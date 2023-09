Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je večeras u ‘Hit Tvitu’ jako važne, sjajne vesti za sve građane naše zemlje, ali je i na spektakularan način raskrinkao laži stranaka bivšeg režima.

''DAN ZASTAVE"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dotakao se na samom početku gostovanja "Dana zastave" koji je obeležen pre dva dana, te istakao da ovaj praznik ima jako značenje.

- On govori o nečemu što je sveto, važno i najvažnije za jednu naciju. On govori onacionalnom jedinstvu, građanima, istoriji, sadašnjosti, budućnosti. Podseća na to koliko smo dužni našim precima što imamo ovakvu zemlju - rekao je Vučić.

To su bile poruke čvrstine, poruke koje govore da znamo da nismo veliki, ali i da nikome nećemo dozvoliti da nas unižava, rekao je predsednik, i dodao da sve što je urađeno u prethodnih 11 godina samo prvo poluvreme svega što je urađeno.

Predsednik kaže da je strašno važno da dobro pogledamo u budućnost, i da ne gledamo šta će biti za tri ili pet godina, već za 20 godina.

- Sve zavisi od volje naroda i odgovornosti rukovodnstva - napominje Vučić.

"BOLJA CENA"

Govoreći o akciji "Bolja cena" predsednik Vučić navodi da svako ima pravo da kritikuje, daje drugačije sudove. Međutim, kako kaže, važno je šta misle građani.

- Mi smo pomogli 214. 000 ljudi. To su prosvetni radnici, negovateljice, to su ljudi sa 5,5 povećanim zaradama. Njih čeka i povećanje od 1. januara. To je mnogo više od prosečne godišnje inflacije, u zavisnosti od meseca. I, mi smo gledali za penzionere, i oni će dobiti za 5,5 odsto, što je 21 kumulaqtivno od 1. januara. Očekujemo da završimo godinu sa prosečnom platom od 840 evra - objašnjava predsednik.

Sledeće godine se nadamo da će prosečna plata u Srbiji biti 940 evra, rekao je Vučić.

- Najmanje 390 evra će biti prosečna penzija krajem sledeće godine. Tu ulaze i nerazvijena područja. preševo, Bujanovac, deo Raške oblasti, Sandžak... Tu su niže plate i penzije, zbog manjih doprinosa. Beograd ode u nebesa - naveo je Vučić.

Predsednik kaže da Srbija mora da brine o običnim ljudima, obzirom na inflaciju koja je uvezena.

- Rekao sam da treba da sednemo, da donesemo mere... Nemojte da zamrzavate cene, dajte da napravimo akciju sa privrednicima, trgovcima i proizvođačima. Videli ste, obezbedili smo cene za 20 proizvoda, i tu je uz jogurt i mleko bio parizer, i onda smo se suočili sa prevarom. Jer kada su videli da ljudi pozdravljaju sve to, njima je to zasmetalo. Ljudi koji imaju male penzije, i koji imaju i dalje nedovoljna primanja, dobili su ovu akciju. A onda su rekli da ja ne jedem parizer, kao, ajde tebe da vidimo sa Malim i Momirovićem. Uredniku NIN-a niko ne kaže da jede parizer. Ja nikoga ne teram da se bilo čime hrani. Ja ne teram nikoga da jedw čiu i avokado. Koji su 20 puta skuplji - rekao je Vučić, pa dodao:

- Onda je bilo da jesam, pa nisam jeo, pa nisam zagrizao, pa sam stavio samo 3 lista parizera... Dakle, ja sam to kao dečak jeo svaki dan. Majka i otac mi ostave nešto novca, kupim to sa hlebom, i majonez ako ima... Bila je to salama - navodi Vučić.

Govoreći o izjavama predstavnika bivšeg režima, Vučić kaže da ti ljudi ne znaju ništa da ponude osim mržnje.

- Logično je da morate da mrzite, kada ne radite ništa drugo - rekao je predsednik Srbije.

Vučić je potom predstavio nove proizvode.

- Mamelada domaća će sada biti 190 dinara, skoro je 200 dinara jeftinija. Džem je takođe na ogromnom popustu. Taj dan su me kritikovali, sa mnom su na ti. Kažu, "Što ne sniziše cene ulja, mesa i brašna, to nam treba". Da obradujem Đilasa, Šolaka i sve. Evo vam ulje, suncokretovo sa 160 na 144 dinara. Doneo sam i ono što su tražili. Brašno tip 500 otišao je sa 70 na manje od 50. To je ogroman popust, na zadovoljstvo građana. Ovo je novi Petit keks na 119 dinara. Namaz Sirko sa 217 na 159 dinara. Ovo je pasulj gradištanac sa 340 na 290 dinara. Ovo je grašak, i tu je popust značajan. Imam u spisku. On je sa 180 na 139 dinara. Kupus, kilogram, cena je 99,99, nova cena je 69 dinara. Dobro jutro margarin, neki dijetalni, sada je 79 dinara. Moja kravica kiselo mleko je sada 64 dinara. Viršle, redovna cena 109, bolja cena je 79 dinara. Jetrena pašteta sa 75 dinara na 49 dinara. Luk, na koji su se žalili, bio je 99, a sada je 79 dinara. Ono što je za higijenu, sapun je na 49 dinara, 30 odsto dinara. Pasta za zube sa 150, na 99 dinara - rekao je Vučić.

Targetirani su proizvodi koji su na stopi inflacije. Ljudi treba da znaju da imamo punu sigurnost za sledeću godinu, objašnjava Vučić, pa dodaje:

- Na inflatorna kretanja utiču cene energenata. Uradili smo to za poljoprivrednike, oni će imati plavi dizel po nižoj ceni. Ali, govorili su nema ulja, brašna, a sada je to na spisku. Čekamo da vidimo za naftu, treba da pregovaramo sa MMF-om. Vrlo smo oprezni po tom pitanju. Čitao sam svakojake komentare. Na nešto što je najbolja namera, da odgovorite time da hoću da ubijem penzionere. Jeste, želim da ubijem oca i majku.... Užas. Oni nemaju politiku, program, plan, ne mogu da ponude ništa osim mržnje, i zato su ideje takve. Taj parizer nije moj, nego Miškovićev. Dobro je što je uradio to. Hvala, što je izašao u susret građanima - dodao je Vučić.

''SAT JE POKLON MILOŠA ZEMANA''

Na pitanje voditeljke Verice Bradić, Vučić je govorio o svom satu koji je glavna tema na društvenoj mreži X. Kako je objasnio, ljudi koji žele da se dokopaju vlasti po svaku cenu, uvek će izgovarati laži.

- Ja sam ovaj sat nosio, jer je to bila poruka jednom čoveku. Moćniku iz Međunarodne zajednice. To je poklon Miloša Zemana. Ima tu ugravirano. 11.09.2019. Aleksandru Vučiću, predsednik Češke republike MIloš Zeman - rekao je Vučić.

Sat je radila češka firma, ovaj sat je procenjen na vrednost kod nas, oko 1000 evra. To je poklon mog prijatelja Zemana, ponovio je Vučić.

- Prvom srpskom detetu koje se 2024. godine bude rodilo na KiM daću ovaj sat, pokloniću ga dečaku ili devojčici. Verujem da će ostati u istoriji dvojica časnih ljudi kroz čije je ruke prošao sat koji ću dati na akciju, pa otkupiti. Ovaj sat mi je važan, jer sam ga dobio od čoveka koji se izvinio Srbiji. Ljudi tako slažu, napadaju vas... Ovaj sat nema veze sa ovim... Onda kažu, da sam gad, i da bi narodu da dajem parizer - dodao je Vučić potom.

Na pitanje, da li očekuje izvinjenje, Vučić kaže da zna da ga neće dobiti, kao što nije dobio ni za "Jovanjicu".

''NAJTEŽIH SAT VREMENA ZA POSLEDNJIH 11 GODINA JE KADA SU U MOG DANILA KURTIJEVI POLICAJCI UPERILI DUGE CEVI, A JA BIO NEMOĆAN''

- Da li mi je svejedno kada me napadaju, nije. Naučio sam sebe da strpljivo i trpeljivo na sve odgovaram. Ja sam za sat mogao pre tri dana da odgovorim, ali ne žuri mi se. Znam da na kraju uvek pobedimo. 2014. kada su lagali za tender za ispumpavanje... Ja sam bio u čudu. Nisam mogao da verujem da neko izmišlja toliko. Onda sam shvatio da se neki bore da Srbija bude uspešna, a neki ne. Ja dnevno moram stotine tekstova, sate i sate najgorih psovki da pretrpim, ali na to sam navikao. Ili se borite ili hoćete, drugačije ne možete. Niko me nije ni pitao nikada, ali evo, sada ću reći. Najteže mi je bilo, to se dogovilo posle smrti njegove i Miličine majke. Danilo je išao na Kosovo, i sa njim je bilo nekoliko mojih momaka, bili su nenaoružani. Išao je na liturgiju. On je veći vernik nego ja. Ja sam svojevremeno, kada je uhapšen Đurić, ja sam dao ultimatum da me ne zovu, ako ne bude pušten. To je bio pokušaj poniženja države. Vraćen je do Merdara. Ja sam bio u gužvi kada su uhvatili Danila. Onda shvatite da je to Kurti sve organizovao, jer su ga pratili iz ŠIK-a. To su moji momci videli. Zaustavili su ih, izbacili iz kola, i sad ja to negde uživo pratim, a ne mogu ništa - rekao je predsednik, pa dodao:

- Oni su ih izvukli napolje sa željom da mus kinu majicu. Onda su mu uperili pušku u lice i grudi. Zamislite oca koji je predsednik države, ili bilo kog oca, koji sluša, i znam da je to Kurti naredio da vam upere cevi u dete. I znate da neće da skine majicu - rekao je predsendik Vučić.

Vučić je potom istakao da je opozicija pozelenela od muke, kada je Priština u Briselu proglašena krivom, a onda su počeli da napadaju savetnice predsednika.

- Kada ljudi prepoznaju nečiji rad i trud, kada ne možete ništa, idete na lično. Tanja Jović je moj spoljno-politički savetnik. Tiha, žena koja ne bi na tuđu senku stala. Ona je radila na televiziji Vojvodina. Zamolio sam je u Vašingtonu da mi pomogne, i radi osam godina kao moj savetnik. Divna, dobra žena, za koju nikada niko nešto loše nije rekao. Ona je živela sa imućnim čovekom... On je umro, ona je sada sama. Živi u stanu u bloku 19a sa još nešto malo kredita iz 1997. godine. Lagali su da njena torbica vredi ne znam koliko, a košta 185 evra u Srbiji.

Suzana izaziva različite rekacije, ima ogromnu energiju, nije lako raditi sa njom, ali je marljiva, dodaje Vučić.

- Ona ima neke slike koje ne krije. Bila je udata za bogatog čoveka, ona od svog bogatstva živi u stanu od 60 kvadrata i ima automobil od 5.000 evra. Ovo je slika iz 2019. godine. Bila je savetnica Ivice Dačića. U to vreme nikada niko nije govorio o njenoj tašni. Ljudi se tada nisu setili da kritikuju. Ona ima pristojnu platu, vredno radi, nije krala, otimala... A ja da se bavim cipelama i torbama mojih protivnika... Slušajte, čak i da sam nekada nešto slično pokušao, izvinio bih se - rekao je Vučić.

Vučić je potom naveo da Suzana živi sama, a da novac koji ima, troši isključivo na sebe.

- Kada za česki sat kažete da košta 500.000 evra... Sram vas bilo. Pa mi ga je da Đukanović, sram vas bilo! - dodao je Vučić.

''PRED SRBIJOM JE DRUGO POLUVREME I MNOGO IZAZOVA"

U narednih dana, Srbiju čeka mnogo izazova, pre svega u Ujedinjenim Nacijama. Potom, kaže predsednik, slede pripreme za "EXPO".

- Moramo potpuno da izmenimo našu zemlju. Hoću da kažem kako se stvari menjaju. Mi moramo da radimo, a oni mi samo daju dodatnu energiju. Niko ne veruje da ćemo imati metro, a imaćemo ga ispred vremena. Uskoro ćete da vidite velike radove, ovo do sada su bile samo pripreme. To mora da se radi u celoj Srbiji. Nadam se velikoj investiciji za Niš, to će biti deseta fabrika. Nama je zato potrebno da izdržimo političke pritiske - rekao je predsednik Srbije.

Izgleda da sam čuvao našu zemlju, majke da im decu ne vraćaju u kovčezima. Ja sam kriv stranci koju beskrajno volim. Ona sada ima odličnog predsednika sada. Ja sam kriv jer sam vodio odgovornu, državničku i državotvornu politiku, gledao sam da sačuvam Srbiju. Čuvaj zemlju ispotiha. Sakrij se, skloni se, a drži naše nacionalne interese. Ostavli su se junačili, a mi smo se čuvali, napominje Vučić potom.

- Ja pogrešno podrazumevam da ljudi sve razumeju, i čini mi se da vide ljubav,marljivost i ozbiljnost, i napravio sam grešku, štetu za stranku čije sam bio član - naveo je predsednik.

IZBORI

Predsednik je potom pročitao inicijativu stranki koje su pisale peticiju za parlamentarne i beogradske izbore.

- Oni su rekli da žele izbore 4. marta, pred moj rođendan, hteli su da proslave moj rođendan još jednim porazom. Dakle, to znači do kraja ove godine. Znači tada bi bilo. Hteli su da kažu da budu raspisani za, ili pre toga. I sada kada se budu završile ove priče, ja ću im odgovoriti. Oni kažu da se nalazimo u dubokoj društvenoj i političkoj krizi - priča predsednik.

Kako je predsednik istakao da u njihovo vreme, broj zaposlenih je bio za 510.000 manji nego sada.

- Moje pitanje je: Da li vi ljudi u Srbiji razumete da imate milion i 800 hiljada zaposlenih, i preko dva miliona? Da li razumete tu razliku? Da li razumete da oni kažu da smo živeli dobro i lepo sa pola miliona manje zaposlenih? Kada smo imali 26 odsto nezaposlenih, a sada 9? A manje nam je ljudi u Srbiji - kaže Vučić.

Govoreći o brojkama, predsednik Srbije ističe da je sve na istorijskom maksimumu.

- Šta je propalo? U Pekinngu i Londonu smo imali 3 i 4 medalje, a u Riju i Tokiju 8 i 9. Hoćete da pričamo o muzeijma koje ste držali zatvorene? Predlažem ljudima da češće odu u Narodni muzej. U svakoj sferi smo bolji. zašto se to dešava? Jer imaju tajkna koji želi vlast, plus nekoga sa strane - objašnjava Vučić.

Vučić se dotakao i Aleksića, istakavši da ni on, ni niko drugi nema završenu školu.

- Aleksić je pao na popravni. Đilas je samo od odbrane i zaštite imao jedinu sedmicu. Ja se družim sa dobrim ljudima, ništa me drugo ne zanima - rekao je predsednik Srbije.

Nećete na silu doći na vlast, a čestitaću vam i reći da je dobar izbor ljudi. Kada god dam izgubio, ja sam čestitao. Podsetiću vas da sam ja čestitao kada sam izgubio, podsetio je predsednik.

- Ja sam spreman da u skladu sa ovim što su napisali održimo izbore. Samo moraju da mi kažu šta su tačno mislili, a znam da su mislili nešto drugo - priča predsednik Srbije.

PROTESTI

- Oni su 120 dana pričali jedno, a 121 dan su imali drugi stav. Ući će u istoriju beščašća da su pojedini političari pokušali da iskoriste tragediju koja se desila u Ribnikaru - rekao je Vučić.

Kako kaže, on je ponosan na akciju oduzimanja oružja, i da su u planu neke nove akcije, dok je opozicija, ne sačekavši da nesrećna deca budu pokopana, već izašli na ulice.

- Nemam problem, ja sam bio strpljiv, organi su bili trpeljivi. Kršili su zakone, zauzimali puteve, pravili cirkus na Gazeli... Vređali su inteligenciju građanima. Videli ste šta se radi u Francuskoj... Zamislite da je to ovde ovako - priča Vučić.

Govoreći o izjavi Jova Bakića, Vučić kaže da je u pitanju mizeran skup od 90 ljudi. Potom je, dotakavši se izjave Milovijevića na režimskoj televiziji, a koja se tiče stadiona, istakao da ljudi razumeju kakav je program Srbije.

- Za one koji ne mogu da pobede su logori... Čovek koji je od pasa lutalica ljudima pravio pljeskavice... Šta d akažem. Nisam zlurad. Sudilo se mnogo puta najboljima u ovoj zemlji, ne bi bio prvi put - dodao je Vučić.

Nakon priloga, gde Samofalov govori o navodnom "sipanju nasilja" u ovo društvo, Vučić kaže da je dotični promenio dve stranke,a gde je pre svega toga bio bog i batina.

- To su lažovi, bilo je više ubistava. Da li sam ja kriv jer je neko prešao u suprotni smer, jer sam ja izgradio auto-put. On je bio rasterećen od briga, oni su samo krali i pljačkali narod. To tako ide, i morate da trpite. Ja sam kriv i kad neko primi gol i kad neko primi koš. Ja ne žicim za dnevne reakcije. Ovog, i onog malopre, i onog pre njega, niko neće pomenuti ni za tri, ni za trideset godina - rekao je potom Vučić.

Dotakavši se priča o Voštiniću, predsednik Srbije kaže da je on jasno rekao da je plasirana laž, koju su izjavile Đilasova partija, i njima slični.

- Za parizer izmisli Ćulibrk, a za njihovo vreme nije mogao ni da se jede. Velika je razlika. Čega sam se ja naslušao, gadosti. Ubio sam Cvijana, Ivanovića. Pitam se samo da li su oni svi zajedno čisti. Da li ste vi u vinklu? Kakve gluposti vi izgivarate? To je nešto što morate da trpite, istrpite, i onda odmah posle toga, gledaj da radiš. da se baviš mamografima, magnetnim rezonancama. Koje fabrike da dovedemo, da donosimo sve što nam treba za bolnice. To je posao, a na njih morate da naviknete - priča Vučić.

SASTANAK U BRISELU I SITUACIJA NA KiM

Predsednik Vučić je potom odgovorio na laž koju je Kurti plasirao, istakavši da Albanci nisu jaki koliko se predstavljaju.

- Za mene je važno da nismo krivci, da smo ljude izvukli iz pritvora, da se borimo za ljude koji su i dalje u pritvoru. Ni krivih ni dužnih. To je naš posao. Moj najveći strah je pokušaj da se Srbima nametne krivica svuda u regionu jer žele da budu Srbi - rekao je Vučić.

Nadam se da će stvari ići boljim tokom i da će se primiriti, a ESkobaru ću u lice reći šta imam, čim ga budem video.

Kada je reč o pritiscima na Republiku Srpsku i njenog predsednika Milorada Dodika, Vučić kaže da se nada da nije moguće da će on biti uhapšen.

- Plašim se da takvih ideja negde ima - rekao je on.

Kaže da su mu tražili da izvrši pritisak na Dodika, iako su priznali da je bio u pravu.

- Rekli su mi da je Dodik u pravu, ali da mora da prođe vreme... Prošlo je više od godinu dana od tada, a oni su nastavili da pritišću Repulbiku Srpsku - rekao je Vučić.

Kaže da je možda i planirao da smeni Aleksandra Vulina, a da su mu sad samo produžili mandat.

- Marko Đurić u BIA? Nisam o tome nikada ni razmišljao - rekao je predsednik.

Kada su o izjavi ambasadora SAD Kristofera Hila da je protiv nametnutih rešenja po pitanju Kosova i Metohije, kaže da je Hil obrazovan i inteligentan čovek koji zna da mora biti postignuti stvarni kompromisi.

Kao gluposti je odbacio izjave da mu Hil ne da da raspiše izbore do kraja godine. Kaže da je suština u načinu laganja - lagali su za sat 500 puta, ali koga briga jer svakog dana ide sledeća laž. Ističe da niko ne može da mu određuje kada će biti izbori i ko će biti u Vladi.

Vučić kaže da Kurti neće da prihvati ZSO.

- Smisliće oni da smo mi krivi. Tužni su bili. Borelj i Lajčak su pošteno rekli ko je kriv, a sutradan odmah svi pričaju "obe strane". Javio se onaj Stano, onaj iz Amerike... Eskobar koji kaže da druge države ne smeju da vrše uticaj u drugoj, a njegova zemlja može apsolutni uticaj u Crnoj Gori... - rekao je Vučić.

DOČEK SRPSKIH SPORTISTA

Kad su u pitanju kritike povodom dočeka srpskih sportista (košarkaša i Novaka Đokovića), Vučić kaže da je nekima problem što je Srbija uspešna.

- Da nije bilo te pesme našli bi nešto drugo. Smeta im što se spominje Rumija, a u njoj žive i Srbi, Crnogorci i Albanci... Meni ne smeta kad neko spominje svoj rod. Što nam to brane? Nama je Tijana Bošković donela, defakto, uz sve druge devojke, donela sve zlatne i sad srebrnu medalju. Ona je iz Bileća ili Gacka iz Republike Srpske. Pa, šta? Dirljive su Novakove suze i drago mi je zbog svih ovih momaka - kazao je Vučić.

Izjavio je da više voli pesmu "Veseli se srpski rode", nego "Igra rokenrol cela Jugoslavija", iako je "voleo tu zemlju".

Podseća na ulaganja u sport, a pre svega na ulaganja u Crvenu zvezdu i Partizan.

Kaže da nije tačno da se glasovi dobijaju primajući sporiste.

- Nisu ljudi budale u ovoj zemlji. Znaju ljudi da Vučić nije pogodio tu trojku, već neki Bogdanović, neki Aleksa Avramović, neki Gudurić... To može samo da mi odnese glasove ako ljudi pomisle da sam nešto zloupotrebljavao. Podsenjuju ljude. Žive u svom zatvorenom krugu mržnje - rekao je Vučić.

