Dačić za Pink: Srbija na sastanku lidera ZB u Atini ostvarila nekoliko značajnih rezultata (VIDEO)

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je za TV PINK da je Srbija na neformalnom sastanku lidera Zapadnog Balkana u Atini ostvarila nekoliko značajnih rezultata, pre svega to što nije ugrozila svoju politiku koja se tiče Rusije i Ukrajine.

"Predsednik je ponovio stavove Saveta za nacionalnu bezbednost kojih se striktno držimo svih ovih meseci i gde upravo mi na međunarodnim skupovima govorimo politički o potrebi zaštite teritorijalnog integriteta, osuđujemo kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali se ne pridružujemo sankcijama Rusiji", rekao je Dačić.

Ministar je rekao da postoje manipulacije kada je reč o tzv. krimskoj platformi, da joj se Srbija navodno pridružuje i da to nije tačno.

"Srbija se nije pridružila Krimskoj platformi ili deklaraciji, premijerka Srbije Ana Brnabić je putem video poziva učestvovala u radu tog skupa ali mi nismo podržali niti prihvatili taj tekst Krimske platforme baš zato što izlazi iz onih okvira koji su za nas prihvatljivi", rekao je Dačić.

Dačić je neposredno posle Atine imao sastanak sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bocan - Harčenkom koji je rekao da je odbijanje Srbije da podrži sankcije Rusiji na sastanku u Atini svakako naišlo na pozitivne komentare.

Komentarišući sastanak i razgovor predsednika Vučića i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i to što je Zelenski u svom obraćanju spomenuo sve osim Kurtija, Dačić je rekao da je Ukrajina zemlja koja se suočava sa problem teritorijalnog integriteta i suvereniteta i u tom smislu je svako razmišljanje u suprotnom smeru - razmišljanje ka priznavanju nekih jednostranih akata drugih zemalja koje narušavaju teritorijalni integritet tih zemalja veoma opasna stvar.

"Time se ruše principi na kojima se temelji njihova odbrana i zato je i veoma bitno da to možete da čujete i od strane samih ukrajinskih zvaničnika, zato što bez obzira na to što imate izjave pojedinih poslanika ili nekih političara u Ukrajini koji se rukovode jednom velikom mržnjom prema Rusiji sa jedne strane i time da Kosovo pokušava da lobira preko njih za promenu stava Ukrajine, znači da takvi stavovi ipak jesu pojedinačni stavovi i mislim da je bilo veoma važno da dođe do susreta sa Zelenskim", rekao je Dačić.

Ministar je rekao da ne želi da komentariše izjave ili napade zašto se predsednik Srbije sreo ili nije sa Zelenskim i da predsednik Vučić ima svoju obavezu i svoje pravo da na međunarodnoj politčkoj sceni može i mora da razgovara sa svim akterima, kao i da je to potpuno normalno i da je dobro da je došlo do takvog sastanka.

"Ukrajina je nama prijateljska zemlja, nikada nismo imali probleme, pomagali su nam kada su bile sankcije, kada je bilo bombardovanje, naša dva naroda su veoma bliska i mi smatramo da je tragedija što je došlo do sukoba Rusije i Ukrajine i naše su želje pre svega bazirane na tome da se on što pre prekine i završi diplomatskim razgovorima i dogovorima", rekao je Dačić.

Ministar je rekao da naša javnost možda nije dovoljno informisana koliko smo do sada pomagali Ukrajini u humanitarnom smislu i da je ono što je poslanica Evropskog parlamenta Viola fon Kramon izjavila da je predsednik Srbije nudio oružje Ukrajini, kako ne bi priznala Kosovo, besmisleno i netačno.

Dačić je rekao da je cilj premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da se pitanje nezavisnosti Kosova reši što pre tako što bi se izvršio pritisak na Srbiju i da je zato u Atini izneo stav "Kosovo je Ukrajina, Rusija je Srbija".

"Kurtijeva ministarka Donika Gervala koja koristi istu takvu terminologiju, koja kada se javi za reč svi napuštaju mesta. Poslednji njen nastup u Briselu je završen tako što joj je Žozep Borelj isključio mikrofon. Ona se u svojim napadima ne zaustavlja na Srbiji, već napada i evropske posrednike i američke posrednike da ne vrše dovoljan pritisak na Srbiju. Kurtijev cilj je očigledan - da pitanje nezavisnosti Kosova reši što pre tako što bi se izvršio pritisak na Srbiju", rekao je Dačić.

Dačić je objasnio da Kurti želi da iskoristi situaciju u Ukrajini i istakne kako se on nalazi na ukrajinskoj strani, a Srbija na strani Rusije i da predstavlja faktor nestabilnosti na Balkanu.

"Situacija je drugačija - Kurti je faktor nestabilnosti, ne samo u regionu, nego i u Evropi. Narativ koji se koristi poslednjih godina naročito od rata u Ukrajini zadržava se na osudi Rusije i insistiranju na zaštiti teritorijalnog integriteta - ali samo Ukrajine. Da je naše pitanje teritorijalnog integriteta isto kao ukrajinsko, oni to sve sigurno znaju, ali i dan danas govore da to nije isto", rekao je Dačić.

Ministar je rekao da se sastao sa generalnim direktorom za Evropu u Ministarstvu inostranih poslova Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske Piterom Vilsonom koji je rekao da situacija Ukrajine i Kosova nije ista i da je na Kosovu bilo etničko čišćenje.

"Ja kažem jeste - Srba. Kada imate etničko čišćenje obično oni koji su žrtve toga ima ih manje. A kada se podvuče crta posle tih događaja devedesetih godina Albanaca ima više nego što ih je bilo, a Srba nema nigde, 40.000 Srba je živelo u Prištini sada ih ima svega nekoliko stotina, u Prizrenu je bilo više od 10.000 Srba sada ih ima 20 i nešto", rekao je ministar.

Dodaje da na to nije dobio odgovor i da je jasno da oni žele da predstave da je ta priča već završena, i da Srbija sada treba da postane deo tog nekog zajedničkog kolektivnog korpusa koji bi eto podržao Ukrajinu, što sa naše strane nije sporno, mi podržavamo zaštitu teritorijalnog integriteta i suvereniteta ali u tom političkom smislu glasamo za te deklaracije, rezolucije ali nismo nikada podržali niti se pridružili sankcijama Rusiji.

Kada je reč o Deklaraciji koja je potpisana na neformalnoj večeri lidera Zapadnog Balkana u Atini i to da je Srbija bila protiv dva stava od kojih je jedan uvođenje sankcija Rusiji koji je izbačen, Dačić je rekao da su u prvoj verziji koju mu je pokazao predsednik Aleksandar Vučić dve stvari bile bitne.

"Taj deo koji se tiče sankcija je upravo na naš zahtev izbačen i drugi deo, o kom se postavlja pitanje zašto smo mi prihvatili - da neko treba da odgovara za zločine, pa čekajte to princip koji mi prihvatamo i kada smo mi u pitanju i ovde u našem regionu, ali ovde je reč o tome da se upravo i na naš zahtev nigde ne spominje ni predsednik Putin ni bilo koja zemlja konkretno već se govori načelno o potrebi sankcionisanja, otkrivanja svih tih ratnih zločina koje je bilo ko počinio u oružanim sukobima", rekao je Dačić.

On je rekao da sledeće nedelje posle 10 godina pregovora i srpskog zahteva Srbija će pristupiti Asocijaciji zemalja Jugoistočne Azije (ASEAN).

"Konačno su se sve zemlje složile da Srbija pristupi ASEAN-u to su veoma značajne i velike zemlje Indonezija, Malezija, Vijetnam, Singapur, Tajland, Kambodža, Laos, Mjanmar i 4. septembra će u Džakarti biti svečano potpisivanje tog našeg pristupanja. Treba da tražimo mogućnosti za širenje našeg uticaja, možemo mnogo toga da iskoristimo", rekao je ministar.

Autor: