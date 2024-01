'A, ĐILAS OPET PRETI' POBEDNIČKI JE PREDLOG VEČERAŠNJEG HIT TVITA - Bulatović: Đilasov je jako bahat, manipulator, koristi sve što može a u svrhu da dođe do cilja!

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje za nama.

Gosti u studiju kod Verice Bradić večeras su bili Dejan Bulatović, narodni poslanik, Dušan Bajatović, direktor Srbijagasa i Aleksandar Apostolovski, novinar Politike.

Gledaoci su u toku emisije mogli da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit.

PREDLOG BROJ 1 - Nova porodilišta

Bulatović je rekao da je ceo Šid ponosan na Aleksandra Vučića što je primio Maricu i zbog poruke koja je poslata svim ženama u Srbiji.

- A ovi iz opozicije, koji pljuju po svemu, a u Srbiji se nikada nije ovoliko ulagalo u zdravstvo. Ovo je poruka države da niko ne sme da bude ugrožen, posebno žene i porodilje - rekao je Bulatović.

Kako kaže, ti iz opozicije imali su priliku da urade nešto za zdravstvo i nisu ništa uradili.

Bajatović je rekao da uvek postoji neko ko blati svoju profesiju. Dodaje da je Vučić uradio odličan potez kao predsednik kao i da je problem otvoren na zdrav način.

- Žalbe postoje godinama unazad, ovo nije prvi put. Budimo pošteni, lako ćemo omalterisati zgrade, ali moramo se pozabaviti i nosiocima znanja. Mnogo se dežura. Treba poseban i psihički tretman za te ljude. Imamo politiku da ulažemo u natalitet, da zadržimo ljude ovde. Deca su nam najveće bogatstvo i ako se već pokrenula društvena priča, treba da vidimo da li treba neke drugačije procedure da uvedemo - rekao je Bajatović.

Apostolovski je rekao da je ovo jedan tragičan slučaj, i kako ona tvrdi za to je okrivila lekara koji se kako navodi, užasno ponašao.

- Postoje odgovorni ljudi i nadležni koji treba da uvedu u red zdravstvene ustanove, a zatim i da se lekari ponašaju kao ljudi. Ukoliko je ovo zaista tačno, što ćemo da vidimo nakon istrage, onda je to jezivo. Ali zaključivati na osnovu ovog slučaja ne bi bilo korektno ali ni istinito - rekao je Apostolovski.

Kako kaže, želi da napomene da to što je Vučić primio ovu ženu, da je jako dobro i zbog nje same, da bude koliko toliko mirnija i da bude hrabrija i na dalje, ali takođe, smatra da sistem treba da radi po automatizmu i profesionalno.

Bajatović je rekao da je svaka žena pred porođaj u strahu. Dodaje da mora da ima uvek adekvatnu informaciju i da bude relaksirana i sigurna.

Bulatović je rekao da je ovde poenta da je Vučić ljudski hteo da primi tu ženu, a da je opozicija politizovala celu tu stvar. Dodaje da je Vučić stavio tačku na tu priču i poslao poruku građanima, novinarima i institucijama.

PREDLOG BROJ 2 - A, Đilas ponovo preti

Apostolovski je rekao da je zanimljivo da čovek koji je toliko dugo u marketinškim poslovima, ne ume sebe da izreklamira. Dodaje da je možda talentovan za biznis, ali očigledno da mu vrsta uređivanja i želje za uređivanjem ne može da opstane ako se bavite politikom.

- Njegov politički neuspeh koji već dugo traje, čini mi se da je upravo rezultat takvog rigidnog ponašanja i prema medijima i prema svima - rekao je Apostolovski.

Kako kaže, građani su ti koji to dobro prepoznaju, tako da, kada pogledamo ove priloge i ponašanje gospodina Đilasa sa koleginicama, možemo samo da se zapitamo šta bi se dogodilo ukoliko bi on kojim slučajem došao na nekakvu javnu funkciju.

Bajatović je rekao da je suština da je njemu žao što nije bilo 6. oktobra.

Dodaje da sa jedne strane imamo čoveka koji ima program, predsednika Vučića, a sa druge, ove koji nemaju nikakvu politiku i čime očekujete da se služe nego nezadovoljstvom.

- Njega izbori u Beogradu ne zanimaju, već samo da naprave nestabilnu Srbiju, kako bi došli na vlast - rekao je Bajatović.

Bulatović je rekao da ta frustracija nije samo prema novinarkama, već i medijima i političarima.

- Prvo čovek je nekulturan, nema ljudsko ponašanje, ono koje se nosi iz kuće. Ona kada se pomene predsednik Vučić odmah krene da govori nepristojno. On je jako bahat, manipulator, koristi sve što može a u svrhu da dođe do cilja - rekao je Bulatović.

Kako kaže, on kada se ovako ponaša, znači da gubi tlo pod nogama, sada želi da izvuče ljude na ulicu i da demonstrira nasilje.

- On ima toliko neshvatljivu mržnju prema Aleksandru Vučiću. Jednoga dana će se na fakultetima izučavati ta mržnja koja je toliko velika. On je u mom dvorištu tukao psa pesnicama. On je tukao i svog tasta - rekao je Bulatović.

Kako kaže, on je nasilnik i okupio je oko sebe ljude koji su skloni nasilju.

Apostolovski je rekao da je Đilas napao više kolega, što smatra da je jedno klasično nepoznavanje medija i pokazivanje činjenice da je suočen sa svojom političkom izvesnošću.

- Videćemo, koliko sam čuo od prijatelja, čini mi se da Đilas neće prihvatiti poslanički mandat, a odbiti mesto poslanika u Parlamentu nije svejedno - rekao je Apostolovski.

Kako kaže, čini mu se da je suočen sa 11 godina pokušavanja da bude lider opozicije, ali bezuspešno.

- Čini mi se da je došao do toga da je ujedinjio Hila i Harčenka, čini mi se da je Srbija jedino mesto gde Rusi i Amerikanci imaju istu ocenu i opozicije i vlasti, što je fenomen - rekao je Apostolovski.

Bulatović je rekao da što se tiče napada na američkog ambasadora, govori koliko su oni politički nepismeni i diplomatski nevaspitani.

- Oni su ljuti na Ameriku, jer ona ne podržava Dragana Đilasa i opoziciju, već politiku Aleksandra Vučića, koji ima politiku mira i stabilnosti u našoj zemlji - rekao je Bulatović.

Kako kaže, ovo što radi Marinika, radi i Đilas. On, dodaje, samo pošalje poruku, uradi to i to .

- Jedini političar koji je prevazišao Mariniku u lažima i aferama jeste Dragan Đilas - rekao je on.

PREDLOG BROJ 3 - Embargo Biković

Bajatović je rekao da nije važno samo šta se priča, već i ko priča. Dodaje da u ovoj globalnoj preraspodeli sveta traži se određeni narativ.

- Što ne valja BIković? Šta je pogrešio? Da li je podržao agresiju? Da li je bilo šta uradio što bi moglo da se ospori, šta im ne odgovara? - rekao je Bajatović.

Kako kaže, ovde se radi o tome da je Biković samo posledica narativa koji je napravljen ne samo za Srbiju, već nečega što moraju da podržavaju svi političari u Evropi.

Apostolovski je rekao da se radi o najnagrađivanijoj i najgledanijoj trenutno seriji. Ona, kako kaže, govori o beloj i bogatoj klasi Amerike i demonima koji ih progone.

- Serija je sjajna i kritična. Ima elemente i psihološkog horora i izučava se sa svih aspekata - rekao je Apostolovski i dodao:

- Biković je najpopularniji glumac u Rusiji i kada su to shvatili odmah je krenuo napad na njega sa društvenih mreža.

Kako kaže, što se tiče političkog marketinga, ovo je Milošu Bikoviću "palo sa neba".

Bulatović je rekao da, kada je u pitanju Biković, da je to jedan sjajan glumac i jedan od najtalentovanijih koje imamo iz te generacije.

- Ovo je iskorišćeno da bi pogoršalo odnose između Srbije i Rusije , jer smo mi jedina zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji - rekao je Bulatović.

Kako kaže, Srbija ima fantastičnu politiku, i odličan balans. Dodaje da vodimo politiku koja je u interesu Srbije i po prvi put imamo predsednika i Vladu koja se samo rukovodi srpskim interesima.

Apostolovski, komentarišući dešavanja na Kosovu, rekao je da Kurti ide u pravcu eskalacije. Dodaje da pokušava da dovede do bilo kakvog komflikta na Kosovu.

- Vučić se tu racionalnu ponaša, on shvata igru Kurtija, a čini mi se da to shvataju i pomenuta dvojica ambasadora - rekao je Apostolovski.

Kako kaže, interesantno je da Đilas i Tepić napadaju američkog ambasadora a ne ruskog. Dodaje da je to za jednu dublju analizu.

Bajatović je rekao da nekome smeta regionalna uloga Srbije. Dodaje da pokušavamo da vodimo mirovnu politiku.

Valentina iz Prokuplja je glasala za predlog broj 2.

Bulatović je glasao za predlog broj 1. Takođe je i Bajatović dao glas ovom predlogu.

Apostolovski je glasao za predlog broj 3.

Autor: