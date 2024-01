'NISMO DOZVOLILI DA SE U SRBIJI FORMIRA DOS 2!' Đurđević Stamenkovski: Ne vidim sebe u SNS, Vučič i ja nismo o tome razgovarali (VIDEO)

Podržavala sam sve što je bilo dobro i kritikovala sve sa čime se ne slažem ovo su reči Milice Đurđev Stamenkovski, predsednice Srpeske stranke Zavetnici.

Nakon izjave Aleksandra Vučića da bi voleo da je vidi u SNS-u, Đurđević Stamenkovski je navela je da ju je Vučić pohvalio zato što vodi računa o nacionalnom i državnom interesu.

- Ne vidim sebe u redovima SNS. Sebe i Zavetnike vidim kao značajan politički faktor u odbrani države i naroda. Imamo dovoljan kredibilitet da očuvamo svoju samostalnost, a budemo korisni građanima Srbije - rekla je Đurđević Stemenkovski za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV Pink.

Ona je navela da se nije promenila i da će uvek biti svojoj državi na raspolaganju, navodeći da će ostati konstruktivna za sve što je važno za državu.

Prema njenim račima, "zapadne službe su radile na razbijanju jedinstvene desne kolone i očigledno zauzele svoju poziciju u okviru jedne političke stranke koju su proglasile za svog favorita".

- Konkretno mislim na Novu Demokratsku stranku Srbije, kad je u pitanju desnica - rekla je Đurđević Stemankovsi navodeći da "Zavetnici nose barjak Srbije" i da nisu dozvolili da se u Srbiji formira "DOS dva".

Ona je rekla da su stranke koje protestuju zbog izbornih rezultata "probriselska opozicija i produžena ruka stranog faktora čim se žale adresama van Srbije".

Komentarišući tekstove pojedinih medija da će se Zavetnici utopiti u SNS, Milica Đurđević Stamenkovski je odgovorila:

- Oni su bukvalno na aparatima, to je neverovatno ja vodim stranku koja je ostala ispod cenzusa. Tolika hajka, toliki napadi , toliki strah, to je neverovatno. To mnogo govori. Zašto im to toliko smeta.

Kako navodi oni su bili napadi pre i posle kampanje.

- Ja sam jasno rekla da ne vidim sebe u redovima SNS-a, vidim i sebe i srpsku stranku Zavetnici kao važan politički faktor u odbrani države i naroda i mislim da je tp svima dobro poznato i sve druge političke kalkulacije i kombinatorike su predmet isključivo čaršijskih razgovora i pokušaja da me na neki način ubace u određene političke blokove ili da obezvrede sve ono što sam radila - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski u Novom jutru Jovane Jeremić.

- Krajem meseca Zavetnici će imati sednicu Glavnog odbora, izložiću strategiju za naredni period. Pripremamo sa za najavljene lokalne izbore u Srbiji - rekla je Đurđević Stamenkovski.