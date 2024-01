KREĆE ISTRAGA! Srbija traži kazne za nezakonito naoružavanje Kosova! Odalović: Kurti krši Rezoluciju 1244

Srbija će zatražiti međunarodnu istragu zbog nelagalnog naouružavanja Kurtijevih terorista i njegovog ratno huškaškog režima jer su isporuke oružja lažnoj državi protiv Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN.

"Važno je da se reaguje" rekao je Veljko Odalović u emisiji Novo jutro kod Jovane Jeremić na Pink televiziji dodajući da je pitanje koliko mi u svemu tome možemo da dobacimo kada oni koji treba da se bave sprečavanjem naoružavanjem rade suprotno.

On je podsetio da smo imali i goru situaciju i d asu nas ti isti koji sad naoružavaju Kurtija su nas bombardovali.

"Ovo je ceo projekat zaokruživanja državnosti koji oni hoće da naprave iako je Rezolucija 1244 vrlo jasno definisala ko može biti naoružana formacija i kako i tu se ne vidi nigde ono što oni danas rade. Oni svesno krše sve to i to je ono što posebno zabrinjava", kaže Odalović.

"Kada su došli na Kosovo i Metohiju vojnici KFOR-a, oni su preuzeli punu odgovornost. Tada u Kumanovskom sporazumu i Rezoluciji 1244 je vrlo jasno definisano da svi koji su do tada učestvovali u sukobu trebali su da se povuku i trebala je da se razoruža takozvana Oslobodilačka vojska Kosova. Produžili su rok za njeno razoružavanje. I dobili smo nešto što je već u startu obesmislilo celu tu priču koja traje 20 i više godina", kaže Odalović.

On navodi da su ovo sada finese, Kurti u dogovoru sa delom zapadnih sila danas sprovodi.

"Kako drugačije to da tumačimo kada njima amerikanci i Turci prodaju oružje. Kako da tumačimo kada je KFOR samo nemi posmatrač i smao nam šalje poruke kako oni brinu", zapitao se Odalović.

"Mi brinemo, jer mi sa KFOR-om nemamo problem i mi nismo bili na ivici sukoba sa njima. Kada je Savet bezbednosti došao u situaciju da tamo ne može da se donese ni jedna poruka i da za jedne što je crno za druge je belo, kada vidimo šta se sve dešava i na drugim područjima a nema saglasja o svemu tome, postavlja se pitanje koji je to mehanizam koji će da kaže da Kurti krši Rezoluciju 1244", kaže Odalović i dodaje:

"Kurti sve ovo što radi da bi zastrašio Srbe i da bi posalo poruku Srbiji i svetu da imaju jednu teritoriju na kojoj će da uradi sve ono što se bude od njega tražilo i ako treba da upotrebi silu i snage koje naoružava."

Nikola Šainović rekao je u Novom jutru na TV Pink da mi jednog momenta moramo da dodjemo na neki sud, kakvi god da su ti sudovi.

"Da nepakujemo ovu situaciju u oblande , sve je ovo jedan projekat koji vodi Amerika, projekat se zove nezavisno Kosovo. Amerikanci su otvoreno rekli da je ovo tridesetogodišnji projekat. Ovo je sada treća faza. Prva faza je bila Rugova, politizacija albanskog stanovništva zarad nezavisnosti, pa je proglašen Hašim Tači, pa je onda došao projekat Kurti. To su sve faze isterivanja ovog projekta. JA bi sve ovo sveo u jednu frazu a to je ratovanje sporazumima. Ja vam dam sporazum i sutradan počenm da ga kršim", rekao je Šainović.

U borbi da mi kao mala zemlja dođemo do neke pozicije mi pravimo novi Briselski sporazum, koji se isto krši, zaključuje Šainović.

"To nije ničija greška, nego je plan i ja mislim da to pitanje sudu može da ima smisla" dodao je on.

Biljana Šahrimanjov Obradović je za TV Pink da je ukidanje dinara jedna od najglupljih odluka Kurtija zato što bi se to odrazilo na ekonomiju takozvanog Kosova pa onda sve na dalje.

"Znamo da u dinaru naši ljudi koji koji tamo žive dobijaju platu i penzije i da dinar funkcioniše kao jedna određena valuta. Mislim da do toga neće doći, zato što samim tim Kurti nama iz nedelje u nedelju zadaje novi zadatak da bi pričali o tome i kako bi zaboravili ono što je bil oprethodne nedelje i što je mnogo važnije od ukidanja dinara", kaže Šahirmanjov i dodaje:

"Mislim da je sve ovo oko naoružavanja Kosova i oko toga što je predsednik najavio da će da podignemo pitanje na Savetu bezbednosti i na određenom sudu, mislim da je to jedan odličan manevarski potez predsednika Vučića jer on je samim tim podigao to pitanje podigao na jedan viši nivo i ukazuje međunarodnoj zajednici koliko je Kurti opasan i nenaoružan, a koliko će tek da postane naouružan", kaže Šahrimanjov.

Upravo zbog toga mi mormao da gradimo naša strateška savezništva na zapadu zaključuje ona.