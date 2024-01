KAMPANJA KURTIJEVIH BOTOVA: Ambasador Đurić: Kongresmenka Teni na udaru zato što je digla glas protiv progona Srba!

Ambasador Srbije u Sjedinjenim Americkim Državama Marko Đurić reagovao je na kampanju koju, kako je rekao, botovi kosovskog premijera Aljbina Kurtija vode protiv američke kongresmenke Klaudije Teni na društvenim mrežama, jer se usudila da digne glas protiv kršenja ljudskih prava i progona Srba na Kosovu i istakao da je to što rade "neukusno i neistinito", prenosi Kosovo onlajn.

- Glavni razlog što kongresmenka Teni danima prolazi kroz ovo iskušenje je to što ima hrabrosti da digne glas protiv kršenja ljudskih prava i kontinuiranog progona Srba na Kosovu i Metohiji. Njeni pozivi na mir i normalizaciju odnosa u regionu očigledno smetaju onima koji imaju suprotnu agendu. Nepotrebno je reći da njeno zagovaranje i promocija prijateljstva između Srbije i Sjedinjenih Americkih Država mora biti veliki trn u oku Kurtiju - napisao je ambasador Đurić na platformi Iks (bivši Tviter).

On je naveo da su optužbe o njenoj "prosrpskoj pristrasnosti" potpuno neutemeljene.

- Svako ko je čak i malo upoznat sa radnom i ličnom istorijom kongresmenke Teni zna da je bila slomljenog srca zbog svih događaja koji su pogodili naš region tokom 1990-ih. Štaviše, ona je među prvima pružila ruku pomoći svim izbeglicama iz bivše Jugoslavije koje su izbegle u njen rodni grad. Konkretno, potrošila je stotine sati vremena i hiljade dolara da pomogne i podrži bosanske porodice koje su došle u Nju Hartford, Njujork, dok je njena porodicna firma čak donirala hiljade dolara za štampanje i izdavanje prvih bosanskih novina u SAD pod nazivom "Mostovi" - podsetio je Đurić.

I am repulsed by the distasteful, untruthful and obsessive campaign against Rep. Claudia Tenney @RepTenney, orchestrated by Kurti’s regime and conducted by his contempt-filled zealots and bots on social networks.



The main reason Congresswoman @claudiatenney is going through this…