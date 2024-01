NEDELJKOV PLJUJE SRBIJU U BRISELU - Svi ovi napadi su deo šireg plana da se polomi kičma našoj zemlji i da se dovede vlast klimoglavaca i poslušnika!

Raša Nedeljkov, predstavnik posmatračke misije "Crta" koji svojim delovanjem više podseća na političara nego na nezavisnog stručnjaka, boravi u poseti Briselu, gde je članove pravnog tima u Socioekonomskom komitetu EU upoznao sa "nalazima" koje je ova organizacija utvrdila tokom posmatranja izbornog procesa u Srbiji.

Nedeljkov je za televiziju N1 rekao da su zatražili "podršku za sve građane Srbije koji žele da žive u demokratskom društvu".

- Kao organizacija koja se bavi demokratijom i borbom za slobodne i fer izbore, činimo sve kako bismo kroz analize upoznali što više aktera sa nalazima i činjenicama koje smo utvrdili tokom posmatranja izbornog procesa pre izbornog dana, samog izbornog dana i nakon završetka izbora. Na osnovu toga tražimo njihovu podršku za sve one građane koji žele da žive u demokratskom društvu koji će se jednog dana priključiti EU i upravo smo na adresi u kojoj tražimo saveznike za tu vrstu borbe - naveo je Nedeljkov.

Šta Nedeljkova briga što je Savet Evrope objavio da su izbori u Srbiji bili regularni, šta ga briga što je to rekao i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik, on radi po nalogu svog gazde Dragana Đilasa. Uostalom, to je Nedeljkov i sam priznao, a o tome čitajte OVDE.