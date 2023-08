'EVROPSKA UNIJA NIJE SPREMNA'! Milivojević: Od 2018. godien se ništa nije desilo, stavljena je RAMPA! (VIDEO)

Šarl Mišel je najavio proširenje Evropske unije do 2030. godine. Premijerka Srbije Ana Brnabić je istakla da je članstvo Srbije u EU od značaja, ali da je takođe rekla da bi bilo dobro da postoji datum kada će se to desiti.

Još sedam godina čekanja se čini daleko i deluje obeshrabrujuće.

- Ovo je sad novo produženje datuma, mi smo do sdada živeli sa saznanjem da je to do 2025. godine. Ova garnitura koja je sad na vlasti u EU je stavila 2025. godinu kao neki rok. Na žalost ništa se nije desilo - rekao je Zoran Milivojević, karijerni diplomata, i dodao:

- Lepo je što gospodin Mišel sad ističe neki datum pa imate neki rok da se orijentišete. Međutim, problem je što on nama to govori na kraju mandata pa ovo više liči kao poruka sledećima - rekao je Milivojević.

Države koje su na čekanju moraju biti primljene u članstvo EU.

- Ovaj sastanak na Bledu je nastavak sastanka koji je pre deset dana održan u Atini. Iste su poruke, a isti su i ciljevi. Ja moram da kažem da nisam veliki optimista. Ne radi se o tome da li smo mi zaslužili i da li treba mi da menjamo evropski put. Bojim se da Evropska unija nije spremna i da mi od onog tenutka kada je francuski predsednik Makron 2018. godine stavio rampu na proširenje, od tada do sada se u EU nije ništa desilo- rekao je Milivojević.