Matić: Proterivanje dinara sa Kosova i Metohije i odlaganje kazni je repriza situacije sa tablicama

Zamenik lažnog premijera i glavni pregovarač Prištine u dijalogu sa Beogradom Besnik Bisljimi izjavio je da kaznene mere povezane sa primenom uredbe Centralne banke tzv. Kosova neće početi od danas, odnosno od 1. februara i da CBK u saradnji sa Centralnom bankom Srbije treba da pronađe prikladan mehanizam za obezbeđenje transfera i donacija koje Srbija želi da pošalje građanima srpske zajednice na tzv. Kosovu.

Marko Matić, direktor Centra za odgovorne medije, rekao je za Pink da je ovo na neki način ponavljanje obrazaca koji Aljbin Kurti, premijer tzv. Kosova primenjuje.

- Ova pozicija otežava naš manevarski prostor za život Srba na Kosovu i Metohiji, moraćemo da vidimo kako ovoga puta da odgovorimo, da to bude mudar i odmeren odgovor da nas ne gurnu u još veću nevolju, a sa druge strane postoje neke crvene linije i granica iza koje mi više ne možemo da odstupamo. Ako nam je cilj da Srbi ostanu da žive na Kosovu i Metohiji, da država Srbija sačuva svoj teritorijalni integritet mi moramo da nađemo način kako da prevaziđemo ove stalne provokacije Prištine - navodi Matić.

Kako kaže, očigledno je da nemamo podršku međunarodne zajednice u tome, barem onog dela koji ima uticaj na Kosovo.

- Oni nemaju odobrenje Evropske centralne banke, Crna Gora kada je svojevremeno uvodila evro imala je muke žive da bi dobila odobrenje od Evropske centralne banke. Kosovo nikada to nije dobilo - kaže Matić i zaključuje:

- Proterivati dinar da bi ugrozili deo stanovništva i egzistenciju Srba na Kosovu i Metohiji, da kidate na silu njegove veze sa Srbijom to je čist aparthejd.

Nebojša Oberknežević iz Centra za društvenu stabilnost rekao je da mi iz nedelje u nedelju ne možemo da slutimo šta sve Aljbinu Kurtiju može pasti na um.

- On nema podršku međunarodne zajednice u javnosti, na terenu vidimo da apsolutno ima, sa druge strane konkretno ne reaguju ni na šta, a sa druge strane to bi bilo opasno i za centralnu Srbiju jer bi to bilo na neki način inflatorni udar na samu našu monetu - kaže Oberknežević.

Matić je rekao da je ovo ponavljanje tj. repriza situacije sa tablicama.

- Sećate se kada su rekli da u početku neće kažnjavati, pa su odlagali to nekoliko puta i na kraju su sproveli tu odluku. Nama odlaganje ne znači ništa, znači nam možda u smislu kupovine vremena da se u međuvremenu formira Zajednica srpskih opština i da idemo ka normalizaciji odnosa. Trebalo je prvo da uredimo odnose pa tek onda da se dogovaramo kako će funkcionisati platni promet i kako će se finansirati Zajednica srpskih opština, ali i u situaciji kada imate jednostrane poteze i kada imate non-stop saplitanja i kada se radi da nedođe do formiranja zajednice, koja prema njima treba da ima status neke kulturno-umetičke zajednice onda se postavlja pitanje kakav je tu naš interes i šta mi tu možemo da radimo - dodaje Matić.