KFOR: Nastavljamo da sprovodimo mandat zasnovan na Rezoluciji SB UN 1244

Kfor nastavlja da sprovodi svoj mandat, zasnovan na Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244 iz 1999. godine, poručili su iz ove misije.

Kako navode, cilj je da osiguraju bezbedno okruženje za sve zajednice koje žive na Kosovu i Metohiji i slobodu kretanja, u svakom trenutku i nepristrasno.

#KFOR continues to implement its mandate - based on UN Security Council Resolution 1244 of 1999 - to provide a safe and secure environment for all communities living in Kosovo and freedom of movement, at all times and impartially. pic.twitter.com/MGGxnjZq2W