VUČIĆ O SKANDALOZNOM SNIMKU BOBANA BOGDANOVIĆA: Husein Bolt ne može da trči tom brzinom kojom ovaj šmrče

Tokom obraćanja medijima, predsednik Srbije Aleksandar Vučić dotakao se i skandaloznog snimka koji je dospeo u javnost, a na kome se vidi kako Boban Bogdanović šmrče kokain.

- Kad sam ja rekao da je narkoman on je hteo da me tuži (Bogdanović), a evo ga sad snimak kako uživa u drogi, da ga vidite. Kako ja pijem čaj, tako on pije kokain. Samo on na nos, a ja na usta. Kakvi predstavnici - kao Besarović što je bio kod Pavelića. To su sramne priče, ti ljudi ne predstavljaju nikoga. Ni sebe. Nisu obično pri svesti. Sa toliko kokaina ne možete ni sebe da predstavljate. A vidite, govorili su da lažem, jel tako bilo? Govorili su tužićeme, obmanjujem. A sada pošmrče ono... Bože koja je ono brzina. Husein Bolt ne može da trči tom brzinom kojom ovaj šmrče. A što mrze Srbe? To je neverovatno. Srbi mrze Srbe. Tako je i Besarović najviše mrzeo Srbe, kao Pavelić. Tako i Rašić, kao Kurti, tako i Radomirović, Bogdanović. Rašić se i radovao što većem broju poginulih srba, pa izmišljao da ih je 6, 7,8... Neka se ne brine on za mene. Za ću da kušam šta god. Najteže kazne ovog sveta ću da kušam, iako sam ubeđivao Milana i mnoge druge, jedno 500 puta, samo da se sklone sa barikada, samo da se ništa ne desi. I nikakav problem nemam. Ja Srbe da nazivam teroristima neću. I spreman sam da kušam sve, i nikakav problem nije. Ali znate, neki ljudi dokušaju i svoju slavu i poštovanje kod ljudi, a neki ostanu krpe doveka, pa vi birajte šta hoćete da budete - poručuje Vučić.