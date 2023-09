JAKA VOJSKA JE GARANT MIRA Vučević najavio dalje naoružavanje: Sve što vojska Srbije vidi da bi bila jača mi ćemo nabaviti, FK-3 nam čuva nebo

Ministar odbrane i potrepredsednik vlade Miloš Vučević istakao je za emisiju "Jutro" na Prvoj televiziji da će Vojska Srbije nastaviti da se naoružava gde god može kako bi bila slobodna i nezavisna, kao i da je bio ponosan nakon svih uspeha sportista naše zemlje.

Jutros sam razgovarao s predsednikom o daljem naoružavanju

-Pokazali smo Nišlijama i jugu Srbije šta je to Vojska Srbije radila prethodnih godina, da bude jača i brani slobodu i nezavisnost zemlje. Imamo mnogo više u odnosu na periode koji su iza nas. Ne da bismo išli na liste ko je bolji, već da bismo imali taj komoditet da budemo slobodni. Jaka vojska je garant mira i slobode. Jutros sam imao dugačak razgovor s predsednikom, on uvek ima nove zahteve i očekivanja, razgovarali smo o daljem naoružavanju. Gde god možemo ćemo se naoružavati. Sve ono što vojska Srbije vidi da bi bila jača, mi ćemo nabaviti. Nabavili smo nešto novo i ne hvalimo se. Jedan prototip borbenog vozila je naslovljen po Lazanskom, SDPR je napravio nešto veći model od Lazara. Ako bih otišao na ljudski faktor najbitnije je da su veće plate, bolje uniforme, a od naoružanja bih izdvojio FK-3 , to je nešto što čuva nebo. Nadam se da ćemo nabaviti i druge da bismo bili slobodni i nezavisni.

"Slava bogu" posebno nervira autošoviniste

Vučević se dotakao i dočeku sportista Srbije na balkonu Starog dvora i istakao da država sve više ulaže u razvoj sporta.

-Kao i svi Srbi sam uživao u pobedama, nema čoveka koji se nije osetio ponosnim. Tu nedelju smo imali toliko finala utakmica, koje imaju države s većim brojem stanovnika i ulaganjem u sport. Ali mnogo se više ulaže u sportiste danas. Ne znam šta je sa autošovinistima, ne smemo da mašemo srpskim zastava, ne smemo da pevamo "Veseli se srpski rode". Mene je oduševila izjava predsednika Vučića koji je u Nišu rekao da je dosta bilo sa pevanjem da "Igra rokenrol cela Jugoslavija". Momci koje smo otpisali su doneli medalju, da ne zaboravim basketaše i naravno Đoković. Što se tiče proslave na balkonu je bitna poruka Đokovića i Avramovića "Slava bogu". To posebno nervira autošoviniste.

