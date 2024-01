'UZEĆEMO MANDATE, PRIVILEGIJE I PLATE, ALI NEĆEMO DA RADIMO' Ovo je jasna poruka opozicije - ne odustaju od bojkota parlamenta (FOTO)

Potpredsednik Demokratske stranke (DS) Miodrag Gavrilović i njegova partija pljunuli su i lice biračima i celom narodu pošto je najavio da opozicija treba da uzme mandate, ali da onda bojkotuje rad Skupštine Srbije.

U prevodu, Lutovčev potpedsednik zalaže se za prihvatanje poslaničkih plata i svih privilegija, ali zato neće da radi posao za koji ga narod plaća.

Obrazlažući ovaj sumanut predlog, Gavrilović je nastavio sa pričom o navodnoj izbornoj krađi.

- Mi svakog dana treba da ukazujemo na to da je najmanje 20 do 25 mandata Srpske napredne stranke (SNS) u republičkoj skupštini tu zbog krađe na izborima - rekao je on, a brže bolje preneli tajkunski mediji na svojim portalima i društvenim mrežama.

