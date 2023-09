Vučić: Penzionerima po 20.000 mimo povišice! Ne dam da zemlja bude uništena, a izbore ćete dobiti! (FOTO+VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti povodom svih aktuelnih tema bitnih za državu.

O svim aktuelnim temama predsednik Vučić govori iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Čestitke za najbolje

Predsednik je najpre čestitao košarkaškoj reprezentaciji Srbije ulazak u finale svetskog prvenstva.

- Pokazali su ogroman uspeh i da jesmo zemlja košarke. Naša ulaganja su se isplatila, nadamo se da će tako biti i u fudbalu - rekao je Vučić.

Čestitao je selektoru i momcima koji su kako kaže, takođe se zahvalio i Novak Đokoviću i Nikoli Jokiću, kao i našim odbojkašicama i odbojkašima.

Dijalog u Briselu

Predsednik je rekao da u sredu ide u Brisel na razgovore sa prištinskom delegacijom. Dodaje da je to za njih obaveza jer smatraju da je razgovor jedini način za rešavanje problema.

- Dan pošto je generalni sekretar NATO rekao da očekuje i značajne konsultacije za bilo kakve akcije KBS-a i kosovske policije koje bi mogle da ugroze bezbednost na Kosovu, oni su ušli u staru fabriku u Zubinom potoku, kako bi još jedom pokazali kako njihovoj sili nema granica i kako mogu da čine šta god hoće - rekao je Vučić.

Kako kaže, istovremeno su nastavili sa hapšenjem Srba.

- Od dolaska Kurtija na vlast imamo 401 napad na Srbe kao i 41 potez u kojem su pokušali da izazovu sukobe, 15 napada na srpsku decu, kao i pokušaja da se spreči funkcionisanje zdravstenog sistema na jugu Srbije. 56 napada na verske objekte. Takođe, iz pritvora je pušteno 4 Srba sa severa i 4 iz Štrpca - rekao je Vučić.

Kako kaže, važno je da se kaže da je Srbija pokazala dobru volju i razgovarala sa predsetavnicima Srba da budu uvek spremni da prihvate dijalog, ali da, dodaje, ono oko čega nema razgovora jeste da Srbi napuste svoja vekovna ognjišta.

- Pokušali su da uvedu svoje policajce da uplaše zaposlene i izguraju ih iz zgrade kako bi onda rekli da su oni sami izašli i kako bi zauzeli zgradu. Oni se ne bave ni sa čim drugim već samo maltretiranjem i progonom Srba - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da su im ruke prilično vezane ali da se trude da pronađu bezbroj načina kako bi pomogli narodu.

- Naš narod će gledati kako da se mirnim i demokratskim sredstvima suprostavi svemu tome - ističe predsednik i dodaje da to njih ne zanima da oni samo žele na silu da otmu srpsku imovinu.

Ističe da će gledati da se najvažnije zdravstvene institucije na KiM snadbeju svim lekovima i potrepštinama.

- Zalihe po prvi put počinju da nedostaju i daćemo sve od sebe da čuvamo mir i da ne reagujemo na njihove provokacije, ali ćemo u svakom trenutku biti uz naš narod i naše građane - rekao je Vučić.

Kako kaže, njegova molba za predstavnike EU i SAD, kao i za Kinu i Rusiju jeste da kroz argumente sagledaju situaciju na KiM. Dodaje da gledaju to ko je zaista proizvodio nerede, nemire i sukobe, a ko ni na koji način nije u tome učestvovao.

- Srbija nije preduzimala nikakve mere na terenu koje bi dovele do sukoba niti bilo kakve eskalacije. Moja molba je da, kada je u pitanju očuvanje mira i principa povelje UN, da ni jedan interes ne može biti ispred svega ovoga o čemu sam pričao - rekao je Vučić.

O izborima

Kako kaže, neki opozicioni predstavnici koji su govorili kako Srbiji nisu potrebni izbori, sada su zatražili izbore.

- Nije uobičajeno da se to traži na takav način i to u trenutku za zemlju kada ne znamo sa čim pre da se borimo, ali, smatrao sam oduvek da je vlast dužna da kada postoje ozbiljni zahtevi za parlamentarnim izborima te zahteve sagleda. Ja želim da kažem da sam razgovarao sa predstavnicima političkih partija vlasti i vidim da tu postoji raspoloženje da se izađe u susret zahtevima bivšeg režima - rekao je Vučić.

Kako kaže, ostaju tehnički detalji kako da se to i u kom trenutku izvede, međutim, dodaje, smatra da treba da prođu razgovori oko KiM, nakon koje će napraviti zajedničke sastanke i u skladu sa tim on će doneti odluku.

- MIslim da je to važno za demokratiju u Srbiji i da se pokaže da smo spremni da poštujemo volju bivšeg režima i ljudi treba da znaju da kod nas prava manjine moraju da se poštuju kao i zahtevi manjine - rekao je Vučić.

Predsednik je čestitao predstavnicima Skupštine koji su izglasali dobre zakone, rebalanse, kao i jako važne zakone za lečenje naše dece.

Vučić je rekao da Srbija ima dobro stanje u budžetu, u prvo delu trećeg kvartala verujemo da ćemo uspeti da dođemo do stope rasta BDP većem od 2,5 što će dovesti do smanjenja javnog duga što je izuzetno važno za Srbiju.

- Mi imamo dobro stanje, mnogo bolje nego što smo mislili, u budžetu. U prvom kvartalu mislimo da ćemo uspeti da dođemo do rasta BDP-a većeg od 2,5%, što nam omogućava na smanjenje javnog duga manjeg od 50-51%, što je za nas veoma značajno.

- Pozdravljam odluku da minimalna cena rada bude 402 evra, to je najviše u srpskoj istoriji - naglasio je Vučić.

Pomoć za penzionere

Vučić je rekao da se od 1. oktobra povećavaju penzije, a od 1. januara dodatnih 14, 8 posto.

- Doneli smo odluku da između 25. novembra i 5. decembra isplatimo po 20 hiljada dinara svakom penzioneru - rekao je Vučič.

Vučić je rekao da je molio ministra Momirovića da zajedničkim naporima sa proizvođačima i trgovcima pokušamo da uradimo određene stvari.

- Zahvalan sam i proizvođačima i trgovcima kao i ministarstvu. Postoji lista proizvoda koja će biti označena logom "Bolja cena" a biće prisutni u svim lancima prodavnica.

Već od srede, niže cene:

Vučić poimence nabrajao niže cene za proizvode koje je doneo u korpi

Predsednik je u toku obraćanja doneo i korpu s osnovnim proizvodima koji će već od srede u samoposlugama imati niže cene, ali i žig koji će to garantovati i na koji naši građani treba da obrate pažnju.

Niže cene treba očekivati već od srede. Dogovor je i da trgovci rade sa negativnim maržama na pojedinim artiklima da bi ispratili akciju države. U resornom ministarstvu trovine su obećali da će se država pozabaviti i sa cenama dobavljača.

Na spisku namirnica i robe široke potrošnje kojima će biti smanjene cene nalazi se 13 grupa, i cilj je da se njihove cene svedu na najnižni nivo u Evropi.

Na listi artikala za sniženje su:

Mleko

Jogurt

Sir

Krompir

Pileće meso (trup)

Salama u omotu

Kafa

Čokolada

Hrana za bebe

Dečije pelene

Naime, danas oko podne postignut je dogovor između trgovaca, proizvođača i Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine oko novih, nižih cena u radnjama. Cene životnih namirnica sada će biti umanjene, a kako bi se obuzdala i smanjila inflacija koja je u julu iznosila oko 12,5 odsto međugodišnje.

Dodaje da se radi na tome da se potpiše ugovor za "Smile", kaže da će to izaći preko 1, 5 milijardu.

- BIće to brza saobraćajnica koja će omogućiti dolazak svim investitorima u ovom kraju - rekao je Vučić.

Dodao je da uskoro kreću pravi radovi na obilaznici oko Kragujevca, kao i oko Užica i Kadinjače.

Pitanja novinara

Na pitanje novinarke o situaciji na Kosovu i Metohiji i jučerašnjoj izjavi Stoletnberga predsednik je istakao da se nada da će njegova izjava imati nekog efekta.

- Verujem da će takva odgovorna izjava naići na odjek. Što se tiče Kurtija, verujem da ne želi nikakva razumna rešenja. Ako me pitate jesam li za ono što nazivaju "Velikom Srbijom" ja ću reći ne, ali ako njega pitate za "Veliku Albaniju" on neće poreći. Naši snovi su da Srbija bude bolje mesto za život, a on takvih briga nema. Njega ne zanima kako će da žive ljuid na Kosovu i Metohiji već samo lične ambicije i ciljevi - kaže Vučić.

Predsednikov komentar na sramno ponašanje opozicije u Narodnoj skupštini je da se postavlja pitanje kako je moguće da iko sluša i razume ono šta oni hoće, shodno njihovim promenama priča i zahteva. Takođe je prokomentarisao i sramnu izjavu Ponoša da predsednikov život "nikome ne znači".

- Jesi ili nisi muzičar, ili podržavaš i jedno i drugo ukoliko ćeš to da podvučeš sa psovkom predsednika Srbije. Barem mojoj deci od kojih je dvoje ostalo bez majke, moj život nešto znači. Nemojte da se pravimo naivni, time su pozivali na moje ubistvo, ukoliko ne ispunim njihove zahteve. Da uništava zemlju da takvi koji kažu da nečiji život nije važan, a svi ostali ćute i prave se da s eništa nije desilo... Zamislite da sam ja to rekao, pa mene bi obesili na Terazijima. To govore oni koji su uništili našu zemlju, ali dobro. Njihov izbor. Nemam problem sa tim, nemam šta da žali. Iza mene će nešto da ostane a iza njih samo rastopljeni tenkovi i razorena armija, koja nije imala ni oruđe ni odeće - kaže predsednik.

Nakon pitanja novinara N1, predsednik je poručio da on kao predsednik svih građana treba da podrži sramno ponašanje opozicije da bi bio predsednik "svih" on to nikada neće uraditi.

Kada je u pitanju političko opredeljenje, predsednik je rekao da o svemu govori otvoreno.

- Nije tajna za koga navijam, ali ako pogledate raspodelu novca iz toga se to ne može zaključiti. Žao mi je što nismo dovoljno dali Nišu, Leskovcu i drugim gradovima u centralnoj Srbiji - rekao je Vučić.

Prokomentarisao je i to da nije nikakav problem i da ga opozicija koja pravi cirkus u Skupštini pozove na sastanak da se dogovore oko izbora.

- Rado sam se odazvao pozivu stranke Miloš Vučevića. Da li ću da dam svoje ime ako ga neko bude tražio povodom izbora, to je moja odluka. Sve sam uradio onako kako sam rekao, a vi ste godinama obmanjivali jasvnost da ja nikada neću napustiti mesto predsednika SNS-a - poručio je predsednik.

Vučić je istakao da je on lično razgovarao sa Milenkovićem, i to kada je Vulin hteo da ga procesuira i smeni.

- Zamolio sam tada Vulina da se strpi, jer je od izutnog značaja da se taj predmet reši do kraja. Imao sve zvanične zapise o tome - kaže Vučić i dodaje da Đukanović nije njihova "meta", već upravo on.

Po ko zna koji put upitao je zašto je njegova porodica i privatni život već godinama izložen lažima i torturi od strane pomenutog medija i poručio da uvek sve dođe na svoje mesto.

Predsednik je istakao kako je Srbija celo vreme suočena sa dozom licemerja i da šta gdo se uradi nije dovoljno dobro.

- Ako ne razgovarate sa Kurtijem, uvodite Srbiju u izolaciju... ako idete na razgovor napraviće vam fotomontažu gde se tobož grlite, a mi se nikada nismo ni rukovali. Patriotske pridike mi drže ljudi u čije vreme se otcepila Crna Gora, što je bio preduslov za stavranje nezavisnog tzv. Kosova 2008. Zatim je 85 država u njihovo vreme priznalo nezavisnot,a koga briga za to što je u Vučićevo vreme 28 zemalja povuklo nezavisnot i što se niko nije otcepio, imamo preko 550 hiljada zapsolenih više i što nam država raste u svakom pogledu. Od Miloša Jovanovića i drugih iz opozcije koji hoećd a mi drže pridike je najgore licemerje - ističe predsednik te dodaje da je ista situacija i kada je u pitanju sastanak sa Zelenskim i uvođenjem tj neuvođenjem sankcija Rusiji.

- Dražava nije igračka! Država nije za svakoga. Nije za onoga kome životi dece niosu važni, za one koji ne zanjud a morate biti odgovorni i ozbiljni. Morate da poštujete prava manjina. Dobio sam zahtev da sutra okačim zastavu LGBT, ali evo neću da je okačim, ali nikad ništa protiv njih nisam uradio... Ne želim i neću da je okačim. Svi da se nađete od noćas i sutra uveče pa zajedno demonstritajte. Država je suviše ozbiljna stvar - istakao je predsednik.

Još jednomm je naglasio 20.000 dodtanih za penzionere, milion dece samohranih roditelja prijavljenih za pomoć, mnoge prijave penzinera za penzionerske kartice koje im donose mnoge olakšice i popuste.

Autor: