovog leta u Srbiji, prvo iz Beneluksa, zatim afričkih država a dolazi i novi predsednik Crne Gore.

Licemerje zapada

Vučić je naglasio da je ukidanje postupka protiv Svečlje pokazatelj licemerja zapada.

- Dakle vidite ovu sliku, ovo je Svečlja kako prevrće džip Euleksa. On zbog toga nije bio gonjen, ne goni ga tužilac. A gone Srbe koji ništa od toga nisu uradili. Dakle nema odgovora na to pitanje, koliko su nefer i nepravedni. Ali nas neće spasiti to što kukamo. Dakle to je realnost, pravde za Srbe nema, suza naša nema roditelja ni u Evropi ni u Americi. Ali se borimo, i uspevamo to da radimo, i da sačuvamo podršku u svetu. Srbija je dobila 81 glas za Ekspo - kaže Vučić.

Vučić je rekao da moramo da se borimo, da radimo na svim frontovima, i da budemo čvrsti kada treba, a da budemo pametni i da postignemo neki kompromis.

- Bez toga, da se pravimo uvređeni i povređeni, a sa rezultatom koji ide na dole, Srbija samo propada. Mi ranije nismo imali helikoptere, a danas se mučimo da nađemo pilote - istakao je Vučić.

Na Vidovdan se otvara obilaznica oko Beograda

Predsednik Vučić je najavio da se najverovatnije na Vidovdan, 28. juna, otvara obilaznica oko Beograda.

- Sve kamione selimo iz centra grada. Biće i dalje gužve, pošto sada imamo 1.7 vozila po porodici. Ljudi žive sve bolje - naveo je Vučić.

Vučić kaže da se nada da će učesnici protesta otići do obilaznice, pošto obično obilaze sve što je on uradio.

- Čeznu da obiđu Beograd na vodi. I svi oni što mi psuju majku su prvi u redu na River festu. Sve što kupe kupe u Galeriji. A nigde ne bi mogli da dođu, da nisam, uz Sinišu Malog, imao dovoljno snage da se borim protiv njih i njihovih podmetačina. Da koriste Soko voz, i da se hvale kako je divan voz, i pruga, računam da će da prošetaju i do obilaznice - rekao je predsednik.

Vučić je naglasio da se protiv njega vodi lična kampanja, zato što njom upravlja jedan tajkun koji je želeo da bude vlasnik Srbije.

- On je upregao sve političke snage, oni su njegove sluge. I levi i desni, nema razlike između Obradovića i Đilasa. Na svim skupovima su zajedno. Jedan želi da ga dožive urbanog, a ovaj drugi da ga ne shvate kao izdajnika. Njihovi lični interesi su jedino čime se rukovode. Ali ja razumem i da postoji značajan broj ljudi u Srbiji koji podržava te stranke, i zato sam spreman da razgovaram sa njima. Ali neću razgovarati sa onima koji ljude nazivaju govedima i ovcama, poput jednog glumca - naveo je Vučić.

100.000 prikupljenih cevi i 4 miliona komada municije Vučić je istakao da neće biti novog produženja i da je na današnji dan 100.000 prikupljenih cevi i minsko eksplozivnih sredstava i 4 miliona komada municije.

Na izjavu Zdravka Ponoša, koji ga je uporedio sa Hitlerom, kaže da to govori više o njemu.

- Ja sam rekao da je tolika mržnja kod našeg naroda na severu KiM prema teroristima koji ih maltretiraju, da ih i deca gađaju kamenjem. A oni izmišljaju da ću ja i decu da mobilišem. To da je režim uzdrman, i da ja sedim u svom bunkeru. Pa onda objave sliku sa mature, nisam znao da je to bunker, to govori o njihovoj podsvesti. A to govori i o tome da ovaj gospodin koji je Hrvat mnogo čita hrvatske medije, i poverovao je u to. Ja kroz ovo prolazim stalno, od početka sam se suprotstavljao lažnoj eliti. Ja svoj lični prezir ne mogu da sakrijem prema ovakvima. Ja neću upoređivati ljude sa Hitlerom, to pokazuje da ste ogrezli u mržnji. Ja imam taj prezir prema onima koji ništa ne znače za društvo, a misle da su Bogom dani. Kakav savet da tražim od ovog čoveka, kako da uništim vojsku, naše strele i igle - upitao je Vučić.

- Ući će u istoriju beščašća to što su uradili političari iz bivšeg režima. U trenutku kada ljudi žele po svaku cenu nešto da urade i promene. Kada su upali u Skupštinu, kada su palili naša vozila... šta je bio razlog za to? To što sam dan ranije očajan, pošto sam video koliko gubimo ljude u doba korone, rekao da postoji mogućnost da se donesu teže mere. Oni su u tom trenutku i spaljivali Narodnu skupštinu. U istoriju najglupljeg napada na skupštinu to ulazi. Kažite šta je sada smisao, ne govorite da su u pitanju deca, pobiste se na svojim skupovima - izjavio je Vučić.

Moramo da guramo napred

Vučić je istakao da moramo da guramo napred i da smo u teškoj situaciji zbog ludila Aljbina Kurtija.

- Kaže jedan od Autokomanda patriota da se mnogo ljudi iselilo sa KiM. Pa iselilo se i iz Srbije, iselilo se Hrvata iz Hrvatske i to proporcionalno više - kazao je Vučić.

Optužbe za utapanje dece Vučić je povodom optužbi Srđana Milivojevića da je kriv i za utapanje dece na Adi rekao da nema komentar. - Svima sam kriv za sve, bio sam kriv Partizanu što nije uzeo titule, pa su se setili da se zahvale kad su je osvojili, sad sam kriv ovim drugima - ocenio je Vučić.

Ćuta došao mrtav pijan Gledajući video u kojem Aleksandar Jovanović Ćuta kaže da je Gazela institucija Vučić je rekao da je izgleda malo ljuća rakija bila. - Čovek je mrtav pijan došao u emisiju. Pustite čoveka... Bila je i gora izjava od ove, ima gde je svako slovo pobrkao - naveo je Vučić.

Pokret za Srbe

- Biće proglas malog broja ljudi, mora da se radi na tome - najavio je Vučić upitan da li će Pokret biti formiran na Vidovdan.

- Ja ulažem nade u naš rad, pamet, smirenost, razum, i u našu ekonomiju. U to ulažem nadu, i u taj Ekspo koji mora da nam donese ogroman rast. Mi mislimo da predstavimo naš naučni, inovativni napredak, o tome smo već pričali. I da pokušamo da zemlju predstavimo na najbolji način. To je novi grad u gradu. Samo smeštaj će nam biti potreban za desetine hiljada ljudi. Niče novi grad u Surčinu, to će biti blizu nacionalnog stadiona. Time skače ceo Surčin, od Jakova, Progara. Obedska bara će dobiti svoj značaj, u Galovicu, kako da rešimo sve. Hoću da čestitam timu koji su vodili Siniša Mali i Ana Brnabić, Siniša je tu podneo najteži teret - istakao je Vučić.

Izjave Šormaza i Mihajlović

Upitan o izjavama Dragana Šormaza i Zorane Mihajlović Vučić kaže da se oni bune jer ona nije ministar, a on nije poslanik.

- 10 godina je sve bilo lepo, a sada bi trebalo da podnesem ostavku - konstatovao je Vučić.

Ubile nas dve zapadne službe

Vučić je rekao da su nas u slučaju sa litijumom ubile dve zapadne službe i istakao da su nas namagarčili.

Kako kaže, sprečen je ubrzani napredak Srbije.

- O tome bih mogao knjigu da napišem, a šta su uradili Loznici, Krupnju... Cvetali bi danas - naveo je Vučić.

Kao u crtanim filmovima

Vučić je ocenio da je parkirani automobil u Zvečanu bio isceniran kao u crtanim filmovima.

- Kao za malu decu. Svi u svetu znaju da je to podvala - naglasio je Vučić.

- Hoću da se zahvalim svim policajcima. BIA je uputila dopis dan ranije, a 23. u jutarnjim satima najvećoj svetskoj službi da će oružje biti podmetnuto... Da ste debil, pa tako nešto ne biste uradili. Neko je verovatno javio da smo otkirli plan, onda su požurili da taj automobil tu nameste. Svi u svetu znaju da je to podvala. Tako da ima tu mnogo šahovskih minijatura - naveo je Vučić.