Od Kurtijevog dolaska zabeleženo više od 400 incidenata na KiM! Anđelković za Pink: Suština njegove politike je etničko čišćenje

Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća za Kosovo i Metohiju ističe da je suština Kurtijeve politike da podstakne Srbe da napuste KiM i na taj način sprovede etničko čišćenje.

Anđelković kaže da je Kurti napravio mapu dnevnih incidenata, jer je shvatio da se uvek bavimo posednjim i na taj način smanjujemo težinu prethodnih.

- Od dolaska Kurtija na mesto predsednika privremenih prištinskih institucija imamo više od 400 incidenata. Vidimo da on sedi sa saradnicima i pravi mapu incidenata kako bi "zatrpao" prethodne, a destimulisao Srbe da ostanu na Kosovu i Metohiji, odnosno podstakao ih da napuste KiM i sproveo etničko čišćenje - rekao je Anđelković.

Kako je rekao gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić, to je suštrina Kurtijeve politike, a da je to tako javno je i potvrdio rečenicom da Srbi moraju da pate i da plate.

- To nije rasizam, to je gore, to je čist fašizam i nema reakcije na to - istakao je Anđelković.

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca u Srbiji navodi da je Kurti na sastanku u Briselu razotkrio svoju politiku.

- Njegova ideja je očistiti Kosovo od Srba. Ova njegova rečenica to pokazuje, pokazao je svoje pravo lice, a predstavlja se kao demokrata - rekao je Beriša.

