'NEĆEMO VODITI TAJNE PREGOVORE' Šapić: Ko želi sa nama, reći će javno

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da neće voditi tajne pregovore o formiranju većine u Skupštini Grada Beograda, a da oni koji budu želeli da zajedno sa SNS-om vode Beograd, to će reći javno.

"Mi nećemo voditi nikakve tajne pregovore, niti će tajno bilo ko nas da podrži. Onaj ko bude želeo da zajedno s nama na bilo koji način učestvuje u vođenju Beograda, to će javno da kaže. I javnost će o tome biti obaveštena pre nego što se uspostavi skupštinska većina", rekao je Šapić.

Kako je naveo, ukoliko se ispostavi da koalicija oko SNS ne može da dođe do 56 odbornika, onda će ili neko drugi doći do te većine, ili će se ići na ponovljene izbore.

Prema njegovim rečima, određeni kontakti su već ostvareni, a do 19. ili 20. februara, kada je rekao da očekuje zakazivanje Konstitucionalne skupštine, biće i razgovora.

Jedan od osnivača pokreta "Mi - glas iz naroda" Aleksandar Pavić je rekao da su postojali problemi sa Aleksandrom Jerkovićem još pre izbora oko mesta na republičkim i gradskim listama i da su čak zbog tog sukoba hteli da ne predaju gradsku listu.

Tim povodom, a istovremeno se osvrćući i na komentar Branimira Nestorovića posle izbora da pojedini njegovi odbornici nameravaju da prodaju svoje mandate, Šapić je rekao da se radije ne bi bavio dešavanjima u drugim organizacijama.

"Ne znam da li je gospodin Nestorović to prijavio policiji. Saznanja da je neko nekog pokušao da potkupi moraju da se predaju istražnim organima. Eto, sad smo čuli da su oni imali svoje probleme i mnogo pre toga. Zašto smo za to čuli tek sada, a ne odmah nakon izbora, to sad već zaista nije na meni i neću to da komentarišem", istakao je Šapić.