'BLATE SOPSTVENU DRŽAVU' Brnabić o opoziciji: Cilj im je da krene haos u Srbiji 18. decembra (VIDEO)

- Tema je jedna od najvažnijih o kojoj ćemo danas govoriti. Mi smo se ponovo suočili sa optužbama da ubacujemo fantomske glasače. Fokus im je na Beogradu. Aleksić kaže da dnevno ubacujemo između 300 i 500 ljudi na birački spisak. To je sve kulminiralo 6. novembra na tzv. slučaju Miketić, u svim tajkunskim medijima smo mogli da vidimo da je gospodin Miketić odjavio nepoznatu osobu i dao upustva kako da to uradite. Ja sam kao predsednica vlade to videla, da je đavo odneo šalu, ja sam zamolila pripadnike MUP-a da izvrše vanrednu kontrolu. Ovo su saznanja, u cilju utvrđivanja eventualne odgovornosti pripadnika MUP, utvrđeno je da vlasnik stana, dana 6. novembra, jeste podneo zahtev za pasivizaciju adrese. Dakle to nije gospodin Miketić jer on nije vlasnik stana. Utvrđeno je da osim lica navedenih u zahtevu, nema drugih lica. Toliko o tome da su odjavili nekog koji nije bio na adresi. Dakle, brutalna laž Miketića, a onda na osnovu brutalne laži nastavljaju kampanju - ističe premijerka.

Brnabić je pokazala dva teksta objavljena u opozicionim medijima, gotovo ista, objavljena pred ove i prošle izbore.

- Tako iz godine u godinu. Do 2012. godine svaka lokalna samouprava je vodila svoj birački spisak, niste mogli da imate uvid u birački spisak. Mi smo od 2019. godine mi smo povezali matične knjige sa biračkim spiskom, ako lice premine, automatski se briše iz spiska. I dalje ne znaju, da na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, imate birački spisak za svaku lokalnu samoupravu. Oni ne znaju, a ni mediji koji ih podržavaju. Ako smo ubacili 300- 500 birača, kako se onda to ovde ne vidi. Čekajte ljudi, pa dokle više. Nema značajnijih odstupanja u broju birača u Beogradu, u septembru 2023. u odnosu na 2014. jeste 750 ljudi. To pokazuje koliki su oni lažovi. Ovo je blaćenje države. Znaju da nije istina, ali blate sopstvenu državu. Cilj im je da krene haos u Srbiji 18. decembra. Oni u kampanji blate porodicu predsednika Vučića, roditelje, malo dete - navodi Brnabić.

O izveštaju Evropske komisije

- U toj oblasti borbe protiv korupcije konstatovan je napredak. Ako ste pažljivo čitali izveštaj, kaže se da je povećan broj istraga i peocesa. ne znam kako fali političke volje ako imamo napredak. To su rekli i napisali - kaže Brnabić.

O litijumu i projektu Jadar

- Litijum nije jedina strateški suštinski važna sirovina za EU. Ne vidim šta je problem da potpišemo ugovor o strateškom partnerstvu sa EU. Što se tiče litijuma, za moju Vladu je stavljena tačka. Imamo izbore. Videćemo šta narod kaže - kaže premijerka.

Pitala je medije iz Junatjed grupe, da li će da se izvinu zbog iznetih neistina, povodom Miketićevih izjava.

- Ako nemate pitanje, onda treba da se izvinete - kazala je premijerka.

